Europeisk bil – fra innerst til ytterst

Etter å ha hengt litt etter på overgangen til elektriske biler, er Peugeot ordentlig på hugget om dagen.

Den mellomstore SUV-en E-3008 er straks i Norge, en modell som blir en direkte konkurrent til Volkswagen ID.4, Skoda Enyaq og Nissan Ariya, men potensielt med mye bedre rekkevidde.

Denne har vi allerede testet i Frankrike. Hvordan det gikk, kan du lese mer om her:

Peugeot E-3008: Denne blir tøff for konkurrentene

Storebror med sju seter og mye plass

Det er imidlertid med den store familiebilen E-5008 det virkelig begynner å bli interessant: SUV-en kommer nemlig med sju seter, 4x4-utgave, et enormt bagasjerom, hengerfeste og rekkevidde på inntil 660 kilometer. Dermed kan den huke av på mye av det norske storfamilier ser etter.

– Vi er godt i gang med å gjøre Peugeot mye mer relevant i det norske markedet. Det handler om å lansere elektriske SUV-er med lang rekkevidde og 4x4. Nå er vi i gang med to helt nye modeller, og vi har noe for enhver smak, sier Rune Hensel, direktør for Peugeot i Bertel O. Steen.

NYHET: Peugeot E-5008 er en sjuseter med god plass og lang rekkevidde.

Peugeot E-5008 bygges på en strukket utgave av den nye plattformen STLA Medium, som også benyttes på E-3008. Modellen kommer kun som elbil, og produsenten gjør et poeng av at både bil, motor og batteri bygges i Frankrike.

Bilen er 4,79 meter lang - fem centimeter lenger enn Tesla Model Y, og har en akselavstand på 2,9 meter. Den er også relativt høy, og byr på bakkeklaring på hele 20 centimeter. Det skulle bety god framkommelighet på ujevnt underlag.

Om bord er det altså tre seterader. Setene på rad to og tre kan justeres i lengderetningen. Og når de to bakerste setene ikke er bruk, blir bagasjeplassen på hele 748 liter. Med sju seter i bruk, reduseres plassen til 259 liter.

Kraftig priskutt på bestselgeren

ROMSLIG: Seteradene kan legges ned til et helt flatt gulv, eller indviduelt. Setene kan også justeres i lengderetningen.

Motorisering og rekkevidde

Standardutgaven, som kommer først, får drift på forhjul og utstyres med en elektrisk motor på 210 hestekrefter og 345 Nm dreiememoment.

Utgaven med firehjulsdrift kommer noe senere. Den har to motorer med totaleffekt på 320 hestekrefter og 345 Nm foran og 170 bak.

Standardbatteriet på 73 kWt gir en rekkevidde på 500 kilometer. Senere kommer imidlertid bilen i en Long Range-utgave med batteripakke på 98 kWt. Da øker rekkevidden til 660 kilometer. Det er det ikke mange, om noen, sjusetere i markedet som kan matche i skrivende stund.

Maks ladeeffekt er for øvrig begrenset til 160 kW. 10-80 prosent kapasitet skal være unnagjort på en halvtime, under de rette forholdene.

Peugeot 5008: – Noe av det beste småbarnsfamilen kan kjøpe

Kommer til høsten

Fra importør Bertel O. Steen får vi opplyst at bilen er ventet til Norge til høsten. Utgavene med 4x4 og det store batteriet, er ventet på nyåret.

Priser er fortsatt ikke klare men vi forventer at den starter et sted under 500.000 kroner. Om vi får rett, gjenstår å se. Vi kommer naturligvis tilbake til dette når prisene blir satt av importøren.

Slik får du nybilen ekstra billig



Få også med deg denne: