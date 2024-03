Det er over en måned siden vi fikk se den første gang og planen var egentlig at Ford Explorer skulle komme til Norge tidlig i år. Så skjedde noe som ikke har vært uvanlig for elbiler de siste årene: Den ble forsinket.

Men i dag starter Ford salget. De går samtidig ut med noe mange har ventet på: Priser og rekkevidde for nykommeren.

Og for å ta prisene først. I forkant har det vært mange spekulasjoner. Vi i Broom er blant dem som har antydet at Ford burde presse rimeligste variant ned mot 400.000 kroner for å være konkurransedyktige. Og at en utgave med 4x4 til under 500.000 neppe var urealistisk.

TIDLIG: Her møtte vi Explorer første gang, i et anonymt lagerbygg i Tyskland.

Rett under 400.000 kroner

Nå er fasiten her: Og vi fikk nesten rett. Explorer starter nemlig på svært gunstige 399.000 kroner. Da snakker vi varianten som heter Standard Range RWD, altså bakhjulsdrift. Så langt går ikke Ford ut med rekkevidden på denne ennå, men vi antar den ligger på i overkant av 400 kilometer.

De aller fleste kundene vil sannsynligvis velge Extended Range. Da har Explorer en batteripakke på 77 kWt og rekkevidde inntil 602 kilometer.

Rimeligste Extended Range har bakhjulsdrift og starter på 449.000 kroner. 4x4 får du fra 478.000 kroner.

Ford tilbyr en utstyrsversjon i tillegg: Premium har et pristillegg på 21.000 kroner.

SKJERM: Dashbordet er helt nytt, ikke overraskende med en stor skjerm i midten.

Presset under 500.000 kroner

Slik ser Premium-prisene ut:

Explorer Premium RWD Standard Range: 420.000 kroner.

Explorer Premium RWD Extended Range: 469.900 kroner.

Explorer Premium AWD Extended Range: 499.000 kroner.

Det betyr altså at Ford har klart å presse toppmodellen under 500.000 kroner. Det framstår som en svært konkurransedyktig pris. Fem års serviceavtale er også inkludert her.

SUV: Ford har gått for et høyreist og firkantet design, slik sett skiller Explorer seg klart fra mange av konkurentene.

Ladehastighet på 185 kW

Extended Range bakhjulsdrift har altså rekkevidde på 602 kilometer. Med 4x4 er denne på 566 kilometer. Denne gjør unna 0-100 km/t på 5,3 sekunder og kan trekke tilhenger på inntil 1.200 kilo.

Bakkeklaringen er for øvrig 19,3 centimeter på modellene med bakhjulstrekk og 20,2 cm på dem med 4x4.



Ladehastigheten er på opptil 185 kW. Extended Range-batteriet skal kunne lades fra 10-80 prosent på 26 minutter, forutsatt ideelle forhold. Et system for batterioppvarming skal sikre god ladehastighet under kjøligere temperaturer.

RØFF: Designet er tydelig inspirert av den amerikanske Exploreren, som akkurat er sluttsolgt i Norge.

536 liter med bagasjeromsgitter

Med lengde på 4,47 meter er Explorer en kompakt SUV. Bagasjerommet er på 450 liter. Lastet til taket med et bagasjeromsgitter er det plass til 536 liter.

Standard Explorer er utstyrt med flere førerassistentsystemer som adaptiv cruisekontroll og blindsonevarsler med varsel om kryssende trafikk. Førersetet har toveis elektrisk justering og korsryggmassasje, her er det også oppvarmet ratt.

Bilen har opptil fem kjøremoduser og lydsystem med sju høyttalere, inklusive lydplanke.

BAGASJEROM: Her får du inn 450 liter, 536 hvis du pakker til taket.

Premium-utstyr

Premium har i tillegg sportsseter i hel-Sensico, 20-tommers aluminiumsfelger, Matrix LED-lys med avanserte lysmoduser, flerfarget miljøbelysning i kupéen, mulighet for panoramatak på mer enn 1 m2 og et premium 480-watts lydanlegg fra B&O med ti høyttalere.

– Med nye Explorer kan vi tilby en helt overlegen totalpakke i dette elbilsegmentet. Det er ingen i det norske markedet som i dag kan tilby en tilsvarende kombinasjon av svært god rekkevidde, det beste av teknologier, så rask hurtiglading og mulighet for firehjulstrekk – alt til en ekstremt konkurransedyktig pris. Det er vi svært stolte over å kunne gjøre nå, sier administrerende direktør i Ford Motor Norge, Per Gunnar Berg.

