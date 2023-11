Mottar kinesiske bilprodusenter som eksporterer biler til Europa, ulovlig økonomisk støtte fra den kinesiske staten?

Dette spørsmålet har bekymret EU-myndighetene i lang tid. Hvis det viser seg å være tilfelle, kan det bety at bilprodusentene har kunstig lave kostnader knyttet til produksjonen, sammenlignet med sine europeiske konkurrenter.

En slik praksis mener EU er i strid med regler fastsatt av WTO (World Trade Organization). Reglene forbyr nemlig statsstøtte som kan gi produsentene konkurransefortrinn som ikke er tilgjengelig for produsenter i andre land.



Frykter tapte markedsandeler

I et slikt scenario vil kineserne for eksempel kunne selge bilene billigere eller med høyere fortjeneste i Europa, enn hva for eksempel Mercedes-Benz, Stellantis og Volkswagen har muligheten til.

EU frykter videre at en slik ubalanse skal føre til tapte markedsandeler for de europeiske produsentene. En sterk europeisk bilindustri er svært viktig for EUs økonomi og sysselsetting.



Derfor har EU besluttet at de skal granske om Kina-produsentene mottar slik statlig støtte. Hvis det viser seg å være riktig, kan resultatet bli at EU ilegger kraftige sanksjoner mot Kinas bileksport – for å utjevne forskjellene.

STORE: BYD har på rekordtid blitt blant verdens største bilprodusenter. Nå skal produsenten under EU-lupen.

Tre kinesiske giganter

Nå er listen over hvilke bilprodusenter EU skal gjennomgå klar, skriver blant andre nettstedet Politico.eu. De tre selskapene som i første omgang skal settes under lupen, er BYD, SAIC Motor og Geely Group.

Alle de tre selskapene har betydelige bilsatsinger i blant annet Norge. BYD med modellene Han, Seal, Atto3 og Tang, SAIC Motor med bilmerkene MG og Maxus, og Geely med blant annet Volvo og Polestar.

Nå må alle tre belage seg på å bli stilt en lang rekke kritiske spørsmål knyttet til produksjonen, skriver det svenske nettstedet Allt om elbil.

Benekter alt

BYD har allerede uttalt at de kan produsere elbiler mye billigere enn markedsleder Tesla, som allerede er kjent for sin kostnadseffektive bilproduksjon.

Dette handler imidlertid om smarte produksjonsmetoder og egenutviklet batteriteknologi, ikke om statsstøtte, hevder produsenten.

Også kinesiske myndigheter har på det sterkeste avvist påstander om subsidiering. At kineserne er i ferd med å bli en stormakt også i bilindustrien, handler om «utholdende innsats og teknologiske innovasjoner», ifølge en uttalelse fra det kinesiske næringsdepartementet.

