Endelig full hastighet på vinteren

Mer enn 27.500 Volkswagen ID.4 har blitt registrert i Norge siden introduksjonen for tre år siden. Det er et formidabelt tall. Likevel har Norges nest mest solgte bil de siste årene havnet litt i skyggen av eneren, Tesla Model Y, som nå har passert utrolige 51.000 eksemplarer.

Volkswagens folke-SUV er uansett en stor suksess, og nå har den første store oppgraderingen av modellen kommet til landet, med flere etterlengtede nyheter.

ID.4 kommer nå i hele sju utstyrsvarianter, med priser som starter på 413.520 kroner for utgaven Pure. Da må du klare deg med bakhjulsdrift og et batteri på 52 kWt som gir rekkevidde på inntil 364 kilometer.

Det er topputgaven GTX 4Motion med drift på alle fire hjul og et 77 kWt-batteri som er mest populær her til lands. Og det er den oppgraderte utgaven av denne vi har hatt på test denne gangen.

Dette er en korttest. Du finner full test av førsteutgaven av iD.4 her.

Les mer Les mer Les mer Les mer Les mer Les mer Les mer Les mer Les mer Les mer Les mer Les mer Les mer Les mer

Hva er nytt

Volkswagen ID.4 anno 2024 har fått en rekke oppgraderinger. En ny og mer effektiv motor på bakakselen sørger både for vesentlig bedre fraspark og bedre rekkevidde.

Samlet yter motorene på GTX-utgaven 340 hestekrefter med dreiemoment på 545 Nm. Tidligere tall var 299 hestekrefter og dreiemoment på 310 Nm. 0-100 km/t går nå på bare 5,4 sekunder på GTX-utgaven. Tidligere tok dette 6,9 sekunder.

Batteripakken på 77 kWt er den samme, men den nye motoren og flere små optimaliseringer gjør at den offisielle rekkevidden er forbedret på alle utgaver. For GTX-utgaven er den nå 512 kilometer, 34 kilometer lengre enn førstegenerasjonen.

Forbedret ladehastighet gjelder også for Pro og GTX-utgavene. Før var den på maks 135 kW, nå er den økt til 175 kW. Men det som kanskje er enda viktigere: En ny forvarmingsfunksjon av batteriet gjør at du kan nå 175 kW selv når det er skikkelig kaldt ute. Mer om det senere.

Storselgeren blir bedre – og skal gå lenger

BATTERIFORVARMING: Nå kan du endelig forvarme batteriet før den skal inn på ladestasjonen. Det betyr mye for ladehastigheten på de kaldeste dagene.

På innsiden legger vi raskt merke til at skjermen i midtkonsollen har vokst. Den måler nå 12,8 tommer og har dessuten fått ny programvare og noe forenklet grensesnitt. Vi liker spesielt godt at alle førerassistent-valgene er bare ett trykk unna. Misliker du for eksempel at bilen gir et pip når du er litt over fartsgrensen, kan funksjonen skrus av svært enkelt.

Den nye forvarmingsfunksjonen styres også fra skjermen, manuelt. Du slipper altså å taste inn en ladestasjon som destinasjon, slik du må på flere av konkurrentene.

Videre legger vi merke til at vindusvisker-hendelen er borte. Disse funksjonene styres nå fra blinklyshendelen til venstre, som på Tesla Model Y. En hendel mindre betyr helt sikkert besparelser under produksjonen.

Og så er det gjort noen små endringer på styring av lyd og spor- og kanalskifter fra rattet, som gjør betjeningen mer intuitiv enn tidligere. Fortsatt er de både trykk- og berøringsfølsomme, noe vi mener hverken er særlig intuitivt eller brukervennlig.

Her er billigutgaven av ID.4



EN HENDEL MINDRE: Styring av vindusviskerne er flyttet til blinklyshendelen.

Hvordan fungerer det?

ID.4 har alltid vært komfortabel. Man sitter høyt i gode seter med en rekke innstillinger, støynivået er lavt og humpene og isvullene i veibanen absorberes temmelig effektivt. Plassen er upåklagelig, og bagasjerommet på 543 liter er perfekt for en familie på fire.

Den store forskjellen fra førsteutgaven, er vesentlig høyere dreiemoment fra start. Særlig i lave hastigheter skyter bilen fart mye kjappere enn tidligere. Nå er ID.4 GTX på det nivået man skal kunne forvente i denne klassen.

Samtidig er betjeningen forbedret et hakk, både fra ratt og skjerm. Å styre vindusviskere fra venstre hendel fungerer greit, men vi liker bedre den klassiske varianten til høyre. Smak og behag.

Bestselger: Dette kunne bare skjedd i Norge



Høyt forbruk i kulda

Det er skikkelig kaldt den uka vi har bilen, ned mot 20 kuldegrader på det kaldeste. Forbruket er naturligvis høyt. Ved småkjøring til butikk og skole i lokalmiljøet, rekker forbruket knapt å synke under 30 kWt per 100 kilometer. Ved langkjøring er forbruket lavere, og rekkeviddeindikatoren anslår at vi kan klare rundt 320-350 kilometer på de kaldeste dagene.

Det er ikke noen overraskelse under disse forholdene. Og så får vi heller komme tilbake med mer sammenlignbare målinger senere.

VW-klassiker borte fra Norge etter 50 år

Effektiv forvarming

Vi var svært spent på den nye forvarmingsløsningen. Den aktiveres som sagt enkelt via skjermen, og funksjonen er svært brukervennlig. Du ser både hva maks ladeeffekt ville ha vært akkurat nå, og hvor lang tid som gjenstår for å oppnå optimal temperatur.

Vi starter vi bilen med 35 prosent restkapasitet i 11 minusgrader, og aktiverer batterioppvarmingen umiddelbart. Det anslås at oppvarmingen vil ta én time og 13 minutter. I virkeligheten tar det 58 minutter denne gangen.

Tiden benytter vi til å kjøre rolig rundt i nærmiljøet, og prøver samtidig å danne oss et inntrykk av hvor mye strøm som brukes til oppvarmingen.

Noe nøyaktig tall har vi ikke, men forbruket under kjøringen ligger på rundt 34 kWt per 100 kilometer. At rundt 10 kWt går med til forvarmingen, er et sannsynlig anslag. Du må altså ofte en ganske stor del av kapasiteten for å spare tid ved ladestolpen. Høyere forbruk betyr også dyrere kjøreturer, så ha dette i bakhodet når du bruker funksjonen.

Derfor forsvant e-Golf



TESLA V4: Vi kjørte ladetest på en av de nye V4-ladestolpene ved Gardermoen. Makseffekten er 250 kW på disse, og de har lang ladekabel som gjør det enkelt å koble til nær sagt alle elbiler.

Vi triller inn på ladestasjonen med ni prosent restkapasitet i batteriet, og plugger inn ladekabelen. Det er fortsatt 11 kuldegrader i lufta.

Og som du ser av ladekurven under, holder Volkswagen det de lover, og vel så det: Maks ladeeffekt er 177 kW, og vi lader fra ni til 80 prosent på akseptable 29 minutter og 18 sekunder. I løpet av denne tiden får vi overført 59 kWt, og ny anslått rekkevidde er 308 kilometer.

Bilen for deg hvis:

Du er ute etter en trygg og romslig familiebil med gode ytelser.

Ikke bilen for deg hvis:

Du liker å skille deg ut i mengden. Og selv om bilen lader raskere enn før, er det konkurrenter som klarer brasene mye bedre nå.

Vant kåring: Årets beste bilkjøp i Norge



Konklusjon:

Volkswagen ID.4 har blitt oppgradert og kommer i flere utstyrsversjoner enn tidligere. Det gjør den mer tilgjengelig for flere, og bilen framstår som et enda klokere valg for den norsk A4-familien.

Forbedringene er merkbare, særlig når det gjelder lading i kulda – som har vært et ankepunkt mot førsteutgaven. Mer sprut i frasparket er heller ikke til å kimse av.

Vi har absolutt ikke noe problem med å gi nye ID.4 en varm anbefaling, men må minne på at det begynner å bli mange konkurrenter der ute som også bør tas med i vurderingen. Nye Peugeot E-3008 og Renault Scenic Electric er to av dem, og så vet vi at både Skoda Enyaq og Audi Q4 e-tron har fått mange av de samme oppgraderingene som ID.4.

Eierne mener

I Brooms bilguide kan norske eierne selv fortelle om bilene sine. Omtrent som en Tripadvisor for bil. Så langt har vi fått inn over 13.000 omtaler!

Du kan også fortelle om bilen din: Klikk her - det er fort gjort.

Det ligger inne over 30 vurderinger av VW ID.4 / ID.4 GTX. Klikk her, så kan du lese hva eierne mener om GTX-utgaven.

VW ID.4 GTX 2024 Motor og ytelser: Motor: Elektrisk, én motor på hver aksel Effekt: 340 hk / 310 Nm 0-100 km/t: 5,4 sek. Toppfart: 180 km/t Forbruk (WLTP): 17,2 kWt/mil Batteri/lading: Batteripakke: 77 kWt Rekkevidde: 512 km (WLTP) Hurtiglading: 175 kW Ombordlader: 11 kW Mål, vekt og volum: Lengde x bredde x høyde: 458 x 185 x 163 cm Bagasjerom: 543 / 1.575 liter Vekt: 2.256 kg Tilhengervekt: 1.200 kg Taklast: 75 kg Pris: Startpris GTX: 549.901 kroner

Få også med deg denne: