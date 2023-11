Endelig er BMWs storselger elektrisk: Førsteklasses!

BMW 5-serie debuterte i 1972. Det har rukket å bli hele 51 år og over 10 millioner produserte biler siden, det. Men gjennom fem tiår har det aldri skjedd større endringer i bilbransjen, enn den elektriske revolusjonen som pågår akkurat nå.

5-serie har vært en svært populær familiebil blant norske bilkjøpere hele veien. God plass, komfort, gode kjøreegenskaper og høy premiumfaktor er noen av grunnene til at mange valgte 5-serie.

Men det tok en stund før vi fikk den første elektriske utgaven.

Nå er den her – og den heter i5.

Vi har fått hendene på den nye toppmodellen: i5 M60 xDrive. Dette er virkelig en bil som gjør inntrykk. Dessuten har den én tøff funksjon som bringer tankene tilbake til «gode gamle dager» ...

Stasjonsvogn på vei

Enn så lenge får du i5 kun som sedan. To modeller er tilgjengelig fra start: i5 40eDrive (bakhjulsdrift) – og i5 M60 xDrive (firehjulsdrift).

Startprisen på rimeligste versjon er 685.900 kroner. Da får du inntil 582 kilometers rekkevidde. M60 koster fra 1.080.000 kroner og byr på inntil 516 kilometers rekkevidde.



Nærmere våren kommer også i5 stasjonsvogn. Den er det nok mange norske kunder som er spent på, selv om SUV-ene har tatt over mye av markedet der stasjonsvogner regjerte tidligere.

ELEGANT: BMW i5 er ikke så provoserende og kontroversiell som en del av de andre, nye BMW-modellene.

Heftig

På starten av 2000-tallet hadde BMW to M-modeller som har fått en nærmest legendarisk status. M5 og M6 (2004-2011) var utstyrt med noe så sjeldent som selvpustende V10-motor.

I utgangspunktet hadde disse 400 hestekrefter, når du startet bilen. Men en knapp på rattet utløste tilgang til de siste 107 hestekreftene – slik at totaleeffekten ble 507. Snakk om James Bond-triks!

i5 M60 xDrive mangler V10-motoren, men den har et lignende triks gjemt opp i ermet, den også: En hendel på baksiden av rattet er merket med Boost ...

Ikke bare fornuft

Et lite napp i den – og vipps, så økter effekten fra 517 til 601 hestekrefter.

Hei hvor det går! Heldigvis handler ikke familiebiler bare om fornuft.

En viktig forskjell (utover brølet i en V10-motor) med boost-funksjonen i i5, er at den bare varer i 10 sekunder. Det er ikke lenge.

Men på norske veier får du aldri brukt full effekt i 10 sekunder uansett, uten å risikere en heftig bot eller å miste førerkortet.

Dessuten kan du velge kjøremoduset som heter Sport. Da har du full effekt så lenge du vil og/eller tør ...

LITT TRANGT: Det kan være litt trangt for føttene under forsetene. Men ellers er det rikelig med plass og godt komfort i baksetene.

Hva er nytt?

i5 er stor! 5-serie har faktisk vokst hele 10 centimeter siden forrige generasjon. Dermed er den plutselig en av de største bilene i sitt segment – med en lengde på over fem meter.

Bagasjerommet er på 490 liter. Ikke enormt for en så stor bil, men batteripakken har selvsagt mye skylden for det. For øvrig er det tredelt rygg på baksetene, som gir mulighet for å frakte ski. Du kan også ha skiboks – opptil 75 kilo taklast. Men det gjør jo noe med forbruket og rekkevidden.

Standardutstyret inkluderer optimert smarttelefon-integrasjon med Apple CarPlay og Android Auto, og bilen kan oppdateres gjennom trådløs nedlasting.

Interiøret er også helt nytt – og helt annerledes enn i forrige generasjon. Men til gjengjeld er mye likt det vi er vant med i de andre nyeste modellene til BMW. Det betyr «planken» på toppen av dashbordet – som inneholder både instrumenter og infotainmentskjerm.

Sistnevnte har fått ny menystruktur – og inkluderer mulighet for å spill og streaming av video.

De to elmotorer jobber sammen og tilbyr altså opptil 601 hestekrefter og 820 Nm dreiemoment. 0-100 km/t leveres på 3,8 sekunder. Ikke på nivå med Tesla, men betydelig raskere enn tidligere nevnte M5 og M6 med V10-motor ...

Designet er forresten verdt å nevne. Akkurat testbilen blir litt anonym i den mørkeblå lakken. Særlig fordi vi ikke har solskinn før dagen da den skulle leveres. I sterkt sollys «våkner» nemlig dyben i lakken – og får fram linjene på en helt annen måte.

Men mange vil nok sette pris på at grillfesten ser ut til å være over. i5 har i alle fall langt mer «overkommelig» størrelse på de karakteristiske nyrene i fronten. Dessuten kan du få konturene belyst, slik som på testbilen og direktørbilen i7.

BELYST: Det er delte meninger om BMWs lyssignatur i grillen. Forøvrig et godt bilde på hvordan mørk lakk kan «spise opp» linjene på designet.

Vi synes i5 har et moderne og stilig design – og langt finere enn konkurrenten Mercedes EQE. Men den fineste 5-serien som er laget? Nei, det er det ikke. Hallo! E39-generasjonen er jo et tidløst smykke, som aldri blir noe annet enn vakker ...

VELG SELV: Det er mange justeringsmuligheter i i5. Du kan gi bilen den karakteren du selv ønsker.

Hvordan fungerer det?

På veien opplever vi M60 xDrive som nærmere den sporty lillebroren i4, enn storebror og komfort-kongen i7. Testbilen har alt tenkelig utstyr for å foredle kjøreegenskapene BMW er kjent for. Blant annet har den adaptivt M Sport understell og luftfjæring bak. Krenging er nesten fraværende – og det lave tyngdepunktet med 50/50 vektfordeling gjør også sitt til å bidra til følelsen av sportslighet.

Men la det ikke være tvil. Komforten er i toppklasse, den også. Både støynivået og måten den kamuflerer ujevnheter i veien på imponerer.

Det er ikke nødvendig med et kompromiss, her. Du får både komfort og kjøreglede i rikt monn. Dette er førsteklasses!

Hurtiglading skjer med maks 205 kW effekt. Det er ikke raskest. Men BMW bruker blant annet overskuddsvarme fra elmotorene – og informasjon fra navigasjonssystemet – for å oppnå optimal temperatur på batteripakken før lading. Slik skal ladingen bli mer effektiv fra start.

i5 er også den første modellen til BMW som får Plug&Charge-teknologi. Det betyr at du ikke trenger hverken bankkort eller App for å starte/betale ladingen. Du kobler bare laderen på bilen, og resten går av seg selv. BMW har flere ladeavtaler i sitt system.

Ombordlading tilbys med opptil 22 kW effekt.

PREMIUM: Dette interiøret oser av statusbil. Men det bør det også gjøre – når prisen nærmer seg 1,4 millioner kroner.

Rekkevidden på 516 kilometer gjelder ikke testbilen. Med det utstyret den har, er den 469 kilometer. Men da vi startet bilen en kald vinterkveld på fulladet batteri, viste kjørecomputeren kun 310 kilometer. Ikke imponerende.

Testbilen er oppgitt med et forbruk på 20,4 kWt / 100 kilometer. Vi blir faktisk positivt overrasket over resultatet i testløypa.

Forbruket er riktignok høyere enn oppgitt. Det er vi vant med på vinterføre. Men vi hadde forventet større differanse enn vi ender opp med. Testløypa på 100 kilometer, i fem minusgrader, ender med et forbruk på 22,4 kWt. Det er ikke ille.

En skikkelig rekkevidde-test må vi imidlertid komme tilbake til senere.

Frasparket er voldsomt. Kjører du i et annet program enn Sport, merker du at hele bilen strammes opp når du napper i Boost-hendelen bak rattet. Sidestøtten i setene blåses opp – og gassresponsen blir ekstremt følsom. Den byr opp til dans, rett og slett!

BEST: Vi skryter ofte av head up displayet til BMW – fordi det er forbasket bra! Her får du opp både Apple CarPlay, media, telefonliste og navigasjon, for å nevne noe.

Og med 601 hestekrefter blir det vanskelig å si at det er for lite krefter og fraspark – selv om enkelte andre elbiler er betydelig raskere ...

IKKE BEST: De digitale instrumentene er alt annet enn optimale.

På snødekte vinterveien oppleves den ekstremt leken. BMW har åpenbart gjort mye for å gi den bakhjulsdrift-karakteren. Og hvis du slår antispinnsystemet helt eller delvis av, kan du virkelig more deg egne områder for slikt ...

Konklusjon

BMW i5 er etterlengtet. Den byr på mer plass og komfort enn i4 – som fort blir trang som familiebil – og ser mye bedre ut enn SUV-en iX.

Og vi gir full pott på opplevd kvalitet, head up display, tech og kjøreegenskaper.

i5 er en bil du gjerne tar en langtur med. Bare synd at rekkevidden potensielt krever noen ladestopp om du gjør det. Der er i5 nemlig ikke klasseledende. Det er ikke toppnivået på hurtigladingen, heller.

Dessuten er den dyr med firehjulsdrift. Så det blir neppe et voldsomt volum på salget av M6 xDrive i Norge. I alle fall ikke slik verden og renteutviklingen er nå.

Med andre ord: i5 er ikke best i alt. Men den lever opp til de høye forventningene vi har til en elektrisk BMW 5-serie – og større kompliment enn det er det vanskelig å forlange.

STATUS: Midtkonsollen, med krystall hjul- og girvelger, mykt skinn, kontrastsømmer og pianolakk oser luksus og direktørbil. Men som vanlig, pianolakk blir fort ødelagt av merker og riper.

Bilen for deg hvis:

Du setter kjøreegenskaper, tech og premiumfølelse høyt

Ikke bilen for deg hvis:

Du ønsker stort bagasjerom og lengst mulig rekkevidde

DOBBELT GULV: Bagasjerommet er på 490 liter. Løfter du den bakre delen av gulvet er det også et oppbevaringsrom for ladekabler. Men frunk, altså bagasjerom foran, er det ikke på i5.

