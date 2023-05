Endelig – Juger´n får ut bilen etter 23 år i garasjen

Mens snøen ligger tung og det er bitende kaldt ute, blir den gamle og ikoniske sportsbilen endelig slept ut av garasjen den har stått i de siste 23 årene.

Her har Porsche 911-en fra 1980 støvet ned og sakte men sikkert nærmet seg Moder jord – år for år.

Det har aldri passet å fikse den opp. Ikke før i år.

2023 er nemlig et spesielt år – både for Porsche og eier Leif Arne Rolfstad – aka Juger´n. Både Leif og Porsche 911 fyller nemlig 60 år i år.

Da er det klart det er på tide å børste støvet av låvefunnet.

I videoserien Juger´n og låvefunnet følger vi utviklingen med bilen. Øverst i denne artikkelen ser du andre episode. Første episode kan du se her

Juger´n: Det er dette som er Porsche



JUGER´N: Leif Arne Rolfstad har eid den spesielle Porsche 911-en helt siden 1987. Men nesten ikke brukt den ...

For sent?

Spørsmålet er om det er for sent. Bilen har ikke vært startet på lang, lang tid – og det ser rimelig håpløst ut ved første øyekast.

Motorrommet er fylt med bøss, interiøret er muggent, alle hjulene er flate og bilen triller ikke.

Ikke verdens beste utgangspunkt, med andre ord.

Var parkert og glemt i 23 år – men Juger´n nekter å gi opp

Eksperthjelp

For å være sikker på at vi har best mulig kompetanse og håp om å lykkes, skal bilen sendes til Porsche Classic Center Son. Et av fire verksteder i verden som er spesialister på disse gamle sportsbilene.

Men før bilen kommer dit, må den ut av garasjen og fraktes nedover. Det blir ikke bare enkelt, det heller ....

Video: Her ser du andre episode av Juger´n og låvefunnet:

Ikke sett første episode enda? Den ligger her: