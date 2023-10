Endelig: Her er merkets første elbil

Suzuki har sterke tradisjoner i Norge, men det begynner å bli en stund siden man fant en Suzuki høyt oppe på registreringslistene. Årsaken? De har ikke en eneste elbil i sitt sortiment.

Og når så mye av 87 prosent av alle nyregistrerte biler er helelektriske, er det ikke plass til så mye annet. Det siste året er det stort sett kun Toyota RAV4 og Yaris som har vært innom topp ti-listen.

Men nå skal også Suzuki ta opp kampen om elbil-kundene. Under Tokyo Mobility Show den 26. oktober, skal bilprodusenten vise fram to kommende elektriske modeller.

Bør treffe bra i Norge

Den største og mest spennende nyheten, i hvert fall sett med norske øyne, blir modellen eVX 4x4. Dette blir den første elbilen fra Suzuki, og den er ventet til markedet i 2025.

Bilen blir en kompakt SUV, som måler 430 x 180 x 160 centimeter. Det er for eksempel fire centimeter lengre enn og fem centimeter høyere enn Volkswagen ID.3, men 12 centimeter kortere enn Volvo XC40. Så da har du en viss indikasjon på størrelsen.

Som navnet indikerer, blir det drift på alle fire hjul, og kun det. Suzuki lover også god plassutnyttelse og lang rekkevidde, to faktorer som bør treffe et norsk publikum godt – og ikke minst et trofast Suzuki-publikum. Utover dette er Suzuki foreløpig svært sparsomme med detaljene, men lover flere detaljer i tiden som kommer.

EWX – liten, elektrisk bybil

BOKSAKTIG: Liten utenpå, stor inni, lover Suzuki.

I tillegg til eVX 4x4 skal Suzuki også vise fram konseptbilen EWX. Dette er en langt mer kompakt elbil, myntet på et urbant bruksmønster. Den måler bare 339 centimeter i lengden og er bare 147 centimeter bred, noe som høres temmelig parkeringsvennlig ut. Også her er Suzuki sparsomme med detaljene, men lover at bilen skal være større på innsiden enn man skulle tro. Den skal også komme med en god utstyrspakke som standar.

– vi vet mange har ventet på elektriske modeller fra Suzuki, og fabrikken har tatt seg god tid til å utvikle kvalitetssikre modeller. I tillegg til modellene over, vil Suzuki lansere en rekke elektriske biler innen 2030, sier salgssjef i Suzuki Norge, Lars Havre.



Broom kommer tilbake med flere detaljer om nyhetene så snart vi har dem.

