Får knusende dom i sommerdekk-test

De neste ukene skal vinterdekkene av på flere millioner norske kjøretøy, og forhåpentligvis skal gode sommerdekk på. Men hvis det viser seg at sommerdekkene er gamle og slitte, bør du definitivt investere i nye.

Men hvilket dekk skal du velge? I år som tidligere år har NAF, Motor og Vi Bilägare testet et knippe aktuelle sommerdekk. Denne gangen har de også tatt med et såkalt helårsdekk, for å se hvor godt det fungerer sammemlignet mot rene sommerdekk. Det gikk heller dårlig.

NY TJENESTE: Meld deg på Brooms nyhetsbrev



Ni dekk på testbenken

Totalt er ni dekk med i årets test. Testene omfatter alt fra kjøring, bremsing og svinggrep på tørr og våt vei, vannplaning og drivstofforbruk, til støy og komfort.

Dekkene har samme dimensjon, 215/55 R17.

Aller best ut kommer Continental PremiumContact 7, et dekk som også har kommet meget godt ut i tidligere tester. Dekket får en totalsum på 87 av 100 oppnåelige poeng.

Det får spesielt mye skryt for kort bremselengde, og for at det er lettkjørt under press. Det får samtidig noe trekk for høy rullemotstand og støy på glatt veibane.

Like bak følger Nokian Hakka Blue 3 og Kumho Ecsta HS52. Sistnevnte har fått flere forbedringer foran årets sesong.

Disse bilene sliter dekk raskere

VINNEREN: Continental PremiumContact 7 er vinner i årets store dekktest. Foto: Continental

Tre på bunn

I motsatt ende av resultatlisten finner vi dekkene Linglong ComfortMaster, Sentury Qirin 990 – og helt nederst: Michelin CrossClimate 2. Dette er et helårsdekk, og det får hard medfart i testoppsummeringen.

«Dyrt, dårlig grep og kjørefølelse i sommertemperatur og støy» er hovedkonklusjonen, og dekket får en totalsum på 51 av 100 poeng.

Grepnivået viser seg å være på linje med billige budsjettdekk fra Kina, selv om det er kvalitetsprodusenten Michelin som står bak.

Det får imidlertid samtidig litt skryt for at det har et visst grep på vinterføre. Det kan derfor være til nytte på steder der det kan falle snø i juni eller august, men alle andre steder er sommerdekk et mye bedre valg, ifølge Motor.

Nå får tusenvis av norske bilister dette varselet

Du finner hele testen her.

Skifte hjul på elbil? Da bør du få med deg denne: