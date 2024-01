I Norge har Tesla ligget på salgstoppen i flere år. Men i mange andre europeiske land er det først de siste to-tre årene at Tesla har markert seg med noe mer enn bare helt marginalt salg.

Det begynte å løsne da Model 3 kom. Så lanserte Tesla SUV-en Model Y: Og etter det har de hatt en eneste stor opptur.

Nå skriver bransje-nettstedet Automotive News at Tesla Model Y etter alle solemerker var Europas mest solgte bilmodell i 2023. Det er intet mindre enn historisk.

Aldri før har en elbil blitt mest solgte modell i Europa. Dette er også første gang en SUV tar førsteplassen. Det er også første gang et ikke-europeisk merke klarer det.



STORSALG: 2023 ble et svært travelt år for Tesla i Europa, med rekordsalg av deres Model Y. Foto: Andrew CABALLERO-REYNOLDS / AFP/NTB)

Første gang på flere områder

Og bare for å toppe det: Vi snakker altså et «nytt» bilmerke. Et merke de aller fleste etablerte konkurrentene brukte veldig mange år på å ta på alvor.

Når 97 prosent av det totalt salget i Europa i fjor er talt, ligger Model Y på 254.822 eksemplarer. Det er nesten 20.000 mer enn bilen på andreplass, den rimelige småbilen Sandero fra Dacia. Den er på 235.893 eksemplarer.

At dette skulle skje, var det nok ikke mange som forutså da bilsalget startet opp 2. januar i fjor. Men bare noen dager ut i året, gjorde Tesla noe som rystet den øvrige bilbransjen. De kuttet prisene på Model Y kraftig. Plutselig var den innen rekkevidde for svært mange flere enn tidligere.



FULL KLAFF: Det er ingen overraskelse at Model Y har blitt bestselgeren til Tesla, etter at den kom inn som den femte bilen fra merket. Men at salget skulle gå så til de grader bra i Europa, var det nok relativt få som trodde.

Mest solgte elbil i Tyskland

Salget skjøt fart og holdt seg høyt gjennom hele året. Model Y ble nummer én i sju av årets 12 måneder. Og var med god margin Tysklands mest solgte elbil. Akkurat det har nok smertet mange på styrerommene, særlig i Volkswagen-konsernet.

Slik det ser ut nå, ender Volkswagen T-Roc på tredjeplassen, bak Dacia Sandero. Deretter følger Renault Clio og Peugeot 208.

PS: I tilfelle du lurte: Model Y ble også Norges mest solgte bilmodell i fjor. Det ble den med en margin vi aldri har sett maken til tidligere. 20.223 nye Model Y rullet ut på norske veier i fjor, det ga en markedsandel på over 19 prosent. Bil nummer to på lista – Volkswagen ID.4 – endte på 6.118 eksemplarer. Da snakker vi ren knockout.

