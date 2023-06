BMW hadde en storstilt feiring av seg selv og verstingbilene sine i fjor. Da fylte nemlig M-avdelingen deres 50 år. Dette er der råeste og raskeste modellene til BMW blir utviklet.

Men en av nyhetene som ikke rakk å treffe markedet i jubileumsåret, er nye M2. Og om det er en én bil i sortimentet som virkelig står for de tradisjonelle verdiene til M-avdelingen, så er det denne: Lav vekt, kraftig motor, bakhjulsdrift og fullt fokus på kjøreglede.

Men kan den overbevise? Fallhøyden er stor – ettersom forrige generasjon er en skikkelig innertier.

2023-utgaven er den «vanskelige andreskiva».

Tiden ikke riktig

M2 får ingen drahjelp av norske myndigheter, heller. De sørger for at startprisen ble betydelig høyere enn første generasjon. Så nå er vi på 1.176.000 kroner for en M2 – og det er før du har spekket den med alt mulig viktig og uviktig utstyr.

En generell nedgang i bilsalget både i Norge og ellers i Europa – samt fokus på elektrifisering – tilsier at sjansene for at nykommeren vil oppnå 60.000 solgte eksemplarer med det første er syltynne.

Det tallet er selvsagt ikke tilfeldig valgt. Det er nemlig antallet solgte M2 av første generasjon.

TØFT: Merket i grillen avslører at dette er en verstingmodell. M2 har kommet i en helt ny generasjon.

Her kom nyheten om at første generasjon forsvant



Barnslig

BMW kan ikke noe for etterdønninger etter covid, høye renter, krig i Europa og blodpris på strøm. Så de selger selvsagt de jordbærene de har.

Og den knall røde, nesten nymodent jordbæraktige M2-en som står og venter på oss på Ring Knutstorp i Sverige, ser riktig så fristende ut.

Eller, hold an, litt. SÅ fristende ser den faktisk ikke ut. For designet er ikke helt min kopp te, for å si det sånn.

Der forgjengeren var frekk, sportslig og lekker – er det noe nesten barnslig over på den nye. Her finner du ingen kreative eller myke linjer. Denne ble tegnet med linjal – og design fikk komme i andre rekke.

En av de morsomste bilene du kan kjøpe er blitt ny

SKJERMER: Innvendig er det høy kvalitetsfølelse og M2 har fått curved display-skjermene vi kjenner fra elbilene. Head up display er også på plass.

Rask

Men noen har hvisket meg i øret at utseendet ikke er alt – og det er jo intet mindre enn helt korrekt.

Jeg skal ikke bruke alt for mye energi på designet. Hvis den kjører slik jeg håper, kan jeg kanskje leve med det.

Dessuten kan du jo alltids bestille den i svart. Da forsvinner både stygge og pene linjer ...

Og ser vi under panseret er det gode nyheter. Her finner vi nemlig den nye S58-motoren som vi kjenner fra M3 og M4. Tre liters rekkesekser, twin turbo og 460 hestekrefter. Dermed gjør den også 0-100 km/t på bare 4,1 sekunder med automatgir.

Manuell girkasse kan den også leveres med. Gøy!

For første gang får den dessuten den buede «planken» som vi har sett i de nye modellene til BMW. Til og med head up display er på plass!

Gavepakke til alle med bensin i blodet

FARGERIKE: Sportsbiler fortjener farger som gjør at de legges merke til. Begge testbilene har det.

I sitt rette element

Det er ikke alltid vi får teste slike biler på en måte som de fortjener. Banekjøring. Men akkurat denne gangen, får vi det.

Dessuten får vi tilgang til både en med automatgir og en med manuell girkasse.

Bli med på en heftig test av BMW nye leketøy her:

Video: - Adrenalinet er skyhøyt her nå

Christian selger luksusbiler – privat kjører han M2