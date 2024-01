Europas mest solgte blir ny

Her i Norge har Ford Kuga i flere år gått litt under radaren hos mange nybilkjøpere.

Det har nok heller ikke hjulpet for modellen at de aller fleste som har vært innom en Ford-forhandler de siste årene har vært der for å se på elbilen Mustang Mach-E. Ikke Kuga, som er en ladbar hybrid.

Men i resten av Europa er Kuga en stor suksess. Den var mest solgte ladbare hybrid i 2021 og 2022. Den skal dessuten ligge godt an til å bli det samme i fjor, når fintellingen er over.

To sekunder raskere

I dag har Ford avduket en oppgradert utgave av modellen. Den kommer med mindre designendringer, økt tilhengervekt, forbedret drivlinje og for første gang som en tøffere Active-variant.

Den elektriske motoren har blitt kraftigere. I tillegg kommer oppgradert automatgirkasse, sammen gir dette bedre ytelser. 0-100 km/t går nå på 7,3 sekunder, de er nesten 2 sekunder raskere enn tidligere. Hengervektkapasiteten er også den beste i klassen med 2.100 kilo. Det er mer enn 30 prosent bedre enn for dagens Kuga ladbar hybrid. Gode nyheter for de som trekker campingvogn og/eller hestehenger.

Den samlede systemeffekten er på 243 hestekrefter og Kuga har en offisiell rekkevidde på strøm på opptil 68 kilometer.

Kuga slapp faktisk unna alle bilavgiftene



TØFFERE: En helt ny Active-variant er på plass, den har en ikke ubetydelig offroad-faktor.

628 liter bagasjerom

Fronten har fått en heldekkende LED-lysstripe som binder sammen de nye frontlysene. Ford-logoen er plassert i sentrum av grillen, mens panseret har fått mer definerte og kraftfulle linjer. Nytt baklyktdesign er også på plass.

NY: Active-utgaven har blant annet en god dose offroadstyling.

Som før kan andre seterad justeres frem og tilbake 15 centimeter for å gi enten mer enn én meter med beinplass for de i baksetet, eller bagasjeplass på opptil 628 liter.

I Norge kan man velge mellom en godt standardutstyrt ST-Line X eller den nye Active X – som har et mer robust design. Sistnevnte kommer med flere eksteriør- og interiørdetaljer, blant annet beskyttelsesplate bak og 18- eller 19 tommers aluminiumsfelger. Active X har også sortlakkert sidespeil, tak og beskyttelsesplate.

Første Kuga er god vinterbil til hyggelig pris

Ny og større skjerm er på plass, det skjer samtidig som Kuga går fra Fords infotainmentsystem SYNC3 til SYNC4.

Samme pris

Begge har 18-veis justerbare komfort-forseter i Sensico-skinn. Prisen er for øvrig den samme: Fra 684 300 kroner.

På innsiden er det færre fysiske knapper. Fords siste generasjon SYNC4-teknologi er nå standard på Kuga og har blant annet skybasert navigasjon og stemmestyring på norsk – alt styrt fra en 13,2 tommers sentralt plassert skjerm.

Sammenlignet med det utgående SYNC3-systemet har SYNC4 dobbelt så mye datakraft. Trådløs Apple CarPlay og Android Auto integrasjon gjør det helt sømløst å koble til mobiltelefonen.

Vi skulle på lansering av nye Kuga. Det gikk ikke etter planen...

Video: Vi tester Kuga som bruktbil – nå får du den billig