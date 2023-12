Formula Automobile på Billingstad er Norges eneste Ferrari-forhandler. Her selges både nye og brukte biler. Problemet med de nye, er bare at leveringstiden kan være ganske brutal.

La oss ta et eksempel. Nye Roma Spider - cabriolet-modellen av coupeen Roma - ble nylig avduket i butikken. Men allerede er pågangen så stor, at leveringstiden er tre år.

Det er lang tid å glede seg, selvsagt – og lang tid å vente.

TRYGGERE: Brand Manager for Ferrari, Bård Abrahamsen, forteller at den unike bruktbilgarantien de gir på sine biler, gir langt tryggere eierskap.

Løsningen for dem som er utålmodige, er å velge en bil fra «Pre Owned»-avdelingen – altså bruktbilene.

Unik garanti

– De utålmodige kommer hit. Og det vi kan tilby, som er unikt for oss som autorisert forhandler, er en såkalt Ferrari Approved-garanti på to år. Den omfatter faktisk omtrent det samme som en nybilgaranti. Denne løsningen kan vi tilby på biler helt opp til de er 15 år gamle – uten begrensning på kjørte kilometer, forteller Brand Manager for Ferrari hos Formula Automobile, Bård Abramhamsen.

Dermed blir det plutselig langt tryggere å kjøpe italiensk superbil.

Mange er naturlig nok redde for at noe skal gå galt med disse bilene, med reparasjonene som blir svært kostbare.

Kan spekkes som en nybil

En annen ny mulighet for dem som kjøper brukt Ferrari, er å ettermontere originalt ekstrautstyr og få det skrevet inn i vognkortet.

– Det er rett og slett litt som å bestille nybil. Man plukker ut det utstyret man ønsker seg. Når det er gjort hos oss, føres det inn i vognkortet, slik at det er registrert på bilen. Det har betydning for bilens verdi ved videresalg, poengterer Ferrari-selgeren.

OSLO-FERRARI: En av bilene på bruktavdelingen hos Formula Automobile er denne spesialmodellen 812 Competizione. Den har dessuten en helt unik lakk, som den norske kunden selv bestilt - og fargen heter Rosso Oslo Opaco.

Drømmebil

Abrahamsen forteller at kjøpegruppen både på ny og brukt Ferrari er mer variert enn folk tror. Men det er et par felles trekk – for eksempel at de har «ryddig» økonomi.

– Men utover det, er det både unge og gamle – som gjerne har helt forskjellige type jobber. Et annet fellestrekk, er at de entusiaster. Akkurat det forsøker vi å underbygge, ved å arrangere ulike fellesturer og treff for Ferrari-eiere i Norge, forteller Abrahamsen.

Han forteller også at kronekursen påvirker prisnivået og salget. Men at salget av brukt Ferrari er relativt stabilt.

