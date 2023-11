Mens meteorologene kommer med trippelt farevarsel om snø og sludd, setter Brooms redaksjonssjef Vegard Møller Johnsen seg på flyet til langt sydligere strøk. Nærmere bestemt Italia.

Ikke hvor som helst i fotballstøvel-landet, heller. Han skal nemlig kjøre en rekke helt spesielle superbiler. Men særlig den ene er ekstra interessant – Lamborghini Huracan Sterrato.

Her snakker vi ganske unike greier. Den er nemlig bygget for å kunne kjøres offroad. Egentlig høres hele bilen ut som en stor selvmotsigelse.

Så da må vi selvsagt ringe og høre hvordan det ligger an ...

Snøkaos

Ring ring...

– Hei Vegard! Slapp du unna snøkaoset?

– Sånn halvveis. Jeg kjørte grytidlig til Drammen for å ta toget derifra, i stedet for å kjøre hele veien til Gardermoen. Alle flytogene på morgenen var innstilt og de fleste andre togavgangene kraftig forsinket. Heldigvis var akkurat det toget jeg skulle ta i rute – fram til vi kom til Oslo S. Da ble det forsinkelser for meg, også.

– Men egentlig hadde jeg ikke trengt å stresse, for flyet var også forsinket. Det var jo ikke fritt for snø på Gardermoen, heller. Den sene avgangen fikk dessuten ytterligere konsekvenser. Da jeg mellomlandet i Zürich måtte jeg nemlig beinfly til Gate A57 for å rekke neste fly. Der sto bussen til flyet og ventet – bare på meg. Det var mildt sagt på håret. Kofferten min var ikke like rask, så den har jeg foreløpig ikke sett noe til ...

– Det viktigste er at du kom fram. For dette vet jeg du har sett fram til.

– Hehe, ja, det ble ikke all verdens med søvn i natt. Var litt adrenalin som pumpet gjennom kroppen

TAPT: Kofferten rakk ikke flyet fra Zürich.

Video: 5 kjappe med Lambo-sjef Stefan Winkelmann

Mye å se på

Broom-Vegard er altså på hovedkvarteret til Lamborghini: St. Agata, i Bologna.

– Ja, vi vært på omvisning på fabrikken. Det er noe helt spesielt med å være til stede der de skuffer ut noen av de villeste bilene i verden. Bare det å se V12-motoren til Revuelto på nært hold – og virkelig skjønne hvor ubegripelig svær den er. 450 kilo med muskler. For en kraftpakke!

Besøk på museumet er det også blitt.

– Jeg lover å komme tilbake med mer fra både fabrikken og museet.

Årets råeste avduking: Lamborghini Revuelto

FARGERIKT: Fire varianter av Huracan som er ganske så forskjellige, selv om plattformen er den samme: Fra venstre Tecnica, EVO Spyder, STO og Sterrato.

700 kilometer i superbiler

Men den egentlige grunnen til at vi har reist sørover, er altså at Lamborghini inviterer til en ganske så unik lansering. I løpet av tre dager skal det kjøres rundt 700 kilometer rundt omkring i Italia.

Alle versjonene du får av Huracan er til disposisjon: STO, Tecnica, EVO Spyder og nykommeren Sterrato.

– Apropos den. Her har jeg en aldri så liten fun fact: Visste du at den aller første Sterrato i verden ble levert til en eier hjemme i Norge? Det er tøft! Og selv om det er en offroad-utgave – har Lamborghini kostet på seg den samme legendariske 5,2-liters V10-motor som i de andre Huracan-modellene. 610 hestekrefter. Det er helt vilt – og litt typisk Lamborghini.

– Jeg antar det kommer mer om den, også ...

– Det stemmer helt på en prikk, Knut.

DÅRLIG VÆR: Deler av Italia opplever ekstremvær, mens vi er på besøk.

Ødelag Lamborghini til 2,7 millioner på første turen

Siste dans

Huracan er nå inne i siste fase før den skal fases ut. Neste år er det ubønnhørlig slutt.

– Huracan er siste dans for ren bensinmotor - og selvpustende V10. Det er jo litt vemodig, hvis du tenker etter. Men akkurat her og nå, er det bare en drøm å få være partner i denne helt unike, siste dansen.

– Men du, nå må jeg faktisk gå. Og du vil knapt tro hva som står på programmet. Vi skal spise middag i huset til Andrea Bocelli. Han operasangeren, vet du. Felleslunsjen på Broom-kontoret blir nok aldri helt det samme, igjen ...

VEKKER OPPSIKT: Disse bilene får folk til å stoppe opp på gaten, også i Italia.

Video: Verdens første kundeleverte Lamborghini Sterrato kom til Norge:

Video: Her er den nye sjefen i Lamborghini-rekka: