Rolls-Royce hadde tidenes salgsår i 2022 – uten en eneste elbil i sortimentet sitt. Det er tydelig at kundene i dette segmentet ikke har noe imot bensinmotorer. Særlig ikke store bensinmotorer.

Og selv om også Rolls-Royce har planene klare for sin første elbil – Spectre – er det ikke helt slutt på å servere grombiler med V12-er under panseret, heller.

Et lite tidsskille snakker vi likevel om her. For nå går produksjonen av coupeen Wraith mot slutten. En spesialutgave som heter Black Badge Wraith Black Arrow (og pust!) blir merkets siste coupe med V12-motor.

Ikke tilfeldig antall

Passende nok har den britiske luksusbilprodusenten (som riktignok eies av BMW), bestemt seg for at produksjonen av spesialmodeller blir sterkt begrenset.

12 eksemplarer skal det lages. Som du skjønner, det tallet er ikke tilfeldig valgt.

Visste du forresten at Black Arrow-delen av navnet stammer fra bilen som satte fartsrekord på 1930-tallet – Thunderbolt? Den hadde sorte striper på seg.

Thunderbolten hadde selvsagt en Rolls-Royce V12-motor – som egentlig var ment for fly (!).

Toppfarten til Thunderbolt ble målt til 357,497 km/t i 1938. Da skal du ha nerver av stål for å sitte bak rattet ...

DIGER: De har bare to dører, men denne coupeen er mye større en de fleste familiebiler, likevel.

Kjøperne står i kø for elektrisk Rolls-Royce

Spesiallakk

Den nye Wraith-modellen får en spesiallakk som er sølvfarget foran, for så å gå over til sort jo lenger bak du kommer.

En slik effekt i lakken ikke akkurat er lett å lage.

Rolls-Royce forteller at de brukte rundt 18 måneder på å løse det på en tilfredsstillende måte ...

Gult

Både innsiden og utsiden av bilen har også en del gule elementer for å bryte med resten. Innvendig er for eksempel forsetene gule. Baksetene er sorte.

Flere nikk til Thunberbolt er det også. Blant annet bakgrunnsbelyst element som skal minne om rekordbilen på midtkonsollen.

En tegning av den spinnville flymotoren anno 1938, en 6,6-liters twin turbo V12, pryder dashbordet.

KONTRASTER: Interiøret er klassisk Rolls-Royce – men det er noen detaljer som skiller dette fra en vanlig Wraith. Blant annet de gule kontrastfargene.

Melkeveien på taket

Detaljene fortsetter i stjernehimmelen i taket. Den viser nemlig Melkeveien og hvordan stjernehimmelen ville sett ut fra Bonneville saltslettene, der Thunderbolt satte fartsrekorden sin, i 1938.

Skal du først kjøpe en spesialmodell, er det selvsagt kult å fortelle litt historier og ha noen saftige fun facts å vise til.

Vi vet ikke prisen, men at alle de 12 eksemplarene er forhåndssolgt overrasker oss ikke. Kjøperne var neppe av typen som spurte hva de måtte ut med, heller ...

