Erstatter en av Norges mest populære biler

Soul har vært en formidabel suksess for Kia. Bilen kommer både med bensinmotor og elektrisk motor, og særlig sistnevnte har solgt godt i Norge.

Ifølge Elbilstatistikk.no er det registrert hele 24.449 eksemplarer av elektrisk Soul i Norge. Det gjør den til den åttende mest registrerte elbilen gjennom tidene her til lands.

Men etter snart ti år på veiene, erstattes Soul straks av et nytt medlem i Kias EV-familie. Modellen får navnet EV3, og blir en slags krympet utgave av den store SUV-en EV9, som ble lansert i fjor.

Volvo EX30-konkurrent

EV3 blir altså en kompakt SUV, sannsynligvis på størrelse med VW ID.3, Volvo EX30 og Smart #1 – for å nevne noen åpenbare konkurrenter.



Foreløpig har Kia kun sluppet bilder av konseptbilen, men vi ser et tydelig slektskap med EV9 både i form og vindusløsninger, men designen framstår litt mindre kantete – særlig i fronten.

Kia lover også at de skal bruke materialer i bilen som skal bidra til et mindre miljøavtrykk. Her nevnes blant annet utstrakt bruk av resirkulerte materialer, vegansk skinn og bio- og plantebaserte komponenter.

– Målet er å redusere bilenes miljøpåvirkning samtidig som det gir større designfrihet på veien mot Kia sitt mål om å være karbonnøytrale innen 2045. Kia har lang erfaring med å integrere bærekraftige materialer i bilene sine. Allerede i 2014 på Soul EV ble det brukt både bioplast og biofiber fra sukkerrør i interiøret, forteller kommunikasjonssjef i Kia Bil Norge, Christian Lagaard.



Trolig godt under 400.000 kroner

Trolig bygges bilen på en kompakt utgave av E-GMP-plattformen, som benyttes på en rekke nyere elbiler fra Hyundai og Kia. Det betyr sannsynligvis drift på bakhjul, men det kan også tenkes at EV3 vil kunne leveres med drift på alle fire hjul. Det vil i så fall være et stort pluss i det norske markedet.

Utover dette er det i skrivende stund lite som er kjent om de tekniske egenskapene. Men Kia har tidligere antydet at bilen vil få en startpris på rundt 35.000 dollar. Det skulle tilsvare rundt 360.000 norske kroner, til dagens kurs.

Til sammenligning starter prisen på e-Soul i skrivende stund på 344.900 kroner, med en batteripakke på 39,2 kWt og rekkevidde på 276 kilometer. Active-utgaven med 64 kWt-batteripakke og 452 kilometer rekkevidde, starter på 419.900 kroner. Soul kommer for øvrig kun med forhjulsdrift.

I en pressemelding fra Kia Norge bekreftes at EV3 lanseres i år, og at bilder av den ferdige bilen og flere detaljer vil bli sluppet før sommeren.

Her kan du se en video av storebror EV9: