BMW har fått massiv oppmerksomhet etter lanseringen av nye M3 Competition Touring.

Også i Norge er interessen rekordstor for den heftige stasjonsvognen.

Diger grill, utvidede hjulbuer og fire potter bak bekrefter at dette er toppmodellen i 3-serie-familien. Dette er en bil som skiller seg ut.

Men det finnes jo alltid noen som vil ha mer. Tar du turen innom det tyske selskapet Zettl, får du garantert en bil ingen andre har maken til.

Se video øverst i saken.

SOLGT: I samarbeid med den tyske BMW-forhandleren Hubauer, tilbyr Zettl unike tilpasninger for blant annet BMW M3. Denne bilen er solgt til en godt fornøyd kunde.

Turkis med lilla interiør

Selskapet tilbyr nemlig styling av biler, både eksteriørt og interiørt, nesten uten grenser.

Med utgangspunkt i en vanlig BMW M3 Competition Touring, har de bygget en helt unik versjon. Bilen er turkis på utsiden og har fått lilla alcantara-interiør.

Blodharry eller småtøft? Meningene her er nok mildt sagt delte.

Bilen det kun finnes én av i verden er dessuten solgt til en kunde, som tydeligvis ikke har noe i mot litt ekstra oppmerksomhet.

Les vår test av nye M3 Touring her

GLAD I GUL? Da er kanskje dette bilen for deg.

Dyr moro

I samarbeid med den tyske BMW-forhandleren Hubauer, har Zettl tre heftige versjoner av M3 på bilutstillingen i München akkurat nå.

I tillegg til den med lilla interiør, har de bygget en versjon med signalgult interiør, det er nesten selvlysende.

Akkurat denne bilen er ikke solgt ennå, men Zettl er ikke redd for at den blir lagerført alt for lenge.

Og det til tross for en heftig pris for ombyggingen.

Alle nyhetene fra bilutstillingen i München finner du i Brooms livesenter

Få med deg hva det koster og se flere detaljer fra bilene her: