Den amerikanske elbilprodusenten, Lucid, etablerte seg i Norge tidligere i år. Enn så lenge har de bare én modell de tilbyr kundene sine. Det er luksussedanen Air.

Men nå har de akkurat avduket en helt ny modell – nemlig SUV-en Gravity. Det blir akkurat som Air en skikkelig luksusbil.

Her legger Lucid lista høyt på flere områder – som rekkevidde, hurtiglading og ikke minst: Hengervekt.

Den har rett og slett Tesla Model X plassert midt i siktet – og det er ikke tilfeldig.

Var med å starte Tesla-eventyret – nå er de konkurrenter

Imponerende rekkevidde

Mannen bak Lucid, Peter Rawlinson, var nemlig med under oppstarten av Tesla. Han ble håndplukket av Elon Musk selv.

Rawlinson var blant annet svært delaktig under utviklingen av Model S.

Men nå har han altså startet for seg selv – med det nye merket Lucid.

Gravity blir utstyrt med to elmotorer som standard, dermed er du sikret firehjulsdrift. Firehjulsstyring og luftfjæring er tilgjengelig som ekstrautstyr.

Motorene blir svært effektive, slik de er i Air, og bidrar til en estimert rekkevidde på godt over 700 kilometer.

Ingen andre el-SUVer med opptil sju seter kan vise til et slikt tall.

Denne er laget for å sette Tesla på plass

Heftig hengervekt

Ja, for Gravity vil, som Model X, kunne leveres både som fem-, seks- og sjuseter.

Bakseteryggene foldes slik at du får et nesten flatt gulv, noe som skal gi et enormt bagasjerom, om du trenger det. Vi snakker over 3.000 liter!

I tillegg har den en stor frunk, altså bagasjerom foran.

Dessuten kan den trekke tilhenger på opptil 2,7 tonn, ifølge informasjonen som er sluppet fra Lucid. Igjen vil den med dette sette en ny standard i luksus-SUV-segmentet. Tesla Model X klarer til sammenligning 2,2 tonn, mens Mercedes EQS SUV gir seg på 1,8 tonn.

Her tester han årets råeste elbil



Rask

Lucid Air, altså sedanen, er utstyrt med alt fra 420 til over 1.200 hestekrefter. Det er ventet at Gravity vil få omtrent samme effektuttak.

Det betyr at den potensielle toppmodellen, Sapphire, vil bli en av markedets raskeste SUV-er.

Rask blir også hurtigladingen. Her er Lucid i særklasse. De har et 900 Volt-system – og Gravity skal kunne ta imot opptil 350 kW. Under optimale forhold vil det innebære 320 kilometer på 15 minutter.

Super-elbilen testet - med politi-ekskorte



Åpner for bestilling neste år

Interiøret er preget at samme type glasstak som i Air – og frontruta strekker seg langt innover i taket.

Dashbordet domineres av en buet 34» OLED-skjerm – i tillegg er det en stående skjerm som står opp fra midtkonsollen.

Selv om det enn så lenge er snakk om en konseptbil, er ikke den produksjonsklare bilen langt unna. Allerede neste år er det planlagt å åpne salget – med påfølgende leveringer i 2025.

Prisene i USA er ventet å starte på under 800.000 kroner. Den norske importøren har store forventninger til lanseringen her hjemme.

Video: Her kan du se testen av Lucid Air Dream Edition:

Video: Vi dro til California for å teste Lucid Air for første gang:

Video: Denne setter en strek over rekkeviddeangst: