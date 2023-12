Lenge så det ut som den ikke skulle komme til Norge i det hele tatt. Men importøren presset på og kunne tidligere i år gå ut med nyheten om at de hadde klart å få tak i et begrenset antall eksemplarer av den digre, elektriske pickupen Ford F-150 Lightning.

Nå har de aller første kommet til Norge og vi i Broom har fått tatt den første langturen på vinterføre.

Lightning er utstyrt med en batteripakke på 98 kWt. Det gir en offisiell rekkevidde på inntil 429 kilometer. På prislappen står det 1.183.000 kroner.

Slik er forbruket

Full test kommer, men først skal vi se nærmere på forbruket i desember-temperatur og starter på motorvei. Temperaturen er rundt 10 minusgrader. Vi har 20 grader inne i bilen og følger trafikken som flyter mellom 90 og 110 km/t.

Det offisielle forbruketallet er på 26,6 kWt/100 kilometer. Det er vi langt unna...

Her ligger forbruket stabilt rundt 36-37 kWt. Det er noe av det høyeste vi har målt i i elbil noensinne, men samtidig er Lightning også den største og tyngste elbilen vi har testet. Ting henger som kjent gjerne sammen ...

Strømforbruk på motorvei er ikke noen paradegren for elbiler. Men hva så med mer normal landeveiskjøring?

Her måler vi på en strekning som totalt er på 107 kilometer. Gjennomsnittsfarten ligger på nesten nøyaktig 70 km/t. Vi kjører defensivt og forsiktig, men uten noe ekstremt sparefokus. Temperaturen ligger mellom 10 og 12 minusgrader og det er bart på veien.

Perfekt for Norge, men det var ett stort problem...

SKJERM: Førermiljøet domineres av den store infotainmentskjermen. Materialkvaliteten er god, men ikke i premiumklassen.

Ikke overraskende

Her ender vi på 33 kWt/100 kilometer. På denne typen kjøring er vi altså veldig nært å kunne klare 300 kilometer før batteripakken er helt tom.

Det er et godt stykke unna offisiell rekkevidde, men vinterforholdene tatt i betraktning er det ikke overraskende. Kupéen er relativt stor (og høy), det er ganske betydelig volum som skal varmes opp her. Den firkantede karosseriformen gjør naturligvis at det er mye luft som må skyves unna. Det igjen betyr at hastigheten relativt sett får ekstra mye å si for forbruket.

Akkurat nå føles det som det er veldig lenge til vi får kjørt test i sommertemperaturer. Men ut fra det vi erfarer nå, bør det ikke være urealistisk å klare det offisielle rekkeviddetallet da.

Vi så den i USA – og varslet kjøpefest



LADER: Ikke noen dagligdags syn på norske ladestasjoner. Men det vil endre seg de kommende månedene.

Imponerende bil

Når vi plugger Lightning til lader etter å ha kjørt til sammen nesten 180 kilometer, får vi forresten en positiv overraskelse.

MAKSER: Det offisielle tallet sier at Lightning kan ta imot inntil 120 kW ved lynlading. Men den klarer bedre enn det!

Offisielt skal bilen kunne ta imot inntil 120 kW. Men det viser seg snart at den klarer mye bedre enn det. Først går det kjapt opp til rundt 130 kW. Så klatrer det videre oppover og forbi 150 kW. Det stopper ikke før vi ser 167 på ladeskjermen. Der ligger den også en liten stund før hastigheten begynner å falle igjen..

Førsteinntrykket av Lightning for øvrig er at dette er en imponerende bil. Her er det egentlig bare å glemme alt du har tenkt rundt denne biltypen tidligere. Den ligger tungt og solid på veien og på landevei/motorvei oppfører den seg mer som en luksus-SUV, enn en pickup.

Her var produksjonen av F-150 Lightning i gang i USA



KOMFORTABEL: Karosseriformen er umiskjennelig pickup. Men hvis du forventer en primitiv arbeidshest, blir du nok overrasket.

Ny bakkerekord

Dette underbygges av imponerende lavt støynivå. Hjulene høres knapt og det er også fint lite vindstøy. Her har Ford gjort jobben skikkelig.

De 452 hestekreftene byr på solid kraftoverskudd. 5,1 sekunder på 0-100 km/t føles virkelig kjapt i en bil som dette.

Nyttelastkapasiteten er på 535 kilo. Maksimal hengervekt setter ny bakkerekord for elbiler i Norge: 3.490 kilo,

Bredden gjør at tre voksne har gode plassforhold i baksetet. Baksetet har også en kjempesmart løsning ved at du kan vippe opp sitteputene. Dermed kan du ha med store gjenstander inne i bilen. I tillegg er det 400 liters bagasjerom foran og naturligvis lasteplan.

KJAPP: Ford starter med utgaven som heter Lariat Launch Edition. Bilen har 452 hestekrefter og gjør 0-100 km/t på 5,1 sekunder.

Enkelt å kjøpe...

Det er høy tetthet av ladepunkter, oppbevaringsrom og flaske/koppholdere rundt om i bilen. Dessuten en virkelig kul løsning med girspaken som kan felles ned. Så vipper du fram et bord som dekker hele området mellom forsetene. Kjempesmart hvis du skal spise eller jobbe i bilen.

I starten er det forresten ganske så enkelt å kjøpe en Lightning. Importøren tilbyr én ferdigspekket utgave kalt Lariat Launch Edition. Det eneste vi savner av utstyr her er varme i rattet, ellers er det meste på plass. Det er også bare én farge: Den heter. Antimatter Blue Metallic.

De aller første kundene skal etter planen få bilene sine før jul. Så starter hoveddelen av utleveringene i første kvartal 2024.

Les mer om Ford F-150 Lightning her:



Video: Her testet vi Lightning aller første gang i Norge