Den vakte stor oppsikt første gang den ble vist fram som konseptbil. Da trodde nok også mange av oss at det mest av alt var et konsept, og at produksjonsklar bil ville se ganske annerledes ut.

Men nei: Kia mente alvor med sin EV9, en diger elbil som virkelig skiller seg ut fra konkurrentene.

Nå er de 13 første eksemplarene klare på norske skilter, og vi i Broom er blant de første som får teste én av disse.

Sammen med et knippe utvalgte journalister, er Brooms Bjørn Eirik Loftås på vei til Hemsedal for blant annet å teste vinteregenskapene til EV9.

SMART: En av de fikse løsningene vi finner her, EV9-interiøret er både fleksibelt og smart.

Skaper en «lounge»

– Ring ring ...

– Hei, Knut! Endelig kom muligheten til å få prøvekjøre den nye doningen fra Kia. Og dette er heftige saker, altså!



– Så bra! Det høres ut som førsteinntrykket står til forventningene?



– Ja, nå har jeg tilbakelagt rundt 15 mil i EV9, Kias nye og elektriske stor-SUV. Dette er noe helt annet enn hva vi har sett fra den kanten tidligere. Her er det plass til seks eller sju om bord, og slår du ned bakerste seterad har du hele 828 liter til bagasje. Det er det dobbelte av flere familie-SUVer kan by på, det. Du kan også snu seterad to og tre mot hverandre, og skape en «lounge». Ganske fiffig, egentlig!

EV9 skal utfordre snobbemerkene

KVALITETSFØLELSE: Slik ser det ut bak rattet, her kjenner vi igjen mye fra lillebror EV6. Samtidig er materialkvaliteten høy.

Seks seter koster mest

– Men hvordan er det å se den i virkeligheten?

– Først og fremst er dette en STOR bil. Kia-designerne har heller ikke gjort noe for å få den til å virke mindre, egentlig tvert imot. EV9 er over fem meter lang, høy og firkantet og den veier 2,6 tonn. Bilen ruver skikkelig på veien. Og dette designet vil også vekke veldig mye oppmerksomhet i starten, sier Bjørn Eirik.

EV9 kommer altså både som seks- og sjuseter. Førstnevnte koster faktisk mest, nærmere bestemt 20.000 kroner mer enn sjuseteren. Men da får du også separate og påkostede seter, med varme og kjøling.

Disse dørene forsvant før EV9 gikk i produksjon

SÆRPREGET: Ingen tvil om at denne bilen ruver. I en tid der mange elbiler ser temmelig like ut, våger Kia å skille seg fra mengden.

Ny prisklasse

– Importøren forteller at 60 prosent av kundene så langt har valgt sjuseter. De rapporterer om salg på noen titalls biler så langt, altså før den i det hele tatt var i Norge. De regner med at salget for alvor vil øke når kundene kan se og prøvekjøre bilen ute hos forhandlerne, sier Bjørn Eirik.

Prisen står også i forhold til størrelsen, EV9 er i en prisklasse vi ikke har vært vant til å finne Kia-modeller i:

GEDIGENT: Det er litt bagasjeplass igjen også med seks seter i bruk. Feller du ned de to bakerste, blir bagasjerommet gedigent.

I overkant av 500 kilometer

– 899.900 kroner for lanseringsutgaven med drift på alle fire hjul, er mye penger. Da får du riktignok en svært godt utstyrt og potent bil med 384 hestekrefter og som gjør 0-100 km/t på 5,3 sekunder. Rekkevidden er i overkant av 500 kilometer. Så får vi se om alle de gode egenskapene er nok til å lokke kundene. Alt dette kommer jeg naturligvis tilbake til i testen.



– Ja, og når kommer den?



– Nå blir det kjøring i dag og og i morgen, og så er jeg tilbake på kontoret på torsdag. Da bør nok testen være klar til publisering i god tid før helga. Så her er det bare å følge med på Broom de neste dagene!

Her kan du lese mer om Kia EV9



Få også med deg denne: