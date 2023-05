Sjansen for å bli drept eller hardt skadd er om lag ni ganger høyere for moped, om lag 18 ganger høyere for tung/mellomtung motorsykkel og hele 50 ganger høyere for lett motorsykkel, sammenliknet med bilførere.

I gjeldende Nasjonale tiltaksplan for trafikksikkerhet på vei (2022-2025) er det kun 15 av 179 tiltak rettet spesielt mot tohjulinger.

Tiltakene i planen inkluderer opprettelsen av et nasjonalt MC-forum, bedre merking overraskende kurver og opplysningsfilmer. NAF bidrar med «Sikker på MC», som er et landsdekkende lavterskelkurs for ferske og erfarne motorsykkelførere med fokus på gode kjørestrategier.