Endelig avduket – mange har grunn til å smile

Ni år etter at Mercedes avduket sportsbilen AMG GT, er det endelig klart for en splitter ny generasjon.

I kjent stil har spekulasjonene vært mange i forkant av premieren. Vil nykommeren bli ladbar hybrid? Forsvinner V8-motoren? Eller blir den helelektrisk?

Det er ingen hemmelighet at mange AMG-fans foretrekker ren bensinmotor og mest mulig lyd.

Mange entusiaster har nå grunn til å smile, for nye AMG GT får nettopp en V8-motor under panseret. Og kun det.

EKSTRA: Både diffusoren og karbonspolieren er ekstrautstyr.

Bøllete design

Forrige generasjon AMG GT er mildt sagt heftig å se på, spesielt GT R Pro og GT Black Series.

LITT KJEDELIG? Interiøret er omtrent identisk med SL. Kanskje AMG skulle dratt på litt mer her?

Nå topper Mercedes forgjengeren med et enda bøsere design, spesielt hvis vi ser på fronten. Her dominerer en helt ny og enda større grill.

Bilen er kort oppsummert splitter ny fra topp til tå, og bygger på samme plattform som nye SL.

Eksteriørt er det kun dørene nye AMG GT og SL deler, alt annet er nytt.

Hekken roper høyt at dette er en bil du ikke vil kødde med. Smale LED-lys, karbonspoiler og fire brautende potter er blant høydepunktene.

Dessuten har bilen vokst. Etter ønske fra kundene, har tilbyr nå Mercedes bilen med fire seter for første gang. Dermed blir AMG GT enda et hakk nærmere Porsche 911 – som også leveres med en 2+2 setekonfigurasjon.

WOW: Ser du denne i speilet på E18 er det bare å flytte seg.

585 hestekrefter

Et annet ønske fra AMG-kunder verden over er V8-motor, noe Mercedes også møter dem på.

I første omgang er bilen lansert i to versjoner: AMG GT 55 og AMG GT 63.

Begge med 4-liters håndbygd V8, med henholdsvis 476 og 585 hestekrefter.

Motoren i GT 63 leverer 800 Nm og bilen gjør unna 0-100 km/t på 3,2 sekunder.

KOMMER FLERE: Etterhvert vil det dukke opp flere og enda hvassere versjoner.

En annen stor nyhet er at AMG GT nå får 4Matic firehjulsdrift. Men fortvil ikke, du kan ved få tastetrykk koble ut driften på forhjulene – slik at du får en ren bakhjulstrekker.

Minuset på nykommeren er at vekten øker ganske betydelig. Både fordi bilen har vokst, den har to seter ekstra og firehjulsdrift.

Mercedes har ikke offentliggjort nøyaktig vekt enda, men har bekreftet at bilen vil veie over 1,9 tonn. Kanskje nærmere to.

Til sammenligning veier forrige AMG GT 1.645 kilo.

Om bilen kommer til Norge er ikke bekreftet ennå. Vi krysser fingrene, for dette er litt av en bølle!

