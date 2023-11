Få bilnyheter har fått mer forhåndsomtale enn Volkswagen ID.7. De første prototypene av modellen, som omtales som en elektrisk etterfølger til Passat, ble vist fram allerede i 2019.

Og denne gangen har virkelig Volkswagen vært tro mot konseptet. Linjene og den lave taklinjen er lett å kjenne igjen, og familielikheten til ID.4 og ID.5 er til stede.

Men ID.7 er ingen SUV, det er en stor og lavere kombicoupé, som senere også kommer som stasjonsvogn – ID.7 Tourer. Bilen er hele 30 centimeter lengre enn ID.4 og ID.5, og også 17 centimeter lengre enn siste generasjon Passat. Dette er en stor familiebil – i ordets rette forstand.

STORBIL: ID.7 er nesten fem meter lang. Det merkes godt om bord.

I første omgang kommer den med bakhjulsdrift, en ny og energieffektiv motor på 286 hestekrefter og en batteripakke på 77 kWt netto. Det skal være nok til en rekkevidde på 618 kilometer. Senere kommer den med både firehjulsdrift og større batteripakke som skal gi den en rekkevidde på over 700 kilometer.

Lanseringsversjonen kommer samtidig til en ganske så familievennlig pris. I forbindelse med feiringen av Volkswagens 75 år i Norge, får du bilen til kampanjepris gjennom hele resten av 2023 – 549.900 kroner. Og da med en ganske fyldig utstyrspakke med i prisen. Normalt vil prisen ligge på like over 600.000 kroner med dette utstyret.

Storselgeren forsvant – men nå kommer denne

KONSEPT: Slik så en av de første skissene av ID.7 ut. Denne er snart fem år gammel.

Hvordan er den å kjøre?

Broom befinner seg i Marseille i Sør-Frankrike, og er blant de aller første som får prøvekjøre nyheten i produksjonsklar utgave. Vi har allerede kjørt et kamuflert, nesten-ferdig eksemplar for en tid tilbake, men denne gangen er det «the real thing».

Og vi kan røpe at Volkswagen har hevet kjøreopplevelsen flere hakk i forhold til bakhjulsdrevne ID.4/ID.5. For det første har bilen større akselavstand, noe som gjør den stødigere og mindre stumpete på ujevnt underlag. I tillegg har den lavere tyngdepunkt og ligger svært godt på veien.

Vi legger også merke til at ID.7 har god svingradius, noe som Volkswagen har for vane å by på. Det kommer godt med på en så stor bil som dette.

Testbilen er utstyrt med Bridgestone Potenza sommerdekk på 255/40 R20, og veigrepet ved litt aktiv kjøring, med krappe svinger og raske manøvrer, er tilnærmet eksemplarisk. Merk imidlertid at bilen kommer med 19-tommere som standard.

VW-sjef: Vi skal bli mye billigere enn Tesla



BEHAGELIG: Man sitter godt og har meget god oversikt i alle retninger i en ID.7.

Det som imidlertid virkelig overrasker positivt, er hvor mye mer kraft den nye elektriske motoren byr på enn forgjengeren. Her snakker vi om et dreiemoment på hele 545 Nm! 0-100 kilometer i timen er unnagjort på 6,9 sekunder, og selv om det finnes langt mer potente biler på markedet, savner vi ikke noe som helst i frasparket under vår test.

Støynivået er også behagelig lavt på det meste av normalt underlag, så her har rett og slett Volkswagen gjort en god jobb med ID.7.

Forbruket får vi dessverre gjort nøyaktige målinger av, men etter vår kjøretur under blandede forhold i «snill» temperatur (16-18 grader), ligger snittforbruket på 16,9 kWt pr 100 kilometer etter 108 kjørte kilometer. Volkswagen oppgir snitt ved blandet kjøring på 14,4 kWt pr 100 kilometer.

I vårt tilfelle har riktignok snitthastigheten vært 80 kilometer i timen, som er godt over normalen under rekkeviddetester. Vi kommer naturligvis tilbake med «riktigere» målinger når vi får bilen til test her hjemme.

Her fikk vi møte konseptbilen – i Las Vegas



Plass og praktiske løsninger:

Hva får du med deg?

Med en lengde på 496 centimeter, er det lov å omtale ID.7 som en storbil. Akselavstanden er på 296 centimeter, noe som bidrar til meget god plass om bord. Særlig plassen for passasjerene bak imponerer. Den er faktisk så god at det ikke hadde gjort noe om baksetet var skyvbart i lengderetningen, for dermed å få enda bedre plass til bagasjen.

For det kommer kanskje som et aldri så lite ankepunkt at bagasjerommet er vesentlig mindre enn hos Passat. For all del, 532 liter er stort, men det blekner litt mot Passats 690 liter.

TRE ETASJER: Her har vi tatt bort den øverste bunnplata. Det gir oss mer plass i høyden bakerst. Det er også et rom under her.

Legger du ned seteryggene (delt 40/60) får du imidlertid «et hav» av plass, nærmere bestemt 1.586 liter. Frunk under panseret må du imidlertid klare deg uten.

I tillegg kan ID.7 dra henger på inntil 1.000 kilo. Det er det samme som for ID.4 og ID.5 med tohjulsdrift, og bør ikke imponere noen i nevneverdig grad. Utgaven med firehjulstrekk som kommer senere, klarer 1.200 kilo. Merk imidlertid at hengerfeste ikke er inkludert i kampanjeprisen.

Er det flere småbarn i husholdningen, kan vi opplyse om at det er Isofix-fester til to barneseter bak, og ett i passasjersetet foran. Her har mange konkurrenter kun de to bak.

Det er ellers flere smarte oppbevaringsrom i kupeen, blant annet store rom i midtkonsollen. Foran et rom med plass til blant annet mobiltelefon (med trådløs lading) og to koppeholdere. Dette kan skjules med en skyvbart trekk. I armlenet er det et større rom som er skjult bak et todelt lokk. Det er litt premium-schwung over dette.

Etterspørselen stupte – men nå kommer flaggskipet

Livet i baksetet:

Vi har allerede nevnt bakseteplassen, som er på høyde med «det beste fra Kina», som BYD Han og Nio ET7. Her spiller det ingen rolle om du er 140 eller 190 centimer lang, du får fint plass og kommer deg lett inn og ut uansett.

De to som sitter ytterst får også litt kjekk sidestøtte og et hav av beinplass. Men det er ikke så verst for den som sitter i midten heller, takket være at gulvet bak er helt flatt – og setebredden heller ikke er så verst.

SJEKK PLASSEN: Her sitter selv storvokste komfortabelt.

Testbilen vår har panoramaglasstak, men det starter foran hodene til baksetepasssasjerene. Dermed drar de ikke nytte av den ekstra takhøyden dette medfører. Det er neppe noe ankepunkt. Jeg er 180 centimeter høy og har likevel flere centimeter klaring til taktrekket.

Dersom ingen sitter i der, kan man benytte armlenet i midten. Det legges naturligvis også ned hvis man vil bruke skiluka.

Passat: Så billig kan du få storselgeren nå

Bak rattet:

De som har kjørt ID.4 eller en av de andre ID-bilene, vil raskt kjenne seg igjen bak rattet i ID.7. Det er imidlertid gjort en god del endringer. Girvelger er fortsatt til høyre, men styring av vindusvisker er flyttet til hendelen til venstre. Skjermen foran rattet er flyttet fra rattstammen og inn i dashbordet. Det ser mye bedre ut.

Knappene på rattet er også noe endret, men fortsatt sverger Volkswagen til en miks av berøringsfølsomme og trykkbare knapper. Vi blir aldri helt klok på dette, og vi vet også at Volkswagen har fått kritikk for løsningen. De har til og med sagt at de vil gjøre noe med det. Dette burde vært fikset før ID.7 kom på markedet, mener vi.

RYDDIG: Foruten de mange knappen på rattet, skjer det meste av betjening via den store skjermen i midten.

For øvrig er brukervennligheten god, og man finner seg raskt til rette i en ID.7. Det meste av innstillinger gjøres via den store skjermen eller rattet. Et nytt og forbedret head up-display er også på plass, og gir deg all nødvendig informasjon uten å måtte ta blikket fra veien.

Forsetene er meget behagelige og gir god sidestøtte. Her kan man justere høyde, fram og tilbake i lengderetningen og korsryggstøtte elektronisk. I vår testbil er de perforerte og byr på både massasje, varmeog kaldluft i flere nivåer, men merk at dette er ekstrautstyr. Standardsetene er av stoff. Også rattvarme er standard.

Fylte 40: Her tok vi et tilbakeblikk på alle Passat-generasjonene



Design:

Utenpå:

ID.7 har en dråpeformet design som sørger for at luftmotstandskoeffisienten er på lave 0,23 Cd. Det blir å ta i å påstå at den har en design som skiller seg vesentlig fra konkurrentene, men den er lett å like – samtidig som den ivaretar identiteten til ID-familien.

LETT Å KJENNE IGJEN: En ID.7 har ytre familielikheter med ID.5. Den er imidlertid 30 centimeter lengre.

Innvendig:

Bilen er ganske typisk Volkswagen på innsiden, der hovedvekt er på trivsel og brukervennlighet. Det er samtidig vårt inntrykk at kvaliteten er hevet et par hakk i materialvalg og seter. Det er flere myke polstringer og kontrastsømmer, og sammen med smakfull ambient-belysning gir den et aldri så lite snev av premiumfølelse. Her er det lett å trives.

INNBYDENDE: Bruk av alcantara, myke polstringer og kontrastsømmer gir litt premiumfølelse. Dette har vi sansen for.

Passaten til Kine (18) er ikke som alle andres



Tech-faktor:

Mye dreier seg rundt den store skjermen i midten foran. Den er den største i noen ID-bil, og måler hele 15,6 tommer.

Den har fått et nytt og mer intuitivt grensesnitt enn tidligere. Her har man også mulighet til å skreddersy åpningsskjermen for hver fører.

Spotify-app er på plass, det samme er trådløst oppkobling av mobilen med Apple Carplay og Android Auto. App-styring av diverse funksjoner fra mobilen, med forvarming og lignende, er også på plass.

To USB-C-porter foran og to bak er greit for alt fra lading til strømming av innhold fra mobiler og nettbrett.

GOD LYD: Hvis du er opptatt av god lyd, kan du kjøpe bilen med oppgradert lydanlegg fra Harman Kardon. Det kler den stille kupéen godt.

Ambientbelysningen i kupén kan du justere selv, det er ti farger å velge mellom. Det tipper vi de fleste vil like. Vi synes Volkswagen har en edruelig og smakfull tilnærming til konseptet.

Vi må også trekke fram Ida, din personlige stemmeassistent om bord. Volkswagen oppfordret oss til å teste henne med diverse talekommandoer, men vårt foreløpige inntrykk at det gjenstår en del arbeid med denne funksjonen.

Problemet er at Ida er temmelig trigger-happy, og kaster seg gjerne inn i samtaler uten at hun er invitert. «Jeg forstår ikke helt hva du spør om» kan hun finne på å si, eller så forteller hun om snittforbruk og annet vi slett ikke har spurt om.

VW ID.7: Fem ting du bør vite



Konklusjon:

Førsteinntrykket av Volkswagen ID.7 er i hovedsak positivt. Bilen er brukervennlig og god å kjøre, og selv med kun én motor og bakhjulsdrift er den forbausende kvikk. Vi synes også at kvalitetsfølelsen er bedre enn på tidligere ID-medlemmer.

Plassfølelsen er til dels formidabel i kupeen, og så skulle vi kanskje ønsket oss enda noen flere liter helt bakerst – gitt at bilen er nesten fem meter lang.

Litt småplukk er det, men ikke mye. Den digitale assistenten Ida trenger litt finpuss, og så kunne knappene på rattet vært enda et hakk mer intuitive. Begge deler går fint an å gjøre noe med.

Så får vi gå mer nøye gjennom egenskapene når vi får muligheten til å bruke lengre tid på bilen i Norge senere i høst. Men dette ser lovende ut!

Volkswagen ID.7 Pro Effekt og ytelser: Motor: 1x elektrisk,bakhjulsfrift

Effekt: 286 hk / 545 Nm

0-100 km/t: 6,9 sekunder

Toppfart: 180 km/t Batteri, lading og forbruk: Batteri: 77 kWt netto

Rekkevidde: 618 kilometer

Forbruk: 14,4 kWt

Hurtiglading: 175 kW

Ombordlader: 11 kW Mål og vekt: Lengde x bredde x høyde: 496 x 186 x 153 cm

Bagasjerom: 532 liter

Hengervekt: 1 tonn

Vekt: 2.172 kg Pris: Fra: 549.900 kroner

Her finner du alle sakene våre om ID.7



Få også med deg denne: