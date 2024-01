Mens elbilandelen av nybilsalget her hjemme ligger stødig på godt over 80 prosent, er situasjonen en helt annen i mange andre europeiske land. Ta for eksempel Italia. Der var elbilandelen i fjor på under fem prosent.

Landet har samtidig en av Europas eldste og mest forurensende bilparker. Snittalderen var hele 13,8 år i 2022, og mange millioner av bilene har til dels mye høyere utslipp enn nyere og mer moderne biler.

Nå har italienske myndigheter lansert et tilbud som de håper kan få fart i salget av nullutslippsbiler, ikke minst biler produsert i deres eget hjemland.

Kjempebonus ved skroting av gamlebilen

Neste måned innfører de nemlig en bonusordning på inntil 13.750 euro (rundt 156.000 norske kroner) ved kjøp av ny elbil, skriver nettstedet FirstOnline.

De setter imidlertid to krav for å få maksimal bonus: Du må ha en eldre bensin- eller dieselbil med høyt utslipp, som du skroter i samme slengen. Dessuten må den nye elbilen koste mindre enn 30.000 euro.

På den måten håper de å treffe dem som har minst å rutte med. Disse har gjerne gamle biler, og har samtidig begrenset mulighet til å kjøpe ny bil.

Nå får de virkelige en gyllen mulighet. Elbilen Dacia Spring koster for eksempel ny 24.250 euro i Italia. Med full bonus kan italienerne faktisk kjøpe bilen til under halv pris.

Nesten usynlige i Norge - men dette var en stor suksess



RÅBILLIG: Dacia Spring ble aldri importert til Norge, men i mange andre land har den blitt en suksess. Nå kan enkelte italienere snart få den til under halv pris.

Ikke bare elbiler

Bonusen vil variere med utslippene. Jo mer utslipp gamlebilen har, desto mer får du i støtte. Det gis ikke noe støtte til kjøp av elbiler til mer enn 35.000 euro.

Det som kanskje overrasker mest, er at det også skal gis støtte til kjøp av biler med forbrenningsmotor. Så lenge du skroter en bil med høyt utslipp og kjøper en ny bensin- og dieselbil med CO2-utslipp på mellom 61 og 135 gram (typisk småbil), kan du få inntil 3.000 euro i prisavslag.

Italia har satt av 570 millioner euro til bonus-tiltaket (6,5 milliarder kroner), og håper dette kan få fart i salget av nye, italienskproduserte biler, som for eksempel Fiat 500 og nye 600e.

Dette er en liten lykkepille på hjul



Få også med deg denne: