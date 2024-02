BMW X5 har vært en drømmebil for norske kjøpere i flere tiår. I starten for de ganske få. Men med introduksjonen av X5 som ladbar hybrid i 2014, åpnet det seg muligheter for langt flere. Det skyldtes norsk avgiftspolitikk som favoriserte denne biltypen.

Så selv om rekkevidden på første X5 med ladekabel var tilnærmet en vits, ble det solgt rekordmange. Det var tross alt en fullvoksen SUV med firehjulsdrift, masse tech, luksusfølelse og over 300 hestekrefter.

Prisen startet på rundt 750.000 kroner. Noe sånt hadde vi ikke sett på X5 før. Resultatet ble raskt synlig på salgstallene.

Se en video-presentasjonen av bilen øverst i artikkelen.



Langt bedre

Siden den tid har BMW videreutviklet den ladbare varianten av X5 til det langt bedre. Først med økt rekkevidde og rekkesekser i stedet for firesylindret motor.

Med den siste midtlivs-oppdateringen er det tatt enda et betydelig steg videre. Den nye er tilnærmet en perfekt ladbar hybrid. Men så var det disse politikerne ...

Takk for den!

De siste årene har våre folkevalgte år for år gjort det mindre gunstig å velge ladbar hybrid. Avgiftene har økt og økt. Så takk for den!

Eller, rett skal være rett, BMW har en finger med i spillet, de også. For eksempel har jo dagens X5 50e blitt opptil 135.000 kroner dyrere (avhengig av utstyr), fra 1. januar. «Bare» 80.000 av dette er avgifter.

Generell prisøkning, signert sjefene i München, er derfor også en faktor.

Og vipps – så må du ut med drøyt 1,2 millioner kroner for en ladbar BMW X5.

GOD PÅ VINTEREN: BMW X5 50e er trygg og god på klassisk norsk vinterføre. Her på toppen av Hemsedalsfjellet.

Planen hele tiden

Det skal også sies at politikerne har vært tydelige på at ladbare hybrider hele tiden var ment som en overgang til helt elektriske biler. En myk overgang – som viser fordelen med å slippe bensin og diesel, uten angst for å gå tom for strøm.

Nå er utvalget av elbiler blitt så bra at ladbare hybrider på sett og vis har utfylt sin rolle.

Men det er jo litt frustrerende, da. At når de endelig begynner å bli virkelig brukervennlige, så skal vi ikke kjøpe dem ...

Vi har blitt bedre kjent med X5 50e – og ble overrasket over særlig én ting.

Dette er en korttest. Det betyr at vi har kjørt en variant av denne modellen tidligere. Du finner en mer grundig test av denne modellen her.

Hva er nytt:

Dagens generasjon av X5 kom i 2018. I 2019 kom den ladbare hybriden: X5 45e. Den fikk altså en betydelig oppgradering: En slapp firesylindret motor ble byttet med en mye friskere 3-liters rekkesekser. En alt for liten batteripakke ble erstattet av en ny og større. Sistnevnte ga en offisiell rekkevidde på 75 kilometer.

Men i fjor kom det en facelift som var mer omfattende enn vanlig. Den inkluderer en enda større batteripakke. 24,7 kWt er like mye som de første elbilene hadde. Her gir den en rekkevidde på opptil 110 kilometer på strøm.

Batteriet kan fullades på drøye fire timer med 7,4 kW ladeeffekt.

I tillegg har den samlede motoreffekten økt med 96 hestekrefter. Med midlertidig boost-effekt har du nå 490 hestekrefter.

0-100 km/t går forresten på 4,8 sekunder. Den elektriske toppfarten nås ved 140 km/t, mens toppfarten er 250 km/t når bilen kjøres i hybrid-modus.

Designet er også justert. Det er skarpere linjer med slanke konturer på frontlyktene. Kjørelysene har fått en ny pilformet utforming, og det er X-line designelementer på støtfangerne foran og bak.

Lysdesignet i baklyktene er også oppdatert og lyser nå opp som et X-motiv.

Innvendig er det blitt pyntet opp – blant annet med den nye, «doble» infotainmentskjermen som innholder både digitale instrumenter og hovedskjermen.

TODELT: BMW har fortsatt todelt bakluke. Veldig praktisk for enkel adkomst til bagasjen.

Hvordan fungerer det?

La oss like godt ta overraskelsen med en gang. Vi overtar bilen fulladet på strøm – og drar rett på en uoffisiell rekkevidde-test. Det er ganske mildt, rundt 4-5 plussgrader. Så kanskje ikke «full vinter» og masse minusgrader, men et godt stykke unna ideelle forhold.

Likevel klarer vi 90,9 kilometer bare på strøm. Det er imponerende bra, rett og slett.

Med den typen rekkevidde bør de aller fleste kunne kjøre i veldig mye av hverdagen uten å bruke bensin.

Interessant er det også å se forbruket på langtur – med fullpakket bil. Fire voksne menn med mye bagasje – fra Vikersund til Lærdal, via Hemsedalsfjellet.

Vi starter med fulladet batteri – og fordeler det utover hele turen. Ved ankomst har vi kjørt rundt 240 kilometer. Forbruk? 0,57 liter på mila!

Ikke en gang en snill dieselmotor ville klart det forbruket – og her snakker vi om en fullpakket luksus-SUV, med sekssylindret motor og totalt nesten 500 hestekrefter.

Akkurat slik er det meningen at en ladbare hybrid skal fungere!

På veien hjem måler vi også forbruket. Da starter vi med tomt batteri, og ender på 0,77 liter på mila når vi er tilbake. Fortsatt et pent tall.

For øvrig er bilen en skikkelig komfort-mester. Den bare flyter av gårde med stoisk ro, selvtillit i svingene og et deilig kraftoverskudd. Overgangen mellom hybrid og ren el går sømløst.

Det er et potet snerr i 3-literen som ligger og koser seg under panseret, hvis du bruker høyrefoten aktivt. Det beste av to verdener? Yes sir, det vil jeg påstå!

ROMSLIG: Baksetet er romslig - og kvalitetsfølelsen svært god. Dette er luksus.

Velger du Sport både på girkasse og kjøreprogram, blir den riktig så kvikk i responsen – både gassen og styringen. Den ligger faktisk ganske flatt i svingene, også. Tyngden tatt i betraktning. Men sportslig oppleves den ikke, likevel. Det finnes grenser for hva man kan utrette med en bil på nesten 2,5 tonn.

Plassen er som før – veldig bra. Ikke minst i baksetet. To voksne sitter ypperlig, også på langtur. Men det midterste setet er som vanlig ganske provisorisk – og det er lite plass til beina her.

Batteripakken stjeler riktignok noe av høyden i bagasjerommet. Men 500 liter er slett ikke verst – og plassen er lett å utnytte. Den kan også trekke henger på opptil 2,7 tonn – og det er mulighet for takstativ.

«Planken» – eller curved display på BMW-esk – på dashbordet fungerer godt. Men hovedmenyen med alle «appene» er ganske uoversiktlig i starten. Stadig nye funksjoner gjør at det er veldig mange valgmuligheter.

Godt at BWM fortsatt holder på systemet med menyhjul – og vanlige fysiske knapper på rattet. Head up displayet er som vi er vant med fra BMW meget bra.

Konklusjon:

X5 50e er blitt en forbasket bra bil. Bare synd BMW og norske myndigheter sørger for at den blir oppnåelig for en veldig begrenset kjøpergruppe.

Ladbare hybrider som konsept var først ganske stusselige greier. Mer designet for å kunne vise til lave utslipp, enn praktisk nytte. Nå er de blitt slik de helst skulle vært fra starten.

Så om du har råd, og liker tanken på å fortsatt slippe rekkeviddeangst, er X5 50e et svært godt alternativ.

Noe å klage på? Tja, det er ikke mye. Men BMW tar seg svinegodt betalt for utstyr. Så startprisen er virkelig akkurat det. En start. Det drar seg raskt på.

Dessuten er det jo flere som lager ladbar SUV med god rekkevidde nå. Både Mercedes GLE 400e / 350de og Range Ranger er gode alternativer – som også kan vise til rekkevidde over 100 kilometer.

LANGTUR: BMW X5 50e er ypperlig på langtur – både med lavt forbruk og svært høy komfort.

Bilen for deg hvis?

Du har pengene.

Ikke bilen for deg hvis?

Du mangler pengene.

Eierne mener

I Brooms bilguide, kan norske eierne selv fortelle om bilene sine. Omtrent som en Tripadvisor for bil. Så langt har vi fått inn over 13.000 omtaler!

Du kan også fortelle om bilen din: Klikk her – det er fort gjort.

Det ligger inne 18 vurderinger av den nye generasjonen BMW X5 – les hva eierne mener her.

BMW X5 50e Motor og ytelser: Motor: 3-liter, r6 + el

Effekt: 490 hk / 700 Nm

0-100 km/t: 4,8 sek.

Toppfart: 250 km/t

Forbruk: 0,08 l/mil Batteri/lading: Batteripakke: 27,7 kWt

Rekkevidde: Opptil 110 km (WLTP)

Ombordlader: 7,4 kW Mål, vekt og volum: Lengde x bredde x høyde: 493 x 200 x 175 cm

Bagasjerom: 500 / 1.720 liter

Vekt: 2.420 kg

Tilhengervekt: 2.700 kg

Taklast: 75 kg Pris: Startpris: 1.262.646 kroner

Pris testbil: 1.650.293 kroner

Video: Se videopresentasjonen av BMW X5 50e her: