Endelig testet: Kan bli storfamiliens nye favoritt

Den omtales som en av årets største nyheter på bilfronten, og det er ikke uten grunn: Kia EV9 er nemlig en diger, elektrisk SUV – med god plass til hele storfamilien.

Vi snakker her om en bil på over fem meter, med seks eller sju seter fordelt over tre seterader. Bagasjeplassen er dessuten enorm: Legger du ned de to bakerste setene, har du hele 828 liter til rådighet. I tillegg har den en frunk under panseret til ladekabler og annet du vil ha lett tilgjengelig.

Ikke nok med det: Bilen kan ha inntil 100 kilo på taket, og dersom du utstyrer den med hengerfeste, kan den dra en henger på hele 2.500 kilo. Disse egenskapene er det få elbiler på markedet som kan matche per i dag.

Nytt designspråk – et hint til Soul

Designmessig skiller den seg også ut i mengden. Den er høyreist og kantete, og byr på solid innvendig plass. Man kan se et tydelig slektskap til den langt mindre modellen Soul, men EV9 framstår som mye mer bøs og barsk.

Vi vet også at dette designspråket vil gå igjen i flere kommende modeller i EV-serien, deriblant EV3, etterfølgeren til nettopp Soul. Den skal vi stifte bekjentskap med til neste år.

IKKE DIREKTE ULIK: Soul er mindre kantete, men deler samtidig flere designelementer med sin nye storerbror.

Kraftige saker

EV9 kommer i første omgang kun i utstyrsversjonen GT Line Launch Edition. Det betyr en godt utstyrt bil med drift på alle fire hjul, to motorer med samlet effekt på 384 hestekrefter og maks dreiemoment på 700 Nm. Sprinten fra 0-100 km/t er unnagjort på 5,3 sekunder, og topphastigheten er 200 km/t.

Batteripakken er på 99,8 kWt, og rekkevidden er oppgitt til 505 kilometer. Det er bra for en så stor bil. I tillegg kan den lades raskt; maks ladeeffekt er 210 kW. Under optimale forhold skal den kunne lades fra 10-80 prosent på behagelige 24 minutter.

Dessuten støtter bilen såkalt toveislading (V2L), som betyr at du kan koble til alt fra kaffetraktere til varmeovner via stikkontakten i bagasjerommet. Maks effektuttak er 3,3 kW, så denne funksjonen åpner for mange muligheter.

RUVER: Kia EV9 er en storbil med bøs og barsk framtoning.

Ikke typisk Kia-pris

Prisen for lanseringsutgaven er satt til 899.900 kroner for versjonen med sju seter. Skal du ha seks seter, øker prisen med 20.000 kroner. Med vinterhjul, hengerfeste, metallic lakk, todelt soltak og serviceavtale i tre år, havner du rett under én million kroner. Dermed blir EV9 den desidert mest kostbare Kia-modellen gjennom tidene.

Hvis du synes dette blir dyrt, kommer det flere utstyrsversjoner til lavere priser senere. Det kommer også en utgave med kun drift på bakhjul.

I 2025 kommer det også en svært potent GT-utgave med høyere ytelser enn dagens GT Line.

Hvordan fungerer det?

Vi tester utgaven med seks seter og sitter høyt og godt i perforerte seter i kunstskinn. Disse byr på et vell av innstillinger som styres elektronisk med knapper på siden.

Du kan blant annet justere sidestøtte for rygg og tilte hele setet, slik at lårstøtten blir tilnærmet optimal. Massasje av bekken og rygg er også en funksjon, for dem som liker det. Her sitter vi rett og slett meget godt.

KUNSTSKINN: Ingen biler fra Kia leveres lenger med skinnseter. Istedet benyttes perforert kunstskinn.

Setene byr dessuten på både kjøling (luft) og varme. Utgaven med seks seter har også kjøling og varme på seterad to.

Disse to separate setene på rad to kan dessuten svinges ut mot døråpningen for enkel inn- og utstigning, for eksempel for eldre eller for barn som skal plasseres i barnesete. Setene kan dessuten snus rundt 180 grader, slik at man får en slags lounge for inntil fire personer bakerst. Smart!

Merk for øvrig at det er totalt fire Isofix-fester for barneseter her, så da er ikke lenger bilen et ankepunkt mot hyppige familieforøkelser.

SOSIALT: Ved å snu setene på rad to, kan man være sosiale med dem som sitter bakerst.

Bakluka er elektrisk, og ryggene på de to bakerste setene kan legges ned og rettes opp ved å trykke på knapper i bagasjerommet. Enkelt og funksjonelt.



Myke materialer og polstringer i interiøret har erstattet det meste av hardplast om bord, og kvalitetsfølelsen er meget god. Det skal man også forvente i en bil i denne prisklassen.

Foran rattet kjenner vi igjen den brede skjermen fra EV6, men nå er den blitt enda bredere. Det vil si; i praksis dreier det seg om tre skjermer, to brede og en mindre i midten. Via den midterste styrer du diverse klimafunksjoner.

Dessverre dekker rattet for denne skjermen. Man må derfor flytte på hodet for å gjøre endringer, noe som ikke er optimalt.

MYE SKJERM: To brede skjermer på hver side av en smal skjerm som viser klimainnstillinger.

På skjermen til høyre gjøres de fleste av innstillingene, i tillegg har du opplyste felter under skjermen for rask tilgang til blant annet navigasjon, søk og media. Det fungerer greit.

Grensesnittet i skjermer og menyer er på norsk, og brukervennligheten er gjennomsnittlig god. Noen av oversettingene er imidlertid svake. Dette er Kia klar over, og lover at forbedringer vil komme i fremtidige programvareoppdateringer.

Også stemmestyring på norsk har flere begrensninger enn muligheter per nå, og det er heller ikke mulig å koble til mobilen trådløst for Apple Carplay og Android Auto. Alt dette skal også komme på plass senere, lover Kia.

Ypperlig komfort

Kjøremessig er det helt på det rene at Kia har prioritert komfort mer enn sportslighet. Du har riktignok flere kjøremoduser å velge mellom, deriblant Sport, men det merkes først og fremst som forskjeller ved gasspådrag.

Vi kjører for det meste i Normal-modus, og savner ikke de ekstra kreftene fra Sport under kjøreturen vår.

Komfortmessig opplever vi bilen som ypperlig. Vi sitter svært godt og har godt utsyn i alle retninger. Vi kjører med helt nye vinterdekk mot grov asfalt for det meste av tiden, men hverken romling eller dekkstøy plager oss i nevneverdig grad: Kupéen virker rett og slett å være godt isolert.

På toppen av rattet sitter en sensor som følger med deg når du kjører. Denne er altfor aggressiv. Snur vi litt for mye på hodet, får vi straks varsel om å ta kaffepause, med tilhørende pipelyder. Heldigvis kan dette skrus av, men det må gjøres manuelt via menyene hver gang du drar av gårde.

De siste kilometerne mot målet skjer på snøbelagte småveier, og vi prøver å utfordre framkommeligheten med ekstra gasspådrag. Hver gang dekkene slipper, henter bilen seg inn igjen umiddelbart. Selv i de bratteste skråningene har vi absolutt ingen problemer med framkommeligheten.

FUNKSJONELT: Mange av funksjonene styrer du fra rattet. I tillegg har EV9 en fornuftig balanse mellom fysiske knapper og skjermstyring.

Slik er forbruket

Turen går fra Lørenskog utenfor Oslo, til Hemsedal og tilbake. Dette er en strekning på rundt 450 kilometer tur-retur. Det er lite motorvei og hastigheten ligger stort sett mellom 50 og 90 kilometer i timen.

Det er for det meste oppholdsvær, og temperaturen er noen få grader under null store deler av kjøreturen. Veiene er bare, med unntak av de siste kilometerne opp til hytta på Hemsedal.

Vi får også gjort noen foreløpige målinger av forbruket. Fra Lørenskog til Nesbyen er det 173 kilometer. Begge steder ligger cirka 170 meter over havet. På denne strekningen – via Hønefoss – bruker vi 35 prosent av batterikapasiteten.

Dette indikerer en rekkevidde på like under 500 kilometer. Med tanke på at temperaturen ligger under null grader på hele strekningen, er dette rett og slett et meget lovende resultat.

Her kommer vi naturligvis tilbake med flere målinger når vi får bilen på lengre test senere i år.

Bilen for deg hvis

Du har behov for en stor bil som skiller seg ut i mengden, med god plass for inntil sju personer, god framkommelighet og med mulighet for tung hengerlast. Storfamilier og person/varetransportører er to åpenbare målgrupper.

Ikke bilen for deg hvis

Du har et begrenset budsjett og synes at stasjonsvogna du har i dag er vanskelig nok å parkere på kjøpesenteret. Kia EV9 er nemlig en bil som ruver!

333 LITER KAN BLI 828: De to bakerste setene slås enkelt ned ved hjelp av knapper i bagasjerommet. Dermed får du «et hav» av plass.

Konklusjon

For å gjøre en lang historie kort: Kia EV9 ligger an til å bli en av de beste elektriske storbilene med seks og sju seter vi har testet. Den skiller seg ut designmessig, og framstår som en solid bil med svært god plass og kraftige ytelser. Det tar ikke lang tid å bli glad i denne bilen.

Så kommer vi til elefanten i rommet: Prisen. En startpris på nesten 900.000 kroner er mye, og kanskje særlig når det dreier seg om et merke som de fleste forbinder med folkelige og budsjettvennlige modeller.

Samtidig har den ikke veldig mange konkurrenter, og med garantien på sju år har den et ess i ermet de færreste kan matche.

Og så vet vi at det kommer flere versjoner av EV9 senere. Noen av dem blir mer budsjettvennlige, noe vi tror er helt nødvendig hvis modellen skal selge i større volum.

Vi kommer tilbake med flere utfyllende detaljer når vi får bilen til test senere i vinter.

