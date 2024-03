Polestar har ikke akkurat hatt det så lett den siste tiden. Det har vært trange kår og mindre salg enn forventet – noe som også har resultert i nedbemanning. En viss frykt for framtiden har det også vært.

Men denne uken kom nyheten om at 12 banker går sammen om å spytte inn en milliard dollar for å hjelpe bilmerket videre.



En ny strategi er også på plass. Polestar skal sikte seg inn på et mer eksklusivt marked. Mer premium og større marginer. Planen er å gå uten tap allerede fra neste år – og produsere 155.000 biler i året.

Volvo er fortsatt inne på eiersiden, men med en langt lavere post enn før.

Produksjonen er i gang

Timingen for «redningspakken» er god. For nå trenger Polestar vind i seilene og ny fart. Da passer det godt at de veldig snart er klare for å slippe sin viktigste modell: Polestar 3. SUV-en som bygger på samme plattform som Volvo EX90.

Brooms Vegard Møller Johnsen er akkurat nå i Jokkmokk langt nord i Sverige, der vi får vårt aller første kjøreinntrykk – på isbane.

Bilen skulle egentlig vært i Norge nå. Så ble den forsinket. Så her er det mange som har ventet.

Produksjonen av kundebiler startet i Kina onsdag denne uken, så bilene Broom-Vegard får kjøre er prototyper.

Men nå vil vi høre hvordan det står til der oppe i nord.

SPORTSLIG: Til å være SUV har Polestar 3 en lav taklinje. Men bakkeklaringen er likevel på 20 centimeter i utgangspunktet. Så kan den heves 40 millimeter – eller senkes 20 millimeter – fra det utgangspunktet.

Endelig er Polestar 3-produksjonen i gang

Tiden står stille

– Heisann Knut! Her våknet vi til minus 13 grader og skikkelig julestemning. Med andre ord: Perfekte forhold til isbanekjøring.

– Så bra! Men veldig kjapt. Hvordan er egentlig Jokkmokk som sted? Man får jo noen bilder i hodet av det navnet ...

– Hehe, ja. Vi landet i Luleå – og kjørte så to og en halv time på øde «vidde-veier», før vi kom hit. Og Jokkmokk er kanskje akkurat det du ser for deg. Et veldig lite sted, der tiden ser ut til å ha stått stille noen tiår. Her er det ganske bedagelig tempo på det meste, for å si det sånn. Helt til du kommer deg bort til en isbane, da. Da blir det livat!

LOKALPATRIOTISK: Den lokale ICA-butikken er i alle fall glad i Jokkmokk.

Det kommer to varianter av Polestar 3:

Long Range Dual Motor:

111 kWt batteri / 489 hk / 0-100 km/t: 5 sek. / Rekkevidde: Opptil 628 km.

Long Range Dual Motor Performance Pack:

111 kWt batteri / 517 hk / 0-100 km/t: 4,7 sek. / Rekkevidde: Opptil 561 km.

– Ikke opplevd før

– Håper du ikke har sperrefrist på kjøreinntrykk?

– Faktisk ikke! Og jeg kan si så mye som at 3 er en svært velkjørende bil. Blant annet takket være adaptive støtdempere og luftfjæring med to kammer. Men her på isen er det kanskje torq vectoring-systemet som skinner aller mest.

– Hei hei, du vet hva vi har snakket om. Stammespråk dropper vi. Forklar på folkelig vis hva torq vectoring innebærer ...

– Det er rett og slett en erstatning for differensialsperre – og for den del bakhjulsstyring. Den hjelper bilen gjennom svingene, ved å sende kreftene dit de trengs. Systemet flytter momentet både fram og tilbake mellom for- og bakaksel – og fra side til side. I skarpe svinger får ytterhjulet mer krefter, og hjelper til å styre bilen gjennom svingen. Det funker!

– Med tanke på at bilen er 4,9 meter lang og veier 2,6 tonn, føles den bemerkelsesverdig lett og kompakt. Tror ikke jeg har opplevd noe lignende i en bil som ikke har firehjulsstyring.

PREMIUM: Interiøret oppleves påkostet og solid, også i prototypen Broom får teste.

Les mer om batteripakker, rekkevidde og startpris her



Rett i grøfta

– Dette blir en viktig bil for Polestar. Ikke minst i Norge. Hvordan er inntrykket av interiøret og kvaliteten?

– Vi kjører jo prototyper her oppe. Men interiøret virker veldig bra. Litt småting er det jo med en bil som ikke er helt ferdig bygd. Helheten er imidlertid lovende. Dette oser premium – og det er gode seter og en lav, sportslig sittestilling. Det liker jeg. God plass er det også. Særlig i baksetet.

– Hva med isbanekjøringen. Vært i grøfta, ennå?

– Haha, ja, det har jeg. Vi har god tid med bilen her, og jeg har en co-pilot som ikke akkurat ber meg holde igjen. Så da blir det høy fart, skikkelig vinkel – og noen ganger overtenning. Det fine er at det ikke har noe å si. Snøen beskytter oss.

Derfor blir Polestar 3 tøff for konkurentene



ROMSLIG: Her er det god plass – og flatt gulv hele veien på tvers av bilen.

Gunstig pris

– For øvrig synes jeg startprisen på særlig innstegsmodellen er gunstig. Den er på 826.000 kroner. Med Performance Pack må du ut med fra 896.000 kroner. Utover effektøkningen er disse to modellene omtrent identiske, selv om litt jåleri som 22-tommers felger og gullfargede detaljer følger med på sistnevnte.



– Men du. Selv om vi har mye tid på banen, vil jeg ikke kaste bort mer av kjøretiden på å prate i telefonen. Du har det du trenger?

– Jepp. Du får bare bitene tennene sammen og kjempe deg gjennom nok en arbeidsdag ... Ikke tenk på oss som holder fortet her hjemme.

– Det gjør jeg ikke. Vi snakkes!

En langt mer utfyllende test av bilen dukker opp på Broom når Vegard har fått ned pulsen og kommet seg tilbake på kontoret.

De første kundene i Norge får bilene sine i løpet av mai/juni.

