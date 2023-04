Da siste generasjon Ford Kuga kom til Norge på vårparten 2020 var den en svært etterlengtet bil for Ford.

Mens andre merker hadde storsalg med elbiler og ladbare hybrider her hjemme, var Ford trege ut av startblokkene. Men nå kom Kuga som ladbar hybrid og ble umiddelbart en suksess.

Startpris på 399.000 kroner, 56 kilometer rekkevidde på strøm og bagasjerom på 554 liter var en kombinasjon mange hadde sans for. Ford kunne riktignok ikke tilby den med firehjulstrekk, for å få det måtte du velge ikke-ladbar hybrid eller dieselmotor.

Vært ventetid

Kuga er fortsatt Europas mest solgte ladbare hybrid i klassen, men i Norge har det bremset ganske så kraftig opp. Årsaken er enkel: De aller, aller fleste kundene som vurderer SUV fra Ford går for helelektriske Mustang Mach-E i stedet.

Ford har også hatt store utfordringer med leveransene. Til tider har det vært lang ventetid på bilen. Det hjalp heller ikke at en tøff konkurrent som Toyota RAV4 kom som ladbar hybrid, med firehjulstrekk. Den bilen har forsynt seg solid av markedsandelene. Derfor har det blitt ganske stå stille rundt Kuga nå.

DISKRET: Ford gikk for et ganske typisk crossoverdesign på tredje generasjon Kuga, dette er på ingen måte en utagerende bil.

Ingen planer om å fjerne

Tre år etter lanseringen har Kuga blitt en ganske glemt bil. I januar i fjor forsvant dieselutgaven. Men Ford selger og markedsfører fortsatt ladbar hybrid og «vanlig» hybrid med 4x4. Det har de tenkt å fortsette med i alle fall en stund til:

– Vi ser at det fortsatt er kundegrupper der ute som ikke er helt klare for en helelektrisk bil. Dette er ofte betinget i deres daglige kjørelengde, eller ladeinfrastruktur der de bor. Vi har således ingen planer om å fjerne Kuga fra vårt produktsortiment foreløpig, sier Anne Sønsteby som er informasjonsdirektør for Ford i Norge.



FORTSATT MED: Kuga har havnet solid i skyggen av elektriske Mustang Mach-E, men importøren sier de ikke har planer om å droppe den i Norge.

225 hestekrefter

Hvordan står så Kuga seg tre år etter lanseringen`? Svaret på det er litt todelt: De praktiske egenskapene er fortsatt blant klassens beste. Rekkevidden på strøm har økt til 65 kilometer og bilen er kjøreglad, uten å invitere til de helt store sprellene.

Til det er den litt for lett på styringen. Girkassen gir et litt masete lydbilde. Den krever litt tilvenning, du lærer fort at bånn gass gir mer bråk enn action.

Ford har valgt en relativt stor motor til denne drivlinjen: En 2,5 liter som jobber sammen med en elektrisk motor. Til sammen yter de 225 hestekrefter, det er nok til å gi et helt greit kraftoverskudd. 9,2 sekunder på 0-100 km/t er likevel ganske tregt, her er mange ladbare mye kjappere.

ENKELT: Innvendig er det tydelig at Ford har spart på flere ting, infotainmentskjermen er for eksempel veldig puslete sammenlignet med det meste annet i 2023.

Blitt mye dyrere

Der Kuga på mange måter har blitt en gammel bil, er i interiøret. Det ser rett og slett ganske stusselig ut nå. Kommer du rett fra Mustang Mach-E til denne bilen, er det som å gå minst ti år tilbake i tid.

KONTRAST: Interiøret i Mustang Mach-E er en solid kontrast til det vi finner i Kuga.

Berøringsskjermen er liten, infotainmentsystemet er gammeldags og materialvalgene i interiøret bærer preg av at Ford har spart. Over alt. Mach-E er nevnt. Men også Ford nye pickup Ranger virker langt mer påkostet innvendig enn dette. Da skjønner du at Kuga sliter.

Det har også skjedd ganske mye med prisene siden lanseringen. Vi er et godt stykke unna 399.000 kroner nå. Rimeligste ladbare Kuga starter på 529.500 kroner. ST-Line starter på 557.500 kroner, med litt ekstrautstyr på plass, passerer vi fort 600.000 kroner. Da er ikke Kuga lenger noen spesielt prisgunstig bil.

Nei – dieselmotoren var ikke død

ROMMELIG: Bagasjerommet er stort og lett å utnytte. Her leverer Ford familiebilplass.

Starter på 300.000 kroner

Vil du ha den med firehjulstrekk, er det altså ikke-ladbar hybrid som gjelder. Det er en bilklasse som nesten er helt avsluttet i Norge, med noen få unntak. Her er startprisen hele 672.500 kroner.

På bruktmarkedet er det bra med biler å velge mellom og her holder Kuga seg ganske bra i pris. Billigste ladbare eksemplar får du fra rundt 300.000 kroner.

Da er det typisk en 2020-modell som kan ha gått opp mot 100.000 kilometer. Du skal ikke mange tusenlapper opp før du finner biler som har gått adskillig kortere. Da har du også noen år med nybilgaranti igjen, det er aldri dumt.

Billigste dieselutgave med 4x4 ligger nå på 359.000 kroner. Akkurat den har nok blitt en ganske glemt bil på bruktmarkedet. Men har du mye langkjøring og/eller trenger firehjulstrekk, er den utgaven absolutt ikke noe dumt alternativ.

