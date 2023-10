At det er trangere tider, er noe bilbransjen smertelig har fått erfare den siste tiden. Nybilsalget stuper, og ventetiden på ny bil har gått fra mange måneder til at man ofte kan få ny bil på dagen.

Samtidig har mange importører og forhandlere lansert den ene rente- og leasingkampanjen etter den andre – i håp om å få unna bilene som står på lager.

Men én bilprodusent går mot strømmen og leverer nok en god måned.

Tung måned – men ny elbil-rekord

Ifølge Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV) ble det registrert 10.342 nye personbiler i september i år. Det er hele 29,3 prosent færre enn samme måned i fjor. Så langt i år har det blitt registrert 7,1 prosent færre biler enn i fjor på samme tid.

«De siste renteøkningene, sammen med innføring av merverdiavgift på elbiler og kraftig økning i bilavgiftene fra nyttår, i tillegg til den sterke prisstigningen på en rekke områder, har satt nybilkjøpet på vent for mange», skriver OFV i sin rapport.



Elbil-andelen er imidlertid den høyeste noensinne: Hele 87 prosent av nybilregistreringene var elektriske, mot 83 prosent i august. Året sett under ett er andelen også 83 prosent.



Ifølge OFV er tendensen nå at det er litt billigere bilmodeller enn tidligere som dominerer, og at kjøpefesten for de store og dyre nye bilene er satt på pause.



ENSLIG SVALE: Kun én bil med forbrenningsmotor fant veien til topp ti denne gangen: Toyota Yaris på åttendeplass

Stor Tesla-dominans

Og mens nesten hele bilbransjen opplever tøffe tider, fortsetter Tesla sin jubelferd gjennom 2023. De dundrer på også i september, og leverer langt flere biler enn samtlige konkurrenter.

Totalt ble det registrert 2.476 eksemplarer av Model Y i september. Dermed har det blitt registrert hele 19.756 eksemplarer av bilen så langt i år. Aldri før har så mange eksemplarer av én enkelt modell blitt registrert i Norge i ett kalenderår.

På andreplass finner vi Skoda Enyaq, med 697 eksemplarer. Det ble altså registrert nesten fire ganger så mange Model Y i september som nummer to på lista. På tredjeplass finner vi Ford Mustang Mach-E, med 493 eksemplarer.

Kun én bil med forbrenningsmotor snek seg inn på topplisten denne gang, Toyota Yaris.

Her er topplisten for september:

Plass Modell Antall 1 Tesla Model Y 2.476 2 Skoda Enyaq 697 3 Ford Mustang Mach-E 493 4 Toyota bZ4X 472 5 Volvo XC40 329 6 Hyundai Kona 270 7 Nissan Ariya 265 8 Toyota Yaris 258 9 Volkswagen ID.4 257 10 Polestar 2 244

Kilde: Opplysningsrådet for veitrafikk (OFV)

Svensk oppvåkning

Det er lite som tyder på at det blir store endringer i antallet nybilregistreringer de neste månedene. Mange har fått strammere økonomi, og velger heller ny bruktbil enn fabrikkny bil. Litt under 400.000 biler har skiftet eier så langt i år.

Samtidig er det skikkelig elbil-feber hos våre naboer i øst. I september ble det registrert 34 prosent flere nye elbiler hos svenskene enn hos oss, og særlig ett produksjonsland gjør seg bemerket på topplisten. Det kan du lese mer om i denne saken:

