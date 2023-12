Feil på lyktene – det kostet 67.000 kroner

Bruktbilkjøp er fortsatt en dominerende årsak til klagesaker hos Forbrukerrådet – og etter hvert i Forbrukerklageutvalget.

Ikke sjelden handler det om manglende eller mangelfull informasjon, som i dette tilfellet, der en tre år gammel Audi Q7 byttet eier for nærmere 590.000 kroner. Kjørelengden var på kjøpstidspunktet rundt 110.000 kilometer.

Som i mange andre bruktbilhandler dreide det seg om et formidlingssalg, der en bilforhandler tok seg av salget på vegne av en privat bileier. Slik det også er vanlig, var det bileier som hadde ansvaret ved eventuelle reklamasjoner.

Fortsatt dugg

Og reklamasjon ble det. Måneden etter kjøpet, tok kjøper kontakt med bilforhandleren, og klaget på at det var kondens i hovedlyktene foran og en av baklyktene, og at det var sprekker i lyktene. Det siste bidro til at det samlet seg vann inne i lyktene og duggdannelser på innsiden. Bilforhandleren henviste videre til selger, og anbefalte en sjekk av problemet hos nærmeste Audi-forhandler.

Kjøper – klageren – fulgte rådet, og fikk beskjed om at en ventilasjonsslange til lykten lå i klem. Han ble anbefalt å kjøre noen uker for å se om problemet avtok. Det gjorde det ikke – en måneds tid senere var det fortsatt dugg i lyktene, noe som førte til at klageren reklamerte på forholdet til innklagde (selgeren).

Sluttet å fungere

Han opplyste også at baklykten var løs og ofte falt av. Innklagde informerte da om at han hadde byttet baklyktene hos Møller på garanti mens han hadde bilen. Han hadde hatt bilen på merkeverksted, og fått opplyst at «dette var vanlig på billyktene deres».

Klageren meldte etter dette at selger hadde holdt tilbake informasjon på kjøpstidspunktet. Han mente innklagde var kjent med feilene siden bilen hadde vært inne til reparasjon på grunn av dugg i lyktene, og at begge baklyktene var byttet. Han tilføyde at det tok flere uker før duggen inne i lyktene forsvant, og mente dette ikke kunne være normalt for Audi, siden han ikke hadde hatt det samme problemet på høyre frontlykt en eneste gang. Han opplyste videre at dugg i lyktene ga en feilmelding når man åpnet bakluka - og at lyktene sluttet helt å fungere da.

«Helt normalt»

En sakkyndig uttalelse fra en Møller-forhandler konstaterte vann/lekkasje i frontlykten, som var punktert. Det var også feilmelding på baklyktene, og klageren fikk et pristilbud på litt over 67.000 kroner for å utbedre feilene. Etter dette krevde klageren et prisavslag på tilsvarende beløp.

Innklagde for sin del avviste alle krav i saken, og mente hovedlykten var i orden da han solgte bilen. Han opplyste at det ble oppdaget fukt i hovedlykten da bilen var i hans eie, men at «Audi hadde informert om at dette var helt normalt». Vann i lykten hadde han heller ikke opplevd, og mente at dersom problemet var blitt forverret i etterkant av kjøpet, måtte dette ha skjedd etter at klageren hadde bilen inne til test etter kjøpet. Innklagde mente også at baklykten var i orden da bilen ble solgt.

Endte med prisavslag

Etter resultatløs megling havnet saken i Forbrukerklageutvalget, som etter å ha vurdert saken kom til at «feilen kan tilbakeføres til kjøpstidspunktet. Dette er gjort i lys av den fremlagte dialogen mellom samtlige involverte parter i perioden mellom mai til november 2020 hvor ingen av partene bestrider at det faktisk er problemer med lyktene...

Utvalget forstår det samtidig slik at innklagde fikk byttet begge baklyktene og at han samtidig tok opp problemer med dugg i venstre frontlykt med Audi. Utvalget er av den oppfatning at innklagde med dette var klar over disse problemene, og med dette hadde en opplysningsplikt overfor klageren. Hadde klageren fått opplysning om at det var duggproblemer på frontlykt og at baklyktene hadde blitt byttet på grunn av duggdannelse, er det grunn til å anta at dette kunne fått betydning for kjøpesummen på bilen. Utvalget legger til grunn at unnlatelsen av å opplyse om forholdet har virket inn på kjøpet, og feilen utgjør således en kjøpsrettslig mangel.»

Dermed endte det med at innklagde ble tilpliktet å betale prisavslag på kr. 67.117,21 til klageren.

Dette er saksgangen

Den vanlige gangen i klagesaker som gjelder bil, er at det starter med en klage til Forbrukerrådet eller Forbrukertilsynet. Dersom det ikke lykkes med å få en løsning på saken her, kan den havne i Forbrukerklageutvalget. Forbrukertilsynet kan hjelpe med utfylling av skjema til FKU, men klageren må selv signere, datere og sende inn skjemaet i posten.

Behandlingen i Forbrukerklageutvalget er gratis, og vedtak her er bindende dersom det ikke bringes inn for domstolene innen fire uker etter at vedtaket er forkynt. Dette betyr at det er enklere å få inn penger noen eventuelt skylder deg i en slik klagesak.

Ventetiden for å få en klagesak behandlet i Forbrukerklageutvalget er for tiden ca. 2 år.

