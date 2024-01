Sprengkulde gir bileierne mange problemer. Ett av dem handler om noe de fleste av oss sjelden tenker mye på: Nemlig spylervæske.

Som regel fyller vi bare opp tanken når det er tomt. Så går resten av seg selv.

Men i kuldeperioder som den vi nå er inne i, kan det fort endre seg. Mange opplever nå at det ikke skjer noe når de trykker på spylervæskeknappen. Det kommer ingen ting ut av dysene. Og da har du fort et stort problem.

Det gjelder særlig hvis du kjører på saltede veier. Får du ikke rengjort frontruta da, «gror» den veldig fort igjen. Det kan være svært trafikkfarlig.

Elbiler ekstra utsatt

Men hvorfor skjer dette? Her er det helt grunnleggende viktig å vite at spylervæske kommer i to ulike kvaliteter: En er beregnet på sommertemperaturer – en på vinter. Sistnevnte er gjerne garantert frostfri ned til minus 15. Og det er den du skal bruke nå.

– Hvis ikke risikerer du at det først blir slush, deretter at det fryser både på spylervæsketanken og i ledningen mellom denne og dysene. Og da har du et stort problem, sier Brooms Bjørn Erik Loftås.

Han forteller at elbileiere kan være ekstra utsatt her:

– Ja, på elbiler blir ikke motorrommet oppvarmet, som på biler med bensin- og dieselmotor. Dermed får man ikke den hjelpen heller og det blir større fare for at det fryser, sier Loftås.

Fyller du feil, kan det fort bli dyrt



STOPP: Uansett hva du gjør: Det kommer ikke spylervæske ut av dysene.

Forsøke med varmt vann

Det som ofte skjer først, er at dysene fryser, både på frontrute og bakrute. Det skjer særlig hvis bilen står stille en periode. Da tettes disse igjen og spylervæsken klarer ikke å trenge gjennom.

Et godt råd da, er å først fjerne is og eventuell snø. Så kan du forsøke deg fram med varmt vann på dysene – før du sjekker om spylervæsken da klarer å trenge gjennom. Husk å spyle godt, slik at du får unna eventuelt vann og is.

Hvis det fortsatt ikke skjer noe, har du et større problem. Da er det selve spylervæsken som har fryst. Det beste rådet da er å parkere bilen i en varm garasje eller parkeringshus noen timer, slik at det får tint seg opp.

Dette tallet er det lurt å sjekke nå



MERKET: Vinterspylervæske er tydelig merket med hvor mange minusgrader den tåler.

Derfor fryser den ikke

Har du sommerspylervæske på tanken, er det enkleste da å bare bruke den opp. Så fyller du opp med spylervæske som er tilpasset vinteren.

Hva er så forskjellen på disse to variantene og hvorfor kan vi ikke bare bruke vinterspylervæske hele året?



Det som gjør at vinterspylervæsken tåler så mange kuldegrader, er at den er tilsatt frostsikringsvæske. Frostsikringen gjør imidlertid at pollen og proteiner fra insekter i sommertemperatur tørkes ut og i praksis blir sittende fast på frontruten. Smuss fjernes ikke, men dras utover ruten og reduserer dermed sikten ytterligere.

TØMME: Har du sommerspylervæske på tanken nå, kan det beste være å bruke den opp i en fei, så fylle på med vinterspylervæske.

70 prosent gjør det ikke

Sommerspylervæsken inneholder på sin side en stor andel såpe som fjerner insekter, pollen og fugleskitt fra vindusruter og glass.



En undersøkelse gjennomført av Norfakta for noen år siden viste at 70 prosent av norske bilister ikke etterfyller sommerspylervæske på tanken ved dekkskifte om våren.

Når norske bilførere blir spurt, svarer de at det er viktig at spylervæsken ikke fryser (86 prosent) og at den vasker (83 prosent) skikkelig. Hele 7 prosent av bilførere i aldersgruppen 18-39 år har vært involvert i ulykker på grunn av dårlig sikt.



