Tesla har flere ganger tatt markedet på senga, med kraftige priskutt på flere av sine mest populære modeller. Det skjedde så sent som i januar, men etter en knapp måned er det slutt på moroa for denne gangen.

Natt til mandag skrudde nemlig Tesla opp prisene på Model Y. Dette er bilprodusentens klart mest populære modell, som også ble verdens mest solgte bilmodell i 2023.

Nesten like dyre som ved nyttår

Den største prisøkningen er det Long Range-utgaven som har fått. Den har blitt nesten 28.000 kroner dyrere siden i går.

Her er de nye prisene:

RWD: Økt med 19.940, fra 422.581 kr til 442.521 kroner.

Økt med 19.940, fra 422.581 kr til 442.521 kroner. Long Range: Økt med 27.958, fra 508.429 kr til 536.387 kroner.

Økt med 27.958, fra 508.429 kr til 536.387 kroner. Performance: Økt med 25.000, fra 549.121 kr til 574.121 kroner.

Fortsatt er prisene noe lavere enn de var før priskuttet i januar, men nå er forskjellene langt mindre. Model Y RWD er 9.323 kroner billigere, mens Long Tange og Performance er henholdsvis 5.540 og 12.094 kroner billigere enn ved årsskiftet.

Ny Tesla-modell til neste år

SUKSESS: Både Model 3 og Model Y har blitt enorme suksesser for Tesla. Til neste år kommer kanskje en modell som vil overgå begge i salgstall.

Hvorfor skjer dette?

Tesla har ikke annonsert noen årsaker til prisøkningen, men erfaringsmessig kan prisene deres variere en del gjennom året.

En årsak kan være økte kostnader knyttet til forsinkelser i forsyningskjeden som følge av angrepene på skip i Rødehavet. Mange skip må nå i stedet ta turen rundt Afrikas horn, noe som betyr vesentlig lengre fraktvei og dermed også høyere fraktpriser.

Tesla har også måttet stoppe produksjonen ved Gigafactory Berlin-Brandenburg i to uker på grunn av dette. Fra mandag 12. februar skal imidlertid produksjonen være i gang igjen.

I januar ble det spekulert i at priskuttene den gang hang sammen med at det snart ville komme en oppgradert utgave av Model Y, men dette skal Tesla nå ha tilbakevist. En større oppgradering av Model Y skal ikke være på trappene før til neste år, heter det i et skriv fra selskapet.

Når det gjelder de øvrige modellene Model 3 og Model S, har det foreløpig ikke blitt gjort noen prisendringer i år.



