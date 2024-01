EU skroter vintertest av elbiler

At elbilen går kortere på vinteren enn på sommeren – det er noe veldig mange elbileiere har fått erfare den siste tiden.

Men hvor mye kortere går den? Der finnes det i dag ingen fasit. Det kan variere mye fra merke til merke og fra modell til modell. Dermed blir det også veldig vanskelig for potensielle kjøper å vite hvor langt bilen egentlig går, i en stor del av året.

Det offisielle rekkeviddetallet (WLTP) for alle elbiler er målt under sommertemperaturer. Det finnes ingen tilsvarende måling som viser offisiell rekkevidde når det er kaldt.

Fire av ti er skuffet

I fjor kom imidlertid nyheten om at det ble jobbet for å få på plass en offisiell vinterrekkeviddetest (WLTP) av elbiler. Testen skulle inngå i en ny standard, kalt Euro7. Men i Euro7-kravene som nå skal vedtas i EU, er det ikke inkludert en vinterrekkevidde-test av elbilene.

VARMT: Dagens WLTP-tall måler forbruk og rekkevidde. Men: Dette gjøres kun i sommertemperaturer.

Dermed vil vi fortsatt ikke ha noe offisielt tall her. Og norske elbilkjøpere må sette sin lit til reelle rekkeviddetester gjort ute på veiene – og egne erfaringer.

I NAFs elbilmonitor som er gjennomført av Norstat i desember 2023, svarer fire av ti elbilister at de er skuffet over vinterrekkevidden på bilen sin. Selv om det er velkjent at rekkevidden er kortere om vinteren, blir likevel mang skuffet over hvor kort de kan kjøre mellom hver lading.

USIKKERT: I dag er det egentlig bare én måte å finne ut hvor langt elbilen går på vinteren: Å teste det i praksis. Men her er et også flere usikkerhetsmomenter, blant annet hvor kaldt det er.

Viktig informasjon

Siden 2020 har NAF og Motor testet de aller fleste elbilmodellene som har kommet til Norge, både på sommer og vinter. Tallene viser at rekkeviddetapet om vinteren spriker mye fra bilmodell til bilmodell, fra fire til 36 prosent kortere rekkevidde. Og når det er virkelig kaldt, som i januar i år, går bilene enda kortere.



– Selv om det ikke kommer en offisiell test av rekkevidde på vinteren nå, trenger forbrukerne denne informasjonen. Derfor er testene NAF gjør av vinterrekkevidde viktige, og vi ser at det er informasjon bilkjøperne etterspør. Både forbruk, lading og rekkevidde endres vinterstid, og det setter vi søkelys på i disse testene, sier Nils Sødal som er senior kommunikasjonsrådgiver i NAF.

