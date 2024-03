Etter tre år sparer du over en million

Det blir ikke så mye mer direktørbil enn BMW 7-serie. Og når modellbetegnelsen i tillegg er 750i xDrive snakker vi virkelige heftige saker. Her er det en voldsom V8-motor under panseret, på 4,4 liter og 530 hestekrefter.

De fleste som kjøper en bil som dette, holder heller ikke tilbake på så mye når de velger fra BMWs særdeles rikholdige utstyrsliste. Dermed blir prisen også deretter.

Men det skjer noe med prisen på direktørbiler når de har blitt noen år gamle. Det får vi et nytt eksempel på når Sulland i Moss har lagt ut nettopp en 750i xDrive til salgs på FInn.no og Drive.no.

Tapt seg over 1,1 million

Nyprisen var på 2.270.000 kroner. Nå har bilen blitt tre år og har rullet beskjedne 43.500 kilometer. Prisforlangende: 1.149.000 kroner.

Verditapet er altså på over 1,1 million kroner. Og nå er bilen plutselig innenfor rekkevidde for ganske mange flere enn da den var ny.

– For deg som vil få litt mer ut av hverdagen. Nyt livets øyeblikk i komfort og med sikker stil, skriver Sulland i annonsen.



LUKSUS: Gjennomført interiør, dette er et godt sted å være! Foto: Sulland Moss.

Eksklusivt interiør

Bilen er solgt ny hos dem og har hatt én voksen eier. Alle servicer er naturligvis fulgt opp.

Kraftverket under panseret feier den digre bilen fra 0-100 km/t på bare 4,4 sekunder. Toppfarten er sperret på 250 km/t. Og dette er en av få biler som faktisk føles komfortabel helt opp til den hastigheten. 7-serie er laget for å ta deg lange distanser på Autobahn, uten at det er noen som helst fare for å bli sliten.

Her er det naturligvis soft close-dører. Interiøret er i brunt skinn, med flere eksklusive detaljer i tre – i tillegg til alcantara-tak. Utstyrsnivået er som nevnt massivt, her skal du virkelig være kresen hvis du klarer å finne noe du vil savne. Ut fra bildene i annonsen, ser det ut som bilen har blitt særdeles godt tatt vare på underveis.

Her har du det rett og slett som en konge

Direktør-faktoren er skyhøy og første eier har ikke spart på noe da bilen ble spekket opp. Foto: Sulland Moss.

Anstrengt økonomi?

Noe å passe opp for? Bilen selges med serviceavtale i fem år fra kjøpstidspunktet. Det betyr at du ikke trenger å ta høyde for servicekostnader de neste to årene. Men slitedeler kan naturligvis ryke.

Reparasjoner er generelt dyrt på biler som dette, det gjelder både deler og verkstedtimer. Å ha en 7-serie utenfor garanti, er ikke noe for dem som har anstrengt økonomi. Her må du ta høyde for en saftig regning i blant.

Det positive er naturligvis at mye av verditapet er tatt av første eier. Du får en nesten ny bil med lav kilometerstand, til tilnærmet halv pris. Akkurat det blir naturligvis aldri feil.

