Mercedes EQB er en bil som skiller seg ut fra de fleste konkurrentene. Med startpris på 485.000 kroner er dette en kompakt og elektrisk SUV med mulighet for sju seter og 4x4.

I utgangspunktet dermed også som skreddersydd for mange norske familier. Likevel har ikke salget tatt helt av. Det har nok flere årsaker, der begrenset rekkevidde og ikke mulighet for hengerfeste er to ganske tungtveiende.

Nå svarer Mercedes på dette med en oppgradert EQB. 2024-årgangen av bilen har fått en facelift både inn- og utvendig. I tillegg skal rekkevidden opp og ikke minst: Nå kan den også trekke tilhenger.

FINPUSS: Utvendig er ikke endringene veldig store, her handler det om finpuss.

Inntil 1.700 kilo

For å ta rekkevidden først: EQB 250 er nå oppgitt til 463-536 kilometer. Vil du ha 4x4 er det 300 eller 350 som gjelder. Her er rekkevidde nå fra 396-448 kilometer.

Hengerfeste er nå også mulig. Dette er ekstrautstyr og krever at du dropper de to bakerste setene. Det er nemlig bare femseter-utgaven som får dette. Da kan du trekke 750 kilo på 250 og ganske solide 1.700 kilo med 300 og 350 med 4Matic-firehjulstrekk.

Les testen av EQA med firehjulsdrift



KROK: Dette har du ikke sett på en Mercedes EQB før: Nå får den endelig muligheten for hengerfeste.

Prisene ikke klare

Utvendig ligner EQB nå mer på sine større modellsøsken. Et lysbånd forbinder kjørelysene til frontlyktene, mens en ny støtfanger understreker den brede fronten. Også innsiden av baklyktene er endret.

Innvendig er det nyeste generasjon ratt med berøringskontroller, og i tillegg tilbys nye designdetaljer. .

Nye Mercedes EQB får salgsstart og norske priser mot slutten av året og er ventet til landet våren 2024.

Så bra er Mercedes EQB som familiebil

Video: Du gjør vel ikke denne tilhenger-tabben?