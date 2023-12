– Jeg har hatt både Porsche Boxster og 911 som firmabil. Men nå har jeg Taycan. Og det er noe helt annet. Framtiden er elektrisk. Jeg er så glad for å slippe ulydene i biler med bensin- og dieselmotor.

Ordene kommer fra Thomas Gajdos. Han er opprinnelig fra Slovakia, men bor nå utenfor Stuttgart. Der har han tittelen Project Manager for Charging. Kort sagt har han overordnet ansvar for lading hos Porsche.

Sitatet over ville neppe falt i god jord for noen år siden. Fortsatt er det helt garantert mange entusiaster som vil rynke på nesen av det.

Men Gajdos er ung, smart og representerer en ny generasjon av Porsche-ansatte: De som står åpent fram og sier at en 911 lager «ulyd».

Gajdos har tatt steget over til elektrisitet for alvor.

Porsche er i ferd med å gjøre det samme. Bilen du ser bilder av her er en kraftig påminnelse for de som måtte tro noe annet. Innen 2030 skal 80 prosent av Porsche sine modeller være elektriske.

DIGERT: I Leipzig har Porsche både egen racerbane, fabrikk og offroad-anlegg. Totalt er det over 4.400 ansatte her – og snart starter produksjonen av elektriske Macan.

Stor vekst

Jeg møter Gajdos over middag i anlegget til Porsche i Leipzig. Vi har reist hit for å lære mer om Porsches første elektriske SUV: Macan. Det er en bil vi har ventet lenge på.

Hvis du er nysgjerrig, lover jeg at du skal få mye informasjon i denne teksten. Mye!

Men litt om stedet, også: Så sent som i 2002 etablerte Porsche seg her. Den gangen med 259 ansatte, som sto for produksjonen av relativt beskjedne 49 Cayenne per dag.

Nå er det 4.400 ansatte – og her bygges Cayenne, Panamera og Macan. El-Macan produseres faktisk på samme samlebånd som de andre.

Totalt forlater 600 biler fabrikken hver dag.

Reiste halve verden rundt – for å teste råskinnet akkurat her

FREMTIDEN: Thomas Gadjos er lade-ekspert for Porsche – og har virkelig tatt innover seg at fremtiden er elektrisk – også for Porsche. Her er han i forbindelse med en presentasjon av nye Macan. Journalistene i bakgrunnen har på seg AR-briller, fordi presentasjonen inneholdt 3D-visning og kunstig intelligens.

Mystisk Porsche på testkjøring i Norge



– Macan er en milepæl

Fabrikken i Leipzig er viktig i det som blir fremtidens Porsche – og produksjonen her gjøres allerede på en karbonnøytral måte. Det har den faktisk gjort siden 2021, blant annet takket være enorme solcellepaneler som sørger for strømmen.

I tiden framover vil de elektriske bilene i stadig større grad overta plassen i den hypermoderne fabrikken. Steg for steg vil de skyve ut eksosspyttende alternativer. Gajdos vil fryde seg!

Talsmann for Cayenne og Macan Ben Weinberg er noen år eldre enn unge, lovende Gajdos. Men han har også omfavnet (eller i alle fall akseptert?) elektrifiseringen. I sin presentasjon snakker han varmt om elektriske Macan. Han bruker begrep som «milepæl» – og hevder at nykommeren vil sette en ny standard. Store ord.

– Her er noen av grunnene til at jeg mener vi kan stå inne for dette: Den er første modell ut med den helt nye PPE-plattformen. Den får ekstrem motorisering – med over 600 hestekrefter og over 1.000 Nm dreiemoment. I bunnen ligger et 800 Volt-system – og den får et helt nytt infotainmentsystem.

Dette er en av de mest spesielle testbilene vi har sett i Norge



PRESTISJE: Anlegget til Porsche i Leipzig inkluderer et veldig stilig hovedbygg, fabrikk, egen racerbane og offroadbane.

Heftig effektøkning

Jeg er ikke flau for å innrømme at jeg satte meg opp litt i stolen da jeg hørte ham nevne effekten. Over 600 hestekrefter i en Macan. Det er ikke akkurat noen forsiktig økning fra dagens toppmodell – GTS – med 440 hestekrefter.

Og over 1.000 Nm dreiemoment. Det lukter svidd, lang vei.

Det siste får jeg demonstrert noen minutter senere. Da er jeg nemlig blant de aller første i verden som får sitte på under en launch control i toppmodellen av elektriske Macan.

Én bil var foran meg i køen. Men den har akkurat danset av gårde. Fra vår posisjon, kan vi se at den sliter forgjeves med å få grep. Selv med et lynraskt firehjulsdriftsystem og tørr asfalt, glipper taket. Gud bedre!

Det er egentlig greit at jeg får se det, før det er min tur.

Sjåføren min heter Martin Mohr, og spør om jeg er klar. Tommel opp. Så teller han ned. Tre.. to...

Og så gir han full gass – på to. Jeg var ikke klar for det! Pusten blir slått ut av meg. Dette er brutalt. Den smale veien ut av piten blir veeeldig mye smalere. Tunnelsynet slår inn.

Så er det brått over. Han går av gassen. Ser bort på meg – og ler. Det gjør jeg også. Det er noe universalt morsomt med å oppleve slik akselerasjon.

Jeg skal fortelle mer om kjøringen – og ikke minst, mer om banen. For den er helt unik. Men først tilbake på skolebenken en liten tur.

Slik prøver Porsche å lure de nysgjerrige - men Frode biter ikke på!

Grundig testet – og forsinket

Ja, for dette er like mye en studietur, som det er en tradisjonell billansering. Vi har fått omvisning på fabrikken – og nå er det ulike «studiegrupper».

Porsche har mye de vil dele. Bilen er tross alt testet totalt tre millioner kilometer. Den er kjørt i minus 30 grader, blant annet på vintertesting i Norge – og i Death Valley har den blitt utsatt for 50 plussgrader. Porsche lover at den tåler 60 grader. Du kan nesten ta den med deg inn i badstua!

Ikke noe er overlatt til tilfeldighetene. Men det har tatt tid. Bilen er kraftig forsinket. Det føles som vi har hørt om denne bilen i årevis.

Derfor er det litt rart å endelig se den i levende live. Nesten helt uten kamuflasje. Litt nedtur, også. For den er jo tilnærmet en enegget tvilling til forgjengeren. Snytt ut av nesa på faren, som folk pleide å si om meg og pappa.

Møter Porsches nye elbil - og blir litt frustrert

Tør ikke fikle for mye

Men det er kanskje ikke så rart at det ble slik. Siden lanseringen i 2013 har Macan vært en bestselger hvert eneste år, med noen veldig få unntak. Det er åpenbart et konsept som fungerer. Sånt skal du være forsiktig med å tukle med. Porsche har lenge brukt følgende mantra: Forandring er lett. Forbedring er mye vanskeligere.

Noen mener nok at det kan framstå litt som en unnskyldning for å ta en snarvei. Men jeg tror faktisk det er et prinsipp Porsche tar på største alvor.

Men det fører også til at jeg ikke har tenkt å ofre mye tid og plass på design. Her er det som skiller den fra dagens Macan:

Nye lykter og mer profilert panser

Annerledes frontfanger med egne lys under hovedlysene

Dørene er nå rammeløse

Bakenden er litt mer buet og coupe-formet enn dagens – men du må se nøye for å få det med deg

Hekken, lyktene og diffusor er litt modifisert

Det er alt – med mindre du skal finne fram lupe.

Nå gjør de bestselgeren sin elektrisk

FØRSTE BILDE: Dette er det første offisielle bildet av interiøret i kommende Porsche Macan. Foto: Tom Ziora

Nytt på innsiden

På innsiden blir vi imidlertid fortalt at det har skjedd mer. Det kan vi delvis skrive under på. I forhold til dagens Macan er det nemlig en stor forskjell. Den har blant annet fått de nye digitale instrumentene fra Taycan og Cayenne. Hovedskjermen kjenner vi også fra de to andre. Det samme gjelder muligheten for egen skjerm på passasjersiden.

Det er altså ikke noe visuelt utfordrende, kontroversielt eller nyskapende. Der kommer det mantraet, igjen. Forbedring. Ikke forandring.

Forbedringen er der, i alle fall. De digitale instrumentene er noe av det beste på markedet. Tydelige, mulig å sette opp i en rekke ulike konfigurasjoner, avhengig av preferanse.

Nyhetene på infotainmentsystemet ellers, er at det reagerer mye raskere enn før. Det høres jo litt slapt ut, kanskje. Men sånt er viktig. Ting skal skje raskt og når du ber om det i en moderne premiumbil. Du forventer det. Nå får du det.

Systemet er også smartere, og tillater bruk av Youtube og en rekke andre apper. Porsches egen app er også videreutviklet og reagerer raskere. Den kan sende informasjonen til bilens system på et øyeblikk.

Porsche-kundene er også glad i Apple Car Play, får vi vite. Nå kan du derfor få kartvisningen fra Google-Maps opp i instrumentene, ikke bare på hovedskjermen.

Navigasjonen henter masse informasjon om ladestasjoner på ruten din mot målet. Den forteller om det er ledig plass, når på døgnet det er mest trafikk og om stasjonen er åpen.

FORSIKTIG: Designet er bare forsiktig endret. Men fronten får blant annet de nye lyktene og et mer profilert panser. Frontfangeren er også endret på.

Bilselger om korona-tiltakene: – All fornuft ut av vinduet



Avansert talefunksjon

Porsche har også fått virtuell virkelighet i sitt head up display (ekstrautstyr). Det er jo noe vi har sett på for eksempel langt mer folkelige VW ID.3 for lengst. Så velkommen etter, Porsche.

Talefunksjonen er også blitt mye bedre. Eller Voice Pilot, som Porsche kaller det.

Mikrofonen i bilen registrerer også hvem som snakker – passasjer, sjåføren eller noen i baksetet.

Og en siste nyhet, som vi også har sett før i andre biler, er Communication Light. 56 LED-lys i dørene og på dashbordet. Disse lyser opp for å informere:

Rødt lys i døren varsler om at trafikk kommer bakfrak, slik at du må være forsiktig når du går ut

Grønt lys i dørene og på dashbordet indikerer at bilen lader

Blått lys pulserer under launch control

Og når du skifter mellom ulike kjøreprogram markeres også dette med ulike farger.

Nyttig? Nja, knapt. Men det er i alle fall nytt.

Dette har de aldri gjort før – nå er den offisiell



KORT STOPP: Porsche utstyrer ikke uventet Macan med et 800 volt-system. Dermed vil den kunne lade svært raskt.

Over til godbitene

OK. Foreløpig har vi ikke akkurat fått noe som skulle tilsi at godeste Weinberg har dekning for å bruke ord som milepæl eller klasseledende.

Men nå kommer vi endelig til nyhetene som gir han litt kjøtt på floskel-beinet sitt. La oss starte med firehjulsstyring.

Bakhjulene kan styre opptil 9 grader. Det bidrar til å gjøre bilen langt mer manøvrerbar på trange områder.

De magnetisk styrte demperne er adaptive og videreutviklet i forhold til dagens. Den får også tostegs luftfjæring. Det er ikke små nivå forskjeller, her. I Sport Plus ligger den bare 150 millimeter over bakken. Velger du vanlig modus er det 180 millimeter bakkeklaring.

Skal du ut og kjøre offroad kan du heve 20 millimeter i trinn én – og ytterligere 20 millimeter i trinn to.

Dermed har du på du på det meste 220 millimeter.

Nå begynner det å ligne på noe, Porsche.

Leif pusser opp gammel Porsche - over 500.000 visninger!

Offroad-egenskaper

Bakkeklaring får vi bruk for i offroad-løypa. Porsche har selvsagt sin egen. Den ligger i et militært område som i sin tid var kontrollert av Sovjetunionen.

Sjåfør Björn Leiss (nei, han var ikke svensk, men faren likte visstnok Björn Borg) tar meg med på en runde. Det går gjennom ulike hindre og både bakkeklaring og vading testes. Den tåler forresten å kjøre i 30 centimeter dypt vann.

Framkommeligheten demonstreres også i løypas bratteste bakke. Den er på 39 grader. Det er brattere enn unnarennet i Vikersundbakken, om det setter ting litt mer i perspektiv.

Når du sitter i bilen føles det mer eller mindre som å klatre rett opp en husvegg. Macan gjør det uten å mukke.

Den takler også sideveis helling på 35 grader uten å protestere i det hele tatt.

Jaguar E-Pace er kanskje eneste elektriske SUV på markedet som kan overgå offroad-egenskapene til Macan. Her skal vi imidlertid vente litt med å konkludere, til vi har fått testet mer.

Høsten gir dekk-dilemma



HELT NY: Plattformen heter PPE – og blir utgangspunkt for flere elbiler fra VW-konsernet.

Rekkevidden

Men hva er det norske kjøpere egentlig lurer på? Jo, det er vel rekkevidden, det. Her må vi dessverre være litt omtrentlige. For har får vi ikke noe konkret tall.

– Godt over 500 kilometer, blir det sagt.

Tja, bra det. Men ikke noe vi lar oss imponere voldsomt over, lenger. Vi har jo fått bekreftet at batteripakken i bunnen er på romslige 100 kWt. Det kraftige saker. Da skal jo rekkevidden bli bra.

Batteripakken består forøvrig at totalt 187 celler koblet sammen i serie. Selve pakken veier 570 kilo, har et 800 Volt-system og kommer til å lade raskere enn selv Taycan.

Riktignok oppgis maks kapasitet å være den samme: 270 kW. Men her kommer vår elbilfrelste venn, Gajdos, inn i bildet igjen. Han forteller om hvordan Macan skal klare å holde ladekurven bedre, slik at snittet blir raskere enn Taycan. Den skal klare 10-80 prosent på 22 minutter.

– Og hvis du ikke vil sitte så lenge, kan du få 100 kilometer på fire minutter, fortsetter han med et digert glis.

Mangel – foreløpig

På spørsmål om bilen får Vehicle-To-Grid (VTG)-muligheter, blir han litt mindre fornøyd. VTG betyr rett og slett at bilen kan forsørge huset med strøm. Altså «omvendt» lading.

– Foreløpig har vi ikke det. Men vi lytter til kundene våre, så hvis det er et sterkt ønske, får vi se om vi får det til, sier han.

Bilen blir som ventet enda bedre på å forberede batteripakkens temperatur i tilknytning til lading. Både med og uten bruk av navigasjonen.

Og Porsche har også lett tilgang til å vise batteriets temperatur, noe mange andre mangler.

SAMLEBANE: Die Porsche Rundstrecke er en slags Greates Hits av racerbaner verden rundt. De mest legendariske svingene fra ulike baner er nemlig hentet inn og inkludert i denne løypa.

Hinsides sladd

Men tilbake til testbanen – Die Porsche Rundstrecke. Dette er nemlig ingen hvilken som helst testbane. Porsche har hentet det de mener er de beste delene av de mest ikoniske racerbanene i verden og integrert dem i testbanen. Her kan du dermed finne Suzuka S fra Suzuka-banen i Japan, Victorie Turn – u-svingen fra Rio de Janeiro og korketrekkeren fra Nürburgring og Parabolica fra Monza.

Den mest imponerende delen av løypa er likevel den kuperte svingen som er hentet fra Laguna Seca. Og akkurat der er jeg nå. I en helt hinsides sladd!

Sjåfør Mohr har alt bommet på én sving, fordi han ble litt overivrig på langsletta. Det ble en tur innom en del av løypa vi ikke skulle være på. Men både Mohr og jeg er enige om at det var verdt det, fordi vi klarte å se 200 km/t på speedometeret like før.

Nå sitter jeg altså og ser framover – via sideruten. Og denne gangen har Mohr full kontroll, selv om bakken er uoversiktlig, svingen vanskelig og farten høy.

– Den er veldig takknemlig å leke med, hvis man vil det, sier han.

Måten han sier det på og den stoiske roen mens vi regelrett drifter gjennom en av bilsportens mest krevende svinger, underbygger det han sier.

KLARE: Her står tre elektriske Macan klare for å utfolde seg på banen.

Nå får tusenvis av norske bilister dette varselet



Ny standard?

Jeg merker selv fra passasjersiden at denne bilen har et ekstremt godt grep (så lenge du ikke med vilje legger den i en breisladd), lavt tyngdepunkt og en imponerende balanse.

Macan er fra før en av de virkelige stjernene i sitt segment. Jeg har knapt fått fullrost den nok etter ulike banekjøringer. Men vet du hva, jeg føler meg rimelig trygg på at den elektriske utgaven hever lista ytterligere. Merk mine ord!

Noen ordentlig test av bilen får vi selvsagt ikke gjennom noen runde på bane og en offroad-løype. Men likevel, du lærer mer enn man kanskje skulle tro.

Macan gjør et svært solid inntrykk.

Skuffende

Men én ting skuffer meg litt. Nå som bilen har fått helt ny, elbil-plattform og forbrenningsmotoren er fjernet, hadde jeg trodd det skulle bli bedre plass.

Innvendig virker den neste identisk med den utgående generasjonen. Det er ikke trangt, bare litt mindre romslig enn jeg hadde håpet.

Bagasjerommet er ikke digert. Den sterkt framoverlente c-stolpen lar deg ikke bygge i høyden, heller.

Men den har i alle fall en praktisk og ganske romslig frunk!

Dette med plass i baksetet må vi kommer tilbake til når vi får stiftet nærmere bekjentskap med bilen.

Vi får om ikke annet bekreftet at den vil leveres med hengerfeste. Det er naturligvis en viktig nyhet i Norge – og noe mange savner med Taycan. Sistnevnte kan kun frakte sykler – ikke trekke en henger.

Her dukker testbilene opp et overraskende sted

FÅR HENGERFESTE: Mange har ønsket seg muligheten for å trekke henger med Taycan. Den muligheten får de i alle fall med Macan.

Ikke billig

Fra start kommer det en innstegsmodell og en toppmodell. Prisene har vi ikke fått, ennå. Men mer eller mindre kvalifisert gjetning, tilsier at den legger seg ganske tett opptil Taycan.

Det blir med andre ord en kostbar bil. Særlig når du krysser av for utstyret som mange vil ønske seg. Vi snakker nok fort rundt en million kroner.

Fra start blir innstegsmodellen en 4S og toppmodellen Turbo S. Hvor stor prisforskjell det blir vet vi heller ikke.

Timingen er kanskje ikke ideell. For nordmenn var langt mer åpne for å punge ut for dyrere elbiler for et par år siden. Nå blir det også en god del avgifter på den elektriske Macan-modellen.

Men at selve bilen virker riktig så spennende, er det ingen tvil om.

Porsche-forhandleren frarådet ham å kjøpe bilen



Se video fra vårt møte med elektriske Macan under: