Europas mest solgte blir elektrisk

Nå er det fullt fokus på elektrifisering hos Ford. Deres Mustang Mach-E er en av Norges mest solgte personbiler og får snart følge at den litt mer kompakte Explorer.

Samtidig har den elektriske pickupen F-150 Lightning kommet til landet, de aller første kundene får etter planen bilene sine før jul.

Nå kommer også elektriske varebiler fra Ford for fullt. Denne uken har den norske importøren åpnet for bestilling av E-Transit Custom, den helelektriske varianten av Europas mest solgte varebil.

329 kilometer rekkevidde

– Bilen har en hengervekt på hele 2.300 kilo, høyere enn noen annen bil i segmentet. Den tilbyr dessuten ytelser helt i toppsjiktet i klassen. I tillegg får du hele Ford Pro sitt økosystem av digitale tjenester og innovative løsninger som skal gjøre arbeidsdagen mer komfortabel, effektiv og produktiv sier administrerende direktør i Ford Motor Norge, Per Gunnar Berg.

NY: Ford satser nå tungt på elektriske varebiler.

Batteripakke på netto 64 kWt gir elektrisk rekkevidde på opptil 329 kilometer. Det er ifølge Ford rundt fire ganger lenger enn den gjennomsnittlige daglige kjørelengden til en varebil i dette segmentet.

Det viser Ford Pro sine egne kundedata.

De som kjøper kan få 50.000 i støtte



ARBEIDSPLASS: Varebilene blir stadig mer personbil-like bak rattet, det gjelder også denne.

Ikke lade-vinner

Kundene kan velge mellom ytelse på 135 eller 217 hestekrefter. Begge med dreiemoment på 415 Nm. Varmepumpeteknologi er standard, det samme er mulighet for enpedals-kjøring.

E-Transit vinner ikke priser for lynrask lading, her er maks ladefart moderate 125 kW. Ford opplyser at den kan lades fra 10-80 prosent på under 39 minutter. Da forutsatt ideelle forhold.

Nå kan arbeidsplassen til mange nordmenn forandre seg stort



PLASS: Nye Transit Custom er utviklet på en helt ny plattform med lavere gulvhøyde i lasterommet, en totalhøyde på under to meter og et uavhengig bakhjulsoppheng. Lastevolumet varierer fra 5,8 til 9 m3.

Prisene er klare

Bilen kan også leveres med såkalt ProPower ombord – et system som gjør bilen om til en energikilde der utstyr og verktøy kan brukes med inntil 2,3 kW.

Minste motoralternativ har en frapris på 649.000 kroner. Med 217 hestekrefter starter prisen på 665.000. Bilen har også tre års/45 000 kilometers serviceavtale inkludert – med en årlig tilstandskontroll.

De første kundeleveringene er forventet å skje sommeren 2024.



