Én ting gjør at mange vil vente med å kjøpe

BMW 5-serie har lange tradisjoner – også i Norge. Derfor spisset mange øyne og ører da bekreftelsen kom på at i5 skulle realiseres. Altså en elektrisk 5-serie.

Akkurat det var ingen selvfølge, med tanke på at SUV-ene spiser opp svært store deler av markedet i alle segmenter.

I kjent stil kommer også BMW med en rekke alternativer. Vi har allerede testet i5 M60 xDrive - som har firehjulsdrift og 601 hestekrefter.

Nå er det på tide å se nærmere på lillebroren: i5 iDrive40. Kan bedre rekkevidde og lavere pris kompensere for 4x4 og det ekstra frasparket?

5-TALLET: BMW har lange tradisjoner for 5-serie. I Norge er det nå i5 som gjelder.

Mye å spare – mye å bruke

Lavere pris er i alle fall et høyst reelt argument. Startprisen på eDrive40 er nesten 400.000 kroner lavere enn toppmodellen.

Så skal vi haste med å legge til at eDrive40 fort blir mye dyrere enn startprisen, når du får lagt på nødvendig ekstrautstyr.

Testbilen ender på 1.060.000 kroner. Dermed er vi ikke langt unna samme det en i5 M60 xDrive koster deg - før den spekkes med utstyr.

Stor bil

i5 er en stor bil. Her snakker vi akselavstand på 3,2 meter, og en totallengde på rett over fem meter.

Det er en fullverdig familiebil for mange.

Men det er særlig én ting som vil stå i veien for salget av bilen vi tester her. Denne våren kommer nemlig i5 Touring – altså stasjonsvogna. Enda større og mer praktisk. Og litt dyrere, selvsagt.

Men hvis du vil ha i5 som koster minst – er det i5 eDrive50 som gjelder. Nå skal vi bli bedre kjent med den.

MYE KROM: De fleste velger bort krom. Men akkurat på testbilen er det mye av den. Det bidrar blant annet til å framheve den klassiske Hoffmeister-knappen nederst på C-stolpen.

Hva er nytt?

i5 eDrive40 har én elmotor og bakhjulsdrift. Det siste er helt i tråd med det mange BMW-entusiaster setter pris på – og bidrar til økt kjøreglede. Kun bakhjulsdrift er også gunstig for rekkevidden. Den er opptil 582 kilometer i i5.

Effekten er på 340 hestekrefter – og dreiemomentet 400 Nm. Det gjør at du skal klare 0-100 km/t på 6 sekunder.

Egenvekten er 224 kilo lavere enn i5 M60 xDrive – men batteripakken er den samme: 81,2 kWt.

Lavere vekt gir lavere forbruk: 15,9-19,5 kWt per 100 kilometer målt etter WLTP-metoden – avhengig av utstyr og størrelsen på dekk/felger.

Tilhengervekten er 1.500 kilo – mens i5 med 4x4 klarer 2.000 kilo. For noen vil den forskjellen være utslagsgivende.

GOD PLASS: Baksetet er fint for to. Men flatt gulv på tvers er det ikke – så det midterste setet blir nødløsning.

Hvordan fungerer det?

Her får du ikke det vanvittige frasparket M60 gir deg. Det skulle da også bare mangle. Likevel er eDrive40 langt unna å være noen sinke. Bruker du hendelen bak på rattet, som booster effekten, synes vi dette er riktig så sprekt. Du merker imidlertid at kreftene tar slutt mye tidligere, enn i toppmodellen.

Om du liker Boost-hendelen bak rattet, eller foretrekker å få full effekt ved kick down på gasspedalen, er nok litt forskjellig fra person til person. Hendelen krever mer tenking. Men det er jo en morsom gimmick, også.

Forbruket er lavt. Dette er en stor bil – men den klarer testruten vår på 16,8 kWt. Om vinteren! Det skal sies at det er mildt i testperioden. Gradestokken viser to plussgrader. Likevel. Dette er et lavt tall.

Så skal det også nevnes at dette var det laveste forbruket vi målte. På andre turer utenfor testløypa, lå vi rundt 19-20 kWt/100 kilometer.

Det viser nok mest hvor følsomme elbiler er for vær, vind, føre og selv ganske små temperaturforskjeller.

Realistisk rekkevidde den perioden vi har bilen er rundt 400-420 kilometer. Selvsagt et stykke unna WLTP-tallet, men ikke så stort avvik som en del andre.

Vi tar også med at den klarte 443 kilometer under rekkeviddetesten til NAF/Motor (El-Prix) tidligere i vinter. Et avvik på bare 12,2 prosent.

Hurtigladingen skuffer oss imidlertid. Vi kommer aldri i nærheten av de 205 kW den skal klare. I stedet snur grafen når den når 130.

SMÅTT: Hurtigladingen går ikke som vi håpet på. Det gjør ikke manuell forvarming av batteripakken, heller.

Men rundt halvtimen bør likevel være realistisk fra 20-80 prosent. Vi bruker 38 minutter fra 14-80 prosent – og har et snitt på knappe 50 kW i løpet av hele ladeøkten. Vi forsøkte å forvarme bilen manuelt før lading, men det fikk vi rett og slett ikke til. Men det skal fungere om du gjør det via navigasjonen.

GIKK IKKE: Manuell forvarming er lettere enn å legge inn ladestasjonen i navigasjonen. Men fungerer ikke her ...

På veien er i5 en skikkelig perle av en bil. Lavere vekt hjelper deg i svingene – og det er styrefølelse som får fram smilet. Dessuten er det komfort i massevis. Her har BMW klart å få det beste fra to verdener.

Bagasjerommet er stort og lett å utnytte.

Interiøret er påkostet og solid slik vi er vant med. Men det koster å spekke bilen med det riktige utstyret. Og selv om testbilen har det meste, savner vi de mest komfortable setene – med sine endeløse justeringsmuligheter.

Servolukking av dørene skulle vi også gjerne hatt. Flere og flere nye elbiler leverer dette som standard.

Konklusjon:

Det snakkes mest om topputgaven av i5. Den har størst motor og firehjulsdrift. Nå snakker også mange om Touring-utgaven som står klar i kulissene.

Dermed blir i5 eDrive40 satt i skyggen. Men den er verdt å vurdere.

Forbruket er lavt, prisen er mer overkommelig for flere – og du får omtrent alle de andre fordelene med toppmodellen.

Firehjulsdrift? «Alle» vil ha det. Men vi tok denne bilen på noen skikkelig ugreie, klink islaget veier. Den bare krabbet seg fram – på overraskende trygg måte.

Stasjonsvogn? Det blir igjen en vurdering. Trenger du virkelig den ekstra plassen i bagasjerommet, eller er det mest kjekt å ha?

VERDT Å VURDERE: Den blir trolig den minst solgte i5-en. Men eDrive40 fortjener å bli vurdert nøye.

STASLIG: i5 har et design som gir luksusbil-følelse. Men mye krom tilfører også litt gubbe-faktor ...

BMW i5 eDrive40 Motor og ytelser: Motor: El x 1

Effekt: 340 / 400 Nm

0-100 km/t: 6 sek.

Toppfart: 192 km/t

Forbruk: 15,9 - 19,5 kWt per 100 km Batteri/lading: Batteripakke: 81,2 kWt

Rekkevidde: 505 km (WLTP)

Hurtiglading: 205 kW

Ombordlader: 11 kW Mål, vekt og volum: Lengde x bredde x høyde: 506 x 190 x 150 cm

Bagasjerom: 490 liter

Vekt: 2.156 kg

Tilhengervekt: 1.500 kg

Taklast: 75 kg Pris: Startpris: 703.600 kroner

Pris testbil: 1.060.800 kroner Oppgitt vs målt: Målt forbruk* 16,8 kWt/100 km * = Vi kjører alle testbilene i egen testløype, som inkluderer motorvei, småkjøring og landevei, og forsøker å gjøre det så likt som mulig. NB: Forbruket påvirkes likevel av ytre faktorer, som temperatur, vær, kjøreforhold, trafikk og kjøremønster.

