Det er få andre familiebiler som kan måle seg med BMW 5-serie når det gjelder kjøreglede. Når det hele toppes med pent design, kraftige motorer, gode praktiske egenskaper og ofte et raust utstyrsnivå – ja, da fylles drømmebil-kravene opp.

Syvende generasjon BMW 5-serie, den som kalles G30/G31 og som ble satt i produksjon høsten 2016, er definitivt en slik bil.

Prisene gjorde at det ofte forble med drømmen for mange. Nå, noen år etter, er den oppnåelig som bruktbil for langt flere.

Dessuten er utvalget stort, både av motorisering og utstyrsvarianter.

BILLIG: Når får du en BMW 520d med firehjulsdrift for godt under 300.000 kroner.

Dette koster den nå:

Nå skifter disse bilene eier for godt under 300.000 kroner. Vi snakker da om 2017-modeller, som har gått under 100.000 kilometer. Verre er det faktisk ikke.

Utvalget er bredt, både på motorer og utstyrsnivå. Dette gjør at prisene spriker en god del for samme årsmodell.

Vår testbil i denne videoen er en 520 stasjonsvogn med dieselmotor og firehjulsdrift. Den koster også under 300.000 kroner, men har gått 180.000 kilometer.

STASELIG: Fin finish, bra med utstyr og god materialkvalitet kjennetegner interiøret.

Du får den også som ladbar hybrid til denne prisen, om man foretrekker det. De siste årene er det den som har stått for mesteparten av salget.

For en 2020-modell ladbar hybrid og med firehjulsdrift, som har gått 35.000 kilometer, må du ut med rundt 450.000 kroner.

Nyere, fine biler med kraftige motorer, lav kilometerstand, og massevis utstyr koster fortsatt over 600.000 kroner. Noen ganger mye over også. Det blir i stor grad smak og behag, samt økonomi som avgjør.

Som alltid ved bruktbilkjøp er det viktig å vite hva man skal se etter og tenke over. Sjekk ut videoene til denne saken så gir vi deg våre beste tips.

Les vår nybiltest, tilbake i 2017, av denne bilen her:

Vi takker Birger N. Haug Outlet, Røyken, for lån av BMW 5-serie til denne testen.

