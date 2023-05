Entusiaster verden over har ventet lenge. Og nå er ventetiden endelig over.

Ikoniske AC Cobra har gjenoppstått. 2023-versjonen av den legendariske sportsbilen ble nylig avduket i London – og salget er allerede i gang.

Fra før har vi sett flere bilder av eksteriøret på nykommeren. Nå er også interiørdetaljene avslørt.

Som de første bildene viser, er det ingen tvil om at nye AC Cobra Roadster tar med seg mye fra originalen fra 60-tallet.

BRENNHET: Interessen for nye AC Cobra Roadster er enorm. Her er den akkurat avduket i London.

Over 600 hestekrefter

Selv om bilen er helt nyutviklet, har AC Cars ivaretatt det analoge uttrykket.

Blant annet med store, runde instrumenter og vippebrytere på innsiden.

Under panseret sitter en heftig 5-liters V8-motor hentet fra Ford.

Her kan du velge mellom to ulike effektuttak. Innstegsmodellen byr på 460 hestekrefter og 570 Nm. Toppversjonen leverer 663 hestekrefter og 780 Nm. Og det beste av alt: Du får bilen med manuell 6-trinns girkasse!

Skulle du sverge til automatgir, kan du få det også – med 10 trinn.

Volvo P1800 gjenoppstår



BENSIN: Når bil-ikonet nå gjør comeback er det ikke snakk om en elektrisk utgave. Her snakker vi ren bensinmotor, manuell girkasse og buldrende eksoslyd.

Heftig prislapp

I utviklingen har fokus på lavest mulig vekt vært prioritert høyt. Nye AC Cobra Roadster veier ikke mer enn 1.450 kilo.

SKJERM: Selv om de analoge instrumentene dominerer, er det gjort plass til en liten infotainment-skjerm.

Med over 660 hestekrefter og bakhjulsdrift, er det ikke vanskelig å se for seg at dette er en brutal kjøremaskin.

Brutal er også prislappen. Den begynner på 285.000 pund. Det tilsvarer rundt 3,8 millioner kroner, FØR norske avgifter.

Ikke helt uventet blir produksjonen også begrenset. AC Cars sier at de skal lage 250 biler i året – og at responsen hos publikum er svært stor.

Bilen kan bestilles nå – men du bør være kjapp på avtrekkeren hvis du skal sikre deg en.

Les mer om AC Cobra Roadster

Se video fra avdukingen i London her: