Endelig offisiell: Kommer til Norge – nå er prisene klare

Ryktene har gått lenge, og nå er endelig katta ute av sekken. Porsche har akkurat avslørt deres splitter nye toppmodell: Taycan Turbo GT.

Her har Porsche brukt god tid på å gjøre dagens Taycan Turbo S enda heftigere. Det gjelder både design, kjøreegenskaper og ikke minst krefter.

For det er virkelig ikke spart på det elektriske kruttet. Nye Taycan Turbo GT leverer hysteriske 815 kW, med en overboost-funksjon aktivert. Det tilsvarer 1.108 hestekrefter!

Grunneffekten er på 580 kW (746 hestekrefter). Med launch control øker dette til 760 kW (1.033 hestekrefter). Så kan du altså aktivere en boost på toppen av dette, som gir deg tilgang på drøyt 1.100 hestekrefter.

Nye Taycan GT er dermed tidenes kraftigste Porsche-modell.

LETTERE: Sammenlignet med Taycan Turbo S er denne 75 kg lettere.

Tesla kjører fra

Det er ingen hemmelighet at Porsche og Tesla har knivet litt de siste årene, om å lage den raskeste elbilen rundt legendariske Nürburgring.

Porsche har nok heller ikke direkte jublet over at en elektrisk familiebil fra USA, har skiltet med 1.020 hestekrefter og flere banerekorder.

REKORD: Med tiden 1:27.87, er nye Taycan verdens raskeste serieproduserte elbil rundt Laguna Seca.

Men nå setter de Model S Plaid på plass: Nye Taycan Turbo GT med Weissach package, setter ny banerekord BÅDE på Nürburgring og Laguna Seca i California.

Med drøyt 1.100 hestekrefter kan heller ikke amerikaneren måle seg her. Men for de som er opptatt av tallene på papiret, slår Tesla nykommeren fremdeles på 0-100-øvelsen og toppfart.

Førstnevnte klarer nye Taycan Turbo GT med Weissach package på bare 2,2 sekunder (mot 2,1 sekunder på Tesla).

Toppfarten på Taycan Turbo GT er 305 km/t. Her kan Tesla skryte av 322 km/t.

Når dette er sagt, er det kjøreegenskaper og tiden det tar rundt en bane som har vært viktig for Porsche i utviklingen av oppdaterte Taycan. Og på dette område er de altså raskest i verden akkurat nå, blant gateregisterte elbiler.

BØTTESETER: Mye karbon og lettvektsseter er blant nyhetene.

Norske priser

Rekkevidden på Taycan Turbo GT er oppgitt til 555 kilometer.

Bilen kommer naturligvis til Norge og de første kundeleveringene skjer i løpet av våren.

Startprisen for Taycan Turbo GT er på friske 2.604.541 kroner, mens Taycan Turbo GT med Weissach-pakke koster 2.603.633 kroner.

VINGE: Velger du Weissach package får du blant annet denne vingen bak.

Verstingen er altså en liten tusenlapp billigere. Det skyldes at vektreduksjonen i Weissach-pakken gjør at modellen kommer godt ut av beregningen for vektavgift.

– Turbo GT med Weissach-pakken legger en ny list på nesten alle parametere. Rå akselerasjon og bremsing, i kombinasjon med Attack Mode og et drivverk designet for maksimalt grep og ytelse. Turbo GT med Weissach-pakken er et realt råskinn som ikke rettferdiggjøres av beskrivelser, modellen må oppleves, forteller Michael Hiller, administrerende direktør i Porsche Norge.

STANDARD: Slik ser bilen ut uten Weissach package.

