Volvos mellomstore stasjonsvogn V60 dukket opp for første gang i 2010, og målet var klart og tydelig: Den skulle utfordre suksessmodeller som Audi A4 og BMW 3-serie. Et ambisiøst mål, men Volvoen har uten tvil hevdet seg godt i sammenligning med de tyske premiumbilene.

Andre generasjon ble lansert i 2018, her i Norge har den hatt suksess som ladbar hybrid, med høye ytelser og bra elektrisk rekkevidde – T6 og T8. Både første og andre generasjon inkluderte dessuten en spesiell Cross Country-utgave (CC) med ekstra høy bakkeklaring.

Høye priser

Bilen gjennomgikk en facelift i 2014, og også andre generasjon – lansert i 2018 – har vært gjenstand for iherdig modellpleie og fremstår som en attraktiv og velkjørende bil.

Det er ikke minst de lynraske og forbruksgunstige ladbare hybridene vi har lagt mest merke til fra V60 de senere årene, og modellen har vært populær blant norske bilkjøpere. Høye priser har nok likevel begrenset salgstallene noe.

PLASS: Selv om Volvo V60 ikke er av de største stasjonsvognene, er plassen i baksetet bra. Foto: Frank Williksen

200.000 km – og mer

Bruktmarkedet ser ut til å flomme over av Volvo V60, både av første og andre generasjon. Nylig lå ikke mindre enn nærmere 800 Volvo V60 ute på Finn.no – og så mye som to av tre var biler av andre generasjon, 2018-modeller og nyere.

De eldste årsmodellene av første generasjon er priset fra rundt 50.000 kroner, avhengig av kjørelengde og tilstand. Vær oppmerksom på at de rimeligste bilene kan ha kjørelengde langt forbi 200.000 kilometer.

Godt utvalg

I prisspennet opp til ca. 80.000 kroner er det ganske mange biler å velge i, noe som betyr at Volvo V60 av de tidligste årgangene er innen rekkevidde for svært mange.

Tyngden av denne modellen som ligger til salgs brukt, er imidlertid nyere årganger med priser som ligger på et atskillig høyere nivå. Spesielt er det godt utvalg av biler fra ca. 400.000 til ca. 500.000 kroner, først og fremst 2020-2021 modeller. Der er det ennå en del nybilgaranti igjen – og Volvo tilbyr dessuten gode betingelser for sine fineste bruktbiler - Volvo Selekt.

LEKKER: Volvo V60 har et design som er lett å like. Foto: Frank Williksen

Eierne mener

Så er spørsmålet om tidlige årganger av bilen kan sies å være et smart kjøp brukt?

For å finne ut litt mer om det, har vi gått til seksjonen her på Broom som heter «Eierne mener.»

Her har mer enn 11.000 norske bileiere lagt igjen en vurdering av sin bil. Noen med korte kommentarer i tillegg – andre igjen utdyper mye om hvordan eierforholdet har vært.

De aller fleste er veldig godt fornøyde, selv om det finnes noen unntak. Bilen oppnår en gjennomsnittskarakter på 7,7 av 10 oppnåelige poeng.

Et fantastisk kjøretøy

Her er noen få eksempler fra en mengde positive tilbakemeldinger:

«Virkelig en kjøremaskin! Ren kjøreglede hele veien.»

«T8 AWD: En kraftkar av en familiebil som alltid evner å dra på smilebåndet, om du byr opp til dans.»

«En liten, sportslig familiebil som passer perfekt til norske avgiftssystemer (og veier). Løp og kjøp!»

«Fantastisk bil, D6-288hk sparker bra unna. Billig i drift, og utrolige gode seter. Eneste som trekker litt ned, er veldig lite bagasjerom, men løses med en skiboks.»

«Fantastisk bil. Bilbransjens beste seter. Fin å se på, god å kjøre, kvikk, sikker og komfortabel. Volvo On Call-appen fortjener også skryt. Anbefales.»

«Et fantastisk kjøretøy med meget god komfort!»

UENIGE: Bagasjerommet er det delte meninger om. Noen synes det er mer enn stort nok, andre at det er altfor lite. Foto: Frank Williksen

– Ikke Volvo igjen

... og litt ris vanker det også:

«Hurtig og lekker familiebil. Usexet lydbilde og irriterende elektronikkproblemer trekker ned. Ville ikke kjøpt Volvo igjen.»

«Fantastisk bil å kjøre, men langt fra feilfri. Glad jeg ennå har fem år garanti igjen»

«Ekstremt gode seter er vel det beste jeg kan si om denne bilen. Overraskende mange problemer mht kvalitet. Lykter, drivverk, lakk. Kjøper ikke Volvo igjen.»

Ganske potent

Enkelte V60-eiere har tatt seg tid til å gå mer i detaljer om sine opplevelser med bilen. Her kan du lese innlegget til en av dem:

«Dette er «løp og kjøp». Veldig gjennomtenkte løsninger med god komfort. Veldig gode lys, adaptiv cruisekontroll fungerer utmerket (også i lavfartskø). Vi har hatt elbil tidligere, og denne står ikke noe tilbake. Kombinasjonen diesel og el fungerer sømløst. Firehjulsdriftsystemet fungerer superbra. Er ganske potent hvis man tråkker gasspedalen i bånn i modus «Power». For oss er det helt naturlig å plugge i ladekabelen når vi kommer hjem, dette er en forutsetning for at det skal være noen vits å eie denne type bil.

FORNØYDE: I det store og hele er tydeligvis eiere av Volvo V60 svært fornøyd med bilen sin. Foto: Frank Williksen

Fungerer greit

«Vi gikk fra V70 (2010). Overraskende stor overgang i positiv forstand. V60 er merkbart en generasjon nyere med sine førerassistentsystemer og digitale løsninger. Noe mer «stumpete» enn langturmesteren V70, men den er vesentlig mer i ett med føreren.

Veldig solid. Null problemer i vårt eie. Oppleves som en trygg og forutsigbar partner i hverdagen.

Plassen var vår største bekymring før kjøpet - bagasjerommet er mindre enn gjennomsnittsbilen av samme størrelse. Etter et halvt års eie viser dette seg ikke å være noe problem for oss. Vi er en familie på fire (to barn, 11 og 13 år) som gjerne fyller bagasjerommet når vi drar på fjellet og til båten. I praksis fungerer dette greit.

Snittforbruk 0,35 l/mil

«Vi kjører med takboks om vinteren uansett, da skiene må være med både hjemme og på fjellet. Hvis det kniper med plassen inni bilen er det mulig å legge en hjelm eller noen skisko i takboksen sammen med skiene. Bakseteplassen er også akseptabel (vi er gjennomsnittlige i både høyde og vekt/omfang).

Vi kjører daglig - setter bilen alltid i «Pure», altså kjører på batteri. Bruker kun litt diesel for å varme kupeen og batteriet (dieselvarme) i vinterhalvåret. Vi plugger i laderen hver dag. Snittforbruket er 0,35 l/mil det siste halve året. Mer småkjøring gir ytterligere redusert dieselforbruk.»

