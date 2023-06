Sjelden har vi ventet lenger på at en bilmodell skal komme ut på markedet: Da VW ID-Buzz debuterte i fjor, var det over 20 år siden konseptbilen Microbus/Bulli ble vist for første gang. Volkswagen tok seg svært god tid – men traff blink da bilen endelig kom.

Her i Norge er ID.Buzz en kjempesuksess og det til tross for at modellutvalget til nå har vært svært begrenset: Kun fem seter, kun bakhjulsdrift. Og bare én batteripakke. Mange kunder har savnet et mer fleksibelt interiør, også mer rekkevidde.

Men nå skjer det ting på dette området. Senere i dag er det verdenspremiere på den lengre utgaven av ID.Buzz. Den kommer med mulighet for seks eller syv seter. I tillegg blir den tilgjengelig med sterkere motor og større batteri.

TAR TAK: Volkswagen drar til med et glasstak på hele 1,5 kvadratmeter. Da blir det lyst inne i bilen.

Folkevognbussen

– Dette er flerbruksbilen mange har ventet på. Den gjør at vi når enda flere målgrupper, både innenfor privatbilsegmentet, men også innenfor transportsektoren, sier Fredrik Matheson som er direktør for Volkswagen Nyttekjøretøy i Harald A. Møller AS.

Den elektriske flerbruksbilen, som i dag selges både som varebil og personbil, er utviklet etter inspirasjon fra den ikoniske Folkevognbussen som begeistret nordmenn i flere tiår. Selv om den har fått elektrisk drivlinje, er det enkelt å få assosiasjoner til bilen Volkswagen lanserte på 50-tallet.

PLASS: Velger du seks eller sju seter, kan bakerste seterad tas ut. Da blir også bagasjeplassen gedigen.

Seks eller sju seter

Den nye utgaven er 25 centimeter lenger og har tre ulike setekombinasjoner: Fem, seks eller syv seter. Velger du seks eller sju seter, der du har tre seterader, kan bakerste rad tas ut. Da får du et bagasjerom på nærmere 2.500 liter.

Den lange utgaven av ID. Buzz Pro måler hele 4.96 meter. Til sammenligning er dagens ID. Buzz 4.71 meter. Økningen oppnås ved at akselavstanden er strukket fra 2.98 til 3.23 meter,

Langversjonen blir også tilgjengelig med en ny og sterkere motor-versjon på 286 hestekrefter, og får et dreiemoment på hele 560 Nm.

NESTEN FEM METER: Den lange utgaven av ID.Buzz har strukket seg 25 centimeter i lengderetningen, dermed er bilen rett under fem meter lang.

Rekkevidde over 500 kilometer?

Den lange akselavstanden gir plass til større batteri, med en nettokapasitet på 85 kWt (brutto: 91 kWt). Endelig verdier for WLTP-rekkevidde foreligger straks bilen er typegodkjent. Men skal vi gjette, bør rekkevidden nå passere 500 kilometer med litt margin. Det er nok etterlengtet for mange kunder.

ID. Buzz kommer med et stort glasstak som kan dimmes. Den gjennomsiktige overflaten strekker seg fullstendig over første og andre seterad, og det 1,5 kvadratmeter store glasstaket gir ekstra romfølelse.

Lang utgave av ID. Buzz blir som dagens versjon tilgjengelig med Head-up display, som betyr at du får informasjon om fart, skilting og andre relevante opplysninger direkte i frontruten.

SUKSESS: ID.Buzz kom til Norge i fjor og det er allerede over 2.000 eksemplarer av bilen på norske veier.

Salgsstart ikke klart

Andre nye funksjoner i den elektriske Volkswagen-bussen inkluderer neste generasjon infotainment-system, og mulighet for fjernparkering via smarttelefon.

Den nye utgaven av ID. Buzz får dessuten Isofix-fester i passasjersetet foran, samt på ytterkant-setene på de to bakerste radene.

I 2024 blir ID. Buzz Pro også tilgjengelig som firehjulstrekk med 339 hk. Det er ikke avklart når salget av lang ID. Buzz Pro starter.

