Endelig testet: – Den morsomste elbilen vi har kjørt

For mange bilentusiaster, med litt bensin i blodet, er det ofte én ting som går igjen i praten om elbiler: De leverer ikke samme kjøreglede og følelser som en grom bensinbil.

Akkurat dette har vært litt av utgangspunktet for nye Hyundai Ioniq 5 N. Målet er at bilen skal levere så nært du kommer følelsen av å kjøre en heftig bensinbil.

Og ikke bare det: Med Ioniq 5 N, har målet vært å bygge den mest kjøreglade elbilen på markedet så langt.

Forventningene er med andre ord skyhøye.

Denne gangen har vi reist halve jorden rundt, til Sør-Korea, for å teste Hyundais nye stolthet. Vi skal kjøre bilen både på landevei og bane.

Og for å gå rett på sak: Ioniq 5 N skuffer virkelig ikke.

Se vårt førsteinntrykk av bilen øverst i saken – og få med deg lyden!

BARSK: Førsteinntrykket lover godt. Denne ser ganske så mye raffere ut enn en vanlig Ioniq 5.

De beste folka

Koreanerne har ikke tatt noen snarveier i utviklingen av bilen. Her er de beste folka satt på jobben – for å gjøre Ioniq 5 N så leken og sportslig som mulig.

FRA BMW: Albert Biermann har hatt en sentral rolle i utviklingen av Ioniq 5 N.

– Vi har testet den over 10.000 kilometer på Nürburgring. Meningen er ikke at dette er bilen du skal sette beste rundetid med. Men du skal ha de morsomste rundene, forteller en av toppsjefene i Hyundai N, Albert Biermann.

Han er for øvrig hentet fra BMW, og har over 30 års erfaring der, før han hoppet over til Hyundai.

TIL NORGE: Ioniq 5 N kommer til Norge mars neste år.

650 hestekrefter

Sammenlignet med vanlige Ioniq 5, som vi kjenner godt til i Norge, er endringene massive på N-modellen. Bilene kan nesten ikke sammenlignes.

Understellet er for eksempel helt nytt, med nye dempere. Bilen er både lavere, bredere og litt lenger enn en vanlig Ioniq 5.

HISTORISK: Ioniq 5 N er den første elektriske N-modellen til Hyundai. Det forplikter.

Dessuten er hele chassiset stivet markant opp – med 42 nye sveisepunkter. Aerodynamikken er forbedret. Det samme er motor- og batteristyringen.

Med opptil 650 (!) hestekrefter er Ioniq 5 N tidenes kraftigste Hyundai-modell.

Om den kan sammenlignes med konsernslektning Kia EV6 GT? NEI, ifølge Hyundai.

Tolker vi ingeniørene hos Hyundai rett er Kia EV6 GT litt som lettmelk. Ioniq 5 N er helmelk. Nesten fløte.

Rett og slett fordi de fysiske endringene er langt flere, og mer omfattende, enn på Kiaen.

TRACK DAYS: Hyundai forteller at bilen er bygget for banekjøring og kommer med flere ulike kjøremoduser tilpasset akkurat det.

Blir sittende å le

Noe av det første som skjer bak rattet i Ioniq 5 N, er at jeg begynner å le. Samtidig tenker jeg «endelig»!

BENSINMOTOR: Aktiverer du N Active Sound, simulerer bilen lyden fra Hyundais 2-liters turbo bensinmotor.

Jeg blir faktisk litt tatt på senga i det jeg aktiverer den nye funksjonen «N Active Sound». Da får vi nemlig simulert lyden av Hyundai sin egen 2-liters bensinmotor.

Det skjer gjennom 10 høyttalere. Åtte inni bilen og to utenfor.

I utgangspunktet syns jeg slike falske motorlyder i en elbil rett og slett blir teit. Men ikke her.

Måten Hyundai har løst dette på overbeviser fra første sekund. Og det er ingen andre elbiler som byr på noe lignende, som vi har vært borti.

Lyden høres overraskende realistisk ut. Særlig på tomgang og litt lavere «turtall». Her kjenner du også bassen hjelper til. På tomgang merker du at bilen smårister – akkurat som det skulle vært en bensinmotor under panseret.

Men det stopper ikke der...

PLAYSTATION: Den falske motorlyden høres spesielt realistisk ut på lavere turtall. Men helt på topp blir det litt for Playstation-aktig. Så helt perfekt er det ikke.

8-trinns girkasse

Med funksjonen «N e-shift» aktivert – simulerer bilen også en 8-trinns dobbeltclutch girkasse.

TURTELLER: Her får du både gir-indikator og turteller.

Det betyr at du kan «gire» selv med hendlene bak rattet. Og akkurat som på en bensinbil, må du bygge opp turtall for få maks effekt.

Har du for høyt gir og gir full gass går bilen dårlig. Gir du full gass i første gir, og glemmer å gire, simulerer bilen at du blir liggende å lugge på turtallsperren! (Se video øverst).

Dessuten: Mellom girskiftene får du et lite rykk og momenttap – igjen akkurat som en bensinbil.

Det hele fungerer så bra, at du på ekte kan glemme at du kjører elektrisk. En ting er altså lyden, men her kan du gire selv, bygge opp turtall og bilen svarer med rykk og napp.

I våre øyne er det nesten utrolig at ingen har gjort dette før. Men det har tatt tid. Bare tuningen av den simulerte girkassen har tatt ingeniørene seks år å utvikle. Men steike for et resultat!

Vi har aldri vært borti en elbil som føles mer levende å kjøre som Ioniq 5 N.

Se video når vi tester funksjonen øverst i saken.

OVERRASKER: Simuleringen av både motorlyd og ikke minst girskift føles overraskende bra. Selvfølgelig er det ikke som å kjøre en ekte bensinbil, men vi har aldri vært nærmere i en elektrisk bil.

Kjøreegenskapene

Du trenger ikke mange sekundene bak rattet for å kjenne på det sportslige DNA-et som bor i bilen. Du merker det allerede når du setter deg ned i bøttesetet, og lar hendene hvile på sportsrattet i alcantara.

NYE: Sportssetene er helt nye. Foreløpig er de ikke elektrisk justerbare.

Ute på veien er det heller ingen tvil om at dette er noe ganske annet enn en vanlig Ioniq 5.

Understellet og demper-oppsettet er merkbart stivere. Det gjør at bilen oppleves tight gjennom svingene.

Styrefølelsen er også mer direkte og presis enn standardversjonen. Til å være en bil på 2,2 tonn, imponerer den med sin smidighet.

En annen ting vi må nevne er bremsepedal-følelsen, som er svært god. Her får du en stram og jevn bevegelse – i motsetning til enkelte andre elbiler hvor bremsefølelsen oppleves veldig svampete på grunn av regenereringen.

Minuset på Ioniq 5 N er at demperoppsettet, selv i snilleste modus, gjør bilen mindre komfortabel til hverdagskjøring. Her merker du dumper og ujevnheter i veien relativt godt. Men det er jo litt sånn det skal være når man kjøper bil i denne ligaen.

STIV: På variert underlag merker du godt at bilen er nokså stivt satt opp.

Sprøtt

Sørkoreanerne oppleves som ganske rolige og «systematiske» sjåfører. Tempoet er bedagelig.

LADING: Bilen kan lynlades fra 10-80 prosent på 18 minutter. Foto: Shingiru

Sånn sett er ikke dette drømmelandet for Ioniq 5 N. Denne er bygget for fart og en aktiv kjørestil, det kommer vi ikke unna.

Klemmer du høyrepedalen i bunn, er det ikke bare du som blir lett overrasket. Det blir medtrafikantene også. Dette går som et skudd!

De to elmotorene leverer i utgangspunktet 609 hestekrefter. De har du tilgjengelig hele tiden.

Aktiverer du derimot boost-funksjonen, via en rød knapp på rattet, får du voldsomme 650 hestekrefter til disposisjon i 10 sekunder.

0-100 km/t raser unna på bare 3,4 sekunder. Skulle du fortsette pådraget, stopper ikke nåla før 260 km/t. Ganske sprøtt i en elektrisk familiebil fra Hyundai.

HØRES PÅ UTSIDEN: Velger du å kjøre med motorlyd, høres det også på utsiden via to høyttalere.

Drift mode

Ioniq 5 N er den mest avanserte Hyundai-modellen så langt. Bilen kommer med en rekke ulike funksjoner, noen nyttige og andre for ren underholdning.

VELG SELV: Dette er bare noen av elementene du kan tilpasse.

Drift Mode for eksempel. Kanskje ikke den mest nyttige, men fantastisk morsom å teste ut på bane.

I tillegg har ingeniørene utviklet «N Drift Optimizer». Dette er ment for nybegynnere som ønsker å lære seg å drifte. Her vil bilen tilpasse seg både sjåfør og underlag – og sørge for at sladdene ikke blir for brede. Genialt!

Bare for å understreke noen av valgmulighetene på Ioniq 5 N: Ved Launch Control kan du til og med velge hvordan grepet i asfalten er, eksempelvis hvis det er bløtt. Da vet bilen det og vil tilpasse seg deretter.

I den råeste kjøreprofilen «N» har du også ekstremt mange valgmuligheter. Her kan du sette opp en rekke parametere etter eget ønske. Det funker litt som på BMW sine M-modeller, bare at du kan tilpasse enda flere faktorer.



BATTERI-KJØLING: Hyundai har brukt mye tid på å utvikle et nytt system for batteri-kjøling, som er spesielt viktig dersom du skal teste bilen på bane. Det nye systemet sørger for at Ioniq 5 N tåler hard belasting over lengre tid.

Design

Hyundai har gjort flere, og riktige, designgrep på N-versjonen. Bilen ser enkelt og greit mye bedre ut nå.

Det er takket være den nye fronten, med en langt barskere frontfanger. Du har oransje N-elementer som tydeliggjør de stramme linjene. Felgene er splitter nye, nå hviler bilen på 21-tommere.

Bak er ny en diffusor på plass, større takspoiler og en skikkelig frekk detalj, inspirert fra racing: Trekantet bremselys. Det er tøft!

DELTE MENINGER: Designet på vanlige Ioniq 5 er mildt sagt omdiskutert. Vi syns N-versjonen ser skikkelig fet ut.

Rekkevidde og pris

Selv om Ioniq 5 N er en bil du kan herje med på bane, er naturligvis de praktiske egenskapene ivaretatt. Med ett unntak: Søppeldynga kan du bare glemme, for hengerfeste får du ikke.

Plassen innvendig er ellers lik som vanlige Ioniq 5.

KAOS: Bare i Seoul bor det rundt 26 millioner mennesker – og det kan virke som om alle har hver sin bil. Det er fullstendig kaos. Hele tiden.

Det som har vokst er faktisk batteripakken. Den er på 84 kWt.

Offisielt forbruk er ikke klart enda, men forventet rekkevidde er cirka 450 kilometer. Med andre ord omtrent samme som Ioniq 5 Longe Range AWD med 20-toms felger.

Men. Kjører du bilen slik den er ment, må du regne med at forbruket er en god del høyere på denne N-versjonen.

Så til det store spørsmålet: Hva er det tidenes villeste Hyundai-modell koster? De norske prisene er faktisk ikke klare enda. Men det spekuleres i rett over 700.000 kroner – som inkluderer det aller meste av utstyr.

Til sammenligning koster for eksempel en Audi e-tron 55 Advanced Plus fra 925.000 kroner. Ja, du får mer premium-faktor på Audien. Men Hyundaien er mye morsommere å kjøre – og koster (mest trolig) vesentlig mindre.

FORBRUK: De offisielle tallene er ikke klare enda, men ved motorvei-kjøring i 110 km/t noterer vi 22 kWt/100 kilometer.

Konklusjon

Målet til Hyundai har altså vært å servere den morsomste elbilen på markedet så langt. Intet mindre.

Det har de klart – hvis vi tar i bruk den avanserte målemetoden «smil per mil».

Dette er rett og slett den morsomste elbilen vi har kjørt. Det handler både om de lekne og sportslige kjøreegenskapene, men ikke minst N Active Sound og N e-shift – som setter en ny standard i klassen på dette, selvfølgelig sære område.

Aktiverer du det, får du altså følelsen av å kjøre en bensinbil. Igjen, det er overraskende realistisk. Og det er noe ingen konkurrenter er i nærheten av å levere i dag.

Det er flere elbiler som kjører både bedre og raskere enn Ioniq 5 N, for eksempel Porsche Taycan eller nye BMW i5 M60. Men smilet er større bak rattet i Hyundaien. Hvem hadde trodd det?

Bli med på test, få med deg lyden og «girskiftene» når vi kjører bilen i Sør-Korea her: