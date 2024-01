2024 har startet som et virkelig krevende år i trafikken. Først med snøfall og svært mange kuldegrader mange steder i landet. Og nå med et kraftig væromslag, som blant annet gir ekstremt glatte veier.

For når det regner på en hard snø/is-såle, da blir det virkelig krevende kjøreforhold.

– Vi gjentar at det er MYE vann og stedvis is på veiene i hele Øst politidistrikt. Det er mange uhell og trafikk vil nok køe seg flere steder utover morgenen, skriver politiet i Øst på X mandag morgen.



Oppfordringen er klar: La bilen stå, hvis du har mulighet.

Lengre bremselengde

For de som er ute og kjører, er det bare én ting som gjelder: Å avpasse farten etter forholdene og være forberedt på at det kan endre seg raskt. Og så er det noen bileiere som har en betydelig fordel akkurat nå: Nemlig de som har piggdekk på bilen.

– Ja, piggdekk er vesentlig bedre enn piggfrie dekk når du kjører på is og våt is. Du får et helt annet feste, samtidig som bremselengden blir mye kortere, sier Brooms redaksjonssjef Vegard Møller Johnsen.

Tester gjort av dekkprodusenten Nokian viser av bremselengden til piggdekk er 17 meter kortere i 50 km/t, på isete underlag.

Det går altså fortere å stoppe, samtidig som piggene gjør at det mye mindre fare for at bilen begynner å skli.

Pigg eller piggfritt: Det kommer an på hvor du bor

DYRT: Piggdekkene har mistet mye av salget til piggfrie dekk de siste årene, godt hjulpet av piggdekkavgift mange steder. Foto: Nokian.

Over 90 prosent

Utfordringen er bare at det de siste tiårene har blitt stadig færre biler med piggdekk. De langt fleste bileierne har gått over til piggfrie dekk. Dette er også et villet utvikling fra myndighetenes side.

Ett eksempel: I 2001 kjørte 66 prosent av bilistene i Oslo på piggfrie vinterdekk. Nå er andelen over 90.

Tall fra Statens vegvesen viser at piggdekkandelen er under 20 prosent i en rekke byer, blant dem Bergen, Trondheim, Stavanger, Drammen, Fredrikstad – og Asker og Bærum.

Den store kontrasten finner vi i Tromsø. Der er piggfriandelen under 20 prosent. Så er da også klimaet egnet for piggdekk, med mange vinterdager rundt null grader.

VIRKEMIDDEL: Piggdekkgebyr har vist seg effektivt for å få mange over til piggfrie dekk. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Skaper svevestøv

Dette har også en annen effekt: Nemlig at veiene blir ekstra «polert». Det er nesten ingen biler med piggdekk som kan rive opp underlaget og gjøre det mindre glatt. Piggdekkgebyr hver vinter har vært et effektivt virkemiddel for å få mange bort fra piggdekk.

Men hvorfor er dette så ønskelig? Jo, det handler om miljø. Når du kjører med piggdekk på bare veier, gjør det at du også river opp veldig mye asfalt som blir til svevestøv.

Dagens piggfrie dekk har også bedre egenskaper enn piggdekkene på mange underlag. Bare ikke hard is.

