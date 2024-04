Denne helgen er det nok en gang duket for den store bilutstillingen Autopia Expo i Stavanger. Seks utstillingshaller skal fylles opp med hundrevis av kjøretøy, en rekke av dem vises fram for norsk publikum for første gang.

Og nei – selv om salgslistene domineres av elbiler, dreier utstillingen seg om mye mer – alt fra familiebiler til rå sports- og superbiler. Også klassiske biler og motorsykler vil være på plass, og i en egen motorsporthall skal det blant annet arrangeres driftingkonkurranse.

Broom på plass i Stavanger

Vi er naturligvis på plass i oljebyen, Brooms Vegard Møller Johnsen og Mats Brustad vil rapportere fra utstillingen gjennom helgen. Her blir det intervjuer, videoer, eget livesenter og underholdning fra scenen.

– Vi gleder oss skikkelig til dette! Her blir det MYE forskjellig å se på og ikke minst mange hyggelige folk å møte. Det ventes rekordmange utstilte biler og rekordmange publikummere. Dette blir en real bil-fest, sier Broom-gutta.

Blant nyhetene publikum kan stifte nærmere bekjentskap med i år, har vi her plukket ut sju modeller. Vi går alfabetisk til verks:



BYD Dolphin: Familiebil til under 300.000 kroner

BYD DOLPHIN: Med startpris på under 300.000 kroner, kan dette fort bli en budsjettvinner.

Vi starter med den kompakte familiebilen BYD Dolphin. Dette er en elbil på størrelse med en Golf, som blant annet byr på et romslig bagasjerom på 420 liter og rekkevidde på over 400 kilometer.

Bilen er godt utstyrt, og har fått hederlig omtale blant dem som allerede har testet den.

Det som kanskje er mest oppsiktsvekkende, er prisen. Den starter nemlig på 299.900 kroner, og salget har nettopp startet. De første kundebilene er ventet mot slutten av måneden.

Ferrari Roma Spider

CABRIOLET: Rålekre Roma Spider fra Ferrari blir ett av trekkplastrene under årets utstilling.

Den nye Ferrari Roma Spider er en cabriolet-versjon av den populære Roma-modellen. Den har et elegant stofftak som kan felles ned på 14 sekunder, og italienerne lover en luftig og spennende kjøreopplevelse.



Bilen er utstyrt med en 3,9 liters V8-motor med 620 hestekrefter. 0-100 skal være unnagjort på 3,4 sekunder, og toppfarten er hele 320 km/t.

Prisen? Den starter på 3,7 millioner kroner. Flere nordmenn har allerede bestilt bilen.

Ferrari Purosangue

SUV-ISH: De sa de aldri skulle lage SUV, derfor laget Ferrari en FUV.

Dette er noe så spesielt som en SUV fra Ferrari! Eller – de vil egentlig ikke kalle den en SUV, men en FUV – Ferrari Utility Vehicle.

Bilen har naturligvis firehjulstrekk, og under panseret sitter en 6,5 liters V12-motor som leverer 725 hestekrefter. Noe lignende har vi aldri før sett i dette segmentet.

Naturligvis koster det å være kar, for prisen i Norge starter på svimlende 6,2 millioner kroner.

Ford F-150 Lightning

POPULÆR PICKUP: Ford har lange ventelister på F-150 Lightning. Nå kan du ta den i nærmere øyesyn.

Joda, denne har allerede kommet på norsk jord, men er ikke mindre interessant av den grunn. Vi snakker om verdens mest ettertraktede elektriske pickup for tiden, og Norge er blant de første markedene der bilen er tilgjengelig.

Dette er en kraftig sak med motorer på 452 hestekrefter og 1.050 Nm dreiemoment. Den kan trekke 3,5 tonn på henger og har en frunk på hele 400 liter under panseret – i tillegg til det store lasteplanet.

Prisen starter på rundt 1,1 millioner kroner i Norge

Ford Explorer

FAMILIEBIL: Ford håper at Explorer skal bli deres neste bestselger.

Sjelden har det blitt stilt større forventninger til en ny elbil enn til nye Explorer fra Ford. Og mye taler for at dette kommer til å bli en storselger, ikke minst på grunn av gunstige priser, kombinert med at bilen huker av på mye av det norske kjøpere ser etter: SUV, god bagasjeplass og mulighet for drift på alle fire hjul.

Startprisen er så lav som 399.000 kroner, da med bakhjulsdrift og et batteri som er ventet å gi en rekkevidde på rundt 400 kilometer. Extended Range-utgaven med en rekkevidde på over 600 kilometer, er imidlertid ventet å bli bestselgeren i Norge. Den starter på 449.000 kroner.

Porsche Panamera Turbo

HELT NY: Porsche Panamera Turbo er klar i tredje generasjon. Og som ventet er dette heftige greier.

Panamera er blitt helt ny og klar i sin tredje generasjon. Under årets Autopia Expo kan publikum stifte bekjentskap med Turbo-utgaven av den store sedanen, som kommer både i bensin- og hybridutgaver. Begge med toppfart på rundt 315 kilometer i timen.

Førstnevnte er utstyrt med en 4-liters V8-motor som leverer 630 hestekrefter og dreiemoment på 820 Nm. Akselerasjonen fra 0-100 kilometer i timen er unnagjort på svinraske 3,1 sekunder.

Hybrid-utgaven får samlet motoreffekt på 680 hestekrefter og akselerer omtrent like raskt. Denne skal klare inntil 91 kilometer på bare strøm.

Det er hybridutgaven som foreløpig er mulig å bestille i Norge, til en startpris på snaut 2,5 millioner kroner (Turbo). Nøyer du deg med innstegsutgaven Panamera 4 E-Hybrid, starter prisene på 1,6 millioner, mens S-utgaven koster 200.000 kroner mer.

Porsche Taycan

NY TAYCAN: Får blant annet bedre rekkevidde og ladehastighet.

Tyskerne er også på plass med nye Taycan, som har blitt oppgradert på en rekke områder fra første generasjon. De viktigste er ny batteripakke, langt bedre rekkevidde og svimlende rask lading.

Nå kan du forvente mer enn 600 kilometer rekkevidde, og jevnt over 300 kW på laderen. Det er ikke mange som kan matche.

Særlig GT-utgaven er spennende. Den byr på hele 1.108 hestekrefter, og er tidenes kraftigste Porsche-modell. Vi snakker om akselerasjon fra 0-100 km/t på vanvittige 2,2 sekunder!

Startprisen for Taycan Turbo GT er på friske 2.604.541 kroner.



Vi kommer tilbake med mer rundt disse bilene – og andre spennende kjøretøy fra utstillingen i dagene som kommer. Følg med på Broom.no!



