Mercedes EQB er en kompakt, elektrisk SUV med 4x4 og en startpris som har ligget på rundt 500.000 kroner. Med mulighet for sju seter og et bagasjerom på nesten 500 liter, har den mange av egenskapene som norske kjøpere etterspør – inkludert gunstig startpris.

Det er bare ett problem: Bilen har ikke hatt støtte for hengerfeste. Det er en av forklaringene på at salget aldri har tatt helt av.

I tillegg har rekkevidden også vært et ankepunkt. 419 kilometer på utgavene med firehjulsdrift blir rett og slett for puslete mot konkurrenter som gjerne går 100 kilometer lengre.

Men nå kan det bli endringer, når Mercedes straks er klare med oppgradert EQB.

Mange forbedringer

Nå er nemlig hengerfeste på plass, og rekkevidden har økt på alle utgaver. På EQB 250+, som har drift på forhjul, har den økt til inntil 534 kilometer. Maks ladeeffekt er imidlertid fortsatt begrenset til 100 kW.

Samtidig er prisene fortsatt relativt lave, til Mercedes å være. Startprisen på den nevnte utgaven er 512.000 kroner (før frakt og levering), og da er hengerfeste inkludert i prisen.

Bilen kan for øvrig fortsatt leveres med sju seter, men da må du ofre hengerfestet. Prisen på sjuseteren og femseteren med hengerfeste, er faktisk den samme.

Artikkelen fortsetter etter bildekarusellen

BILNYHET: Ny Mercedes EQB. Endelig har den fått både hengerfeste og lang rekkevidde.

Mye mer utstyr som standard

Mercedes fremhever samtidig at bilen har fått noen oppgraderinger i designet, men er mest opptatt av å fortelle om alt utstyret som nå kommer som standard. Adaptiv cruisekontroll, ryggekamera og adaptive LED-frontlys kommer nå inkludert i basisoppsettet.

Oppvarmet ratt, elektrisk bakluke, heldigitale instrumenter, ambient belysning og nøkkelfri adkomst og start, følger også med som standard.

I tillegg har Mercedes oppgradert infotainmentsystemet MBUX, med blant annet bedre visning av ladefunksjoner, samt med flere nye funksjoner. Trådløs Android Auto og Apple Carplay står også på nyhetslisten.

EQB støtter for øvrig også Plug&Charge, som betyr at den kan kobles til kompatible ladestasjoner uten behov for hverken kort eller app. Lading starter så snart du kobler til pluggen, og så belastes kontoen direkte i etterkant.

De første eksemplarene av nye EQB er ventet til Norge i løpet av våren, og bilen blir tilgjengelig i tre utstyrsversjoner:

EQB 250+ EQB 300 4Matic EQB 350 4Matic Elmotor Foran Foran og bak Foran og bak Effekt 190 hk 228 hk 292 hk Dreiemoment 385 Nm 390 Nm 520 Nm Netto batterikapasitet 70,6 kWt 66,5 kWt 66,5 kWt Rekkevidde Inntil 536 km Inntil 447 km Inntil 447 km Ombordlader 11 kW 11 kW 11 kW Hurtiglading 100 kW 100 kW 100 kW Størrelse 468 x 183 x 165 cm 468 x 183 x 165 cm 468 x 183 x 165 cm Akselavstand 282,9 cm 282,9 cm 282,9 cm Svingradius 11,7 m 11,7 m 11,7 m Bagasjerom 5-seter 495 liter 495 liter 495 liter Tilhengerfeste 1.400 kilo 1.700 kilo 1.700 kilo Pris fra 512.000 kr 530.000 kr 557.000 kr

Få også med deg denne: