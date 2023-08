Etterspørselen stupte – men nå kommer flaggskipet

Det har vært en betydelig nedkjøling i bilmarkedet den siste tiden, og det gjelder ikke bare Norge. Særlig etterspørselen etter nye elbiler har gått kraftig tilbake i store deler av Europa, noe som naturlig nok påvirker planene til de store bilprodusentene.

Volkswagen er blant dem som har måttet omprioritere. I juli uttalte selskapet at etterspørselen etter elbiler lå rundt 30 prosent lavere enn tidligere prognoser.

Det førte til at bilprodusenten valgte å stenge produksjonen ved fabrikken i Emden i seks uker. Her bygges blant andre selskapets mest populære elbil, ID.4.

Stengingen påvirket også produksjonen av det nye flaggskipet ID.7, som etter planen skulle starte i juli. Nå melde Volkswagen at det igjen er aktivitet i fabrikken, og at produksjonen av ID.7 nettopp har startet.

MARKERING: Volkswagen la ut dette bildet i forbindelse med at produksjonen av ID.7 var i gang.

Symbolsk start

I et innlegg på LinkedIn melder Volkswagen at de feirer «den symbolske starten på produksjonen av bilen», og at ID.7 vil bli tilgjengelig hos tyske forhandlere i løpet av høsten.

«Symbolsk» kan kanskje tolkes som at det ikke er snakk om noe storproduksjon ennå. Nå er det etterspørselen som avgjør hvordan produksjonstakten blir framover, skriver blant andre Insideevs.



– ID.7 er en topp bil fra et topp team. En stor takk til alle våre kolleger i Emden som har bidratt til at produksjonsstarten er en suksess, kommenterte Volkswagen-sjefen Thomas Schäfer på meldingen på Linkedin.

Nytt flaggskip

ID.7 er en stor, elektrisk sedan som omtales som den elektriske etterfølgeren til Passat. Bilen er basert på den lengste utgaven av MEB-plattformen, og vil i starten komme med drift på bakhjul og med en batteripakke på 77 kWt og rekkevidde på inntil 600 kilometer.

Senere vil den også komme med drift på fire hjul, en større batteripakke på 86 kWt og rekkevidde på inntil 700 kilometer. I 2024 vil den også bli tilgjengelig som stasjonsvogn. Prisen er ventet å starte et sted rundt 550.000 kroner.

STØRST: ID.7 blir den største bilen som er produsert på MEB-plattformen.

Volkswagen har tidligere annonsert at de framover skal satse mer på rimelige elbiler med god rekkevidde. To av de kommende modellene fra produsenten, ID.2all og ID.1, vil få startpriser som sannsynligvis vil ligge et sted mellom 200.000 og 250.000 kroner. Disse kan du lese mer om her.

Bilprodusenten har en ambisjon om at 70 prosent av alle biler som omsettes med VW-logoen i Europa i 2030, skal være helelektriske.

