Etterforskes etter «utilsiktede bevegelser»

Helt siden den ble vist fram for første gang for snart to år siden, har den blitt omtalt som en av de mest spennende elbilnyhetene på lang tid. Mange innovative løsninger, lang rekkevidde og pen pris, var bare noe av det den amerikanske produsenten lokket med.

Vi snakker om SUV-en Fisker Ocean, som i løpet av kort tid mottok mer enn 60.000 forhåndsbestillinger – inkludert et par tusen fra norske kunder.

Rusk i maskineriet

Siden har ikke alt gått på skinner for Fisker, som produserer bilene sine ved Magna Steyr-fabrikken i Østerrike. Produksjonen har foreløpig vært langt lavere enn først planlagt, blant annet takket være «problemer med logistikken». Per 19. februar 2024 er det kun registrert 315 Ocean-eksemplarer i Norge.

I forrige måned kom nyheten om at Fisker ble etterforsket av amerikanske sikkerhetsmyndigheter, etter at flere Ocean-eiere hadde rapportert om plutselig reduksjon i bremsekraft ved kjøring på ujevnt underlag. Feilen ble imidlertid raskt rettet gjennom en programvareoppdatering, ifølge Fisker.

SPENNENDE NYKOMMER: Fisker Ocean har mye av det norske kunder etterspør: Mulighet for 4x4, god bagasjeplass, lang rekkevidde og gunstige priser.

Etterforskes på nytt

Men nå har US National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) på ny åpnet etterforskning mot bilprodusenten, etter at fire eiere har rettet påstander om «utilsiktet kjøretøybevegelse». Det skriver Reuters.

Ifølge klagene skal problemet være knyttet til girvelgeren. Det skal blant annet ha oppstått situasjoner der føreren ikke har kunnet sette bilen i park-modus, noe som kan resultere i at kjøretøyet beveger seg utilsiktet, heter det i rapporten fra NHTSA. Ved ett av tilfellene skal den utilsiktede bevegelsen ha ført til skade.

Fisker har foreløpig ikke svart på henvendelser fra Reuters om problemet. Vi vil oppdatere saken så snart vi vet mer.

Tesla-konkurrent

Med lengde på 477 centimeter, romslig bagasjerom og mulighet til å trekke henger opptil 1,8 tonn, går Ocean rett i strupen på Tesla Model Y.

Toppmodellen Ocean Extreme, med rekkevidde på hele 707 kilometer, koster 655.454 kroner klar på veien, ifølge Fiskers hjemmesider.

Innstegsmodellen Ocean Sport, med forhjulstrekk og rekkevidde på rundt 440 kilometer, starter på 427.144 kroner.

