En fryd å kjøre – mye takket være en nordmann

Jokkmokk. Den vesle bygda midt i «ingenmannsland» - nord i Sverige. På samisk kalles stedet også Dálvvadis – som betyr vinterboplass. Et mer presist navn skal du lete lenge etter. Her er det vinter – med stor V.

Etter landing i Luleå – på den søteste, lille flyplassen jeg har sett på lenge, kjører vi to og en halv time gjennom ødelandet. Lange, rette strekninger med usaltet vintervei. Forbi den ene innsjøen etter den andre.

I Jokkmokk (jeg blir aldri lei av det navnet!) står tre Polestar 3 og venter i mørket. I morgen blir jeg en av svært få journalister i verden som skal få prøve bilen. Ikke bare det. Jeg skal kjøre den på isbane!

Dessuten skal jeg bli bedre kjent med noe så sjeldent som en nordmann som jobber med å utvikle biler ...

IS-IDYLL: Det er få steder du får bedre isbane-forhold, enn nord i Sverige.

Kunne vært svensk ...

Roger Wallgren. Han bor utenfor Gøteborg, har jobbet for Saab i Trollhättan, Volvo i Gøteborg – og nå er han i Polestar. Det blir ikke mer svensk enn det. Selv etternavnet oser svenske.

Men Roger er like norsk som Freia melkesjokolade og Grandiosa.

Helt fra tidlig alder har han visst at han skulle jobbe med bil – og at da måtte han ut av Norge. Nærmeste stoppested var Sverige.

Der er han nå sammen med kompis og kollega Joakim Rydholm i spissen for å utvikle chassis, styring og understell hos Polestar. De to har forresten også jobbet sammen i Saab og Volvo.

Roger og Joakim er til stede i Jokkmokk, fordi de har noe de vil dele. Nemlig historien om et helt spesielt oppsett på bilen.

NORDMANN: Roger Wallgren har bodd og jobbet i Sverige siden midten av 90-tallet. Nå er han sentral i å utvikle chassiset i Polestar 3.

Glem nerdingen

Jeg er nok ikke av biljournalistene med høyest nerdefaktor. Jeg liker praksis. Jeg liker å kjøre – og la bilen fortelle meg hvordan den fungerer.

Men jeg må innrømme at det er fascinerende å høre de to kompisene snakke om produktet de har vært med å skape.

Polestar er et «annerledes» merke. Relativt få ansatte – og kort vei fra ord til handling.

Det er ekstra sant i chassis-avdelingen.

Og her er ambisjonene høye. De skal i strupen på BMW, Audi – og nøler heller ikke med å inkludere Porsche og Lotus i konkurrenter-selskapet.

Sånt kan jo bare være prat – og dermed ikke så mye å bli imponert av. Igjen – jeg er ikke så opptatt av flotte presentasjoner, powerpointer eller lange tekniske forklaringer.

Som man sier i England: The proof is in the pudding. Og jeg er sulten!

SIDELENGS: Polestar 3 duger på siden. Det kan vi skrive under på! Foto: Dino Soldin

Heftige greier

På menyen har Polestar dekket på med to utgaver av Polestar 3:

Long Range Dual Motor

Long Range Dual Motor with Performance Pack

Hvis vi sjekker ingrediensene nøyere, finner vi følgende:

Effekt: Long Range: 489 hk / 840 Nm - Performance: 517 hk / 910 Nm

Rekkevidde: Long Range: 628 kilometer - Performance: 561 kilometer

0-100 km/t: Long Range: 5 sek. - Performance: 4,7 sek.

Batteripakke: 111 kWt / 400 volt (begge)

Hurtiglading: 250 kW (begge)

Hengervekt: Opptil 2,2 tonn (begge)

Prisene starter på 825.000 kroner – mens Performance Pack blir din fra 896.000 kroner.

Med andre ord ikke blant de billigste el-SUVene på markedet. Men med tanke på ytelser, rekkevidde og plass, er det slett ikke ille, heller.

MYE RATTING: Det ble mye tid bak rattet i Polestar 3 på isen. Foto: Dino Soldin

Juger´n med i bilen?

– Her kan du bare gi bånn gass! Kom igjen, full gass!

Jeg får litt flashback til Juger´n av instruksene (de som vet, vet). Men i motsetningen til Juger´n har copilot for dagen langt over middels kunnskap om både bilens grenser og isbanen vi kjører på.

Jeg hamrer høyrepedalen i gulvet. Rattet har fullt utslag. Jeg ser framover – gjennom sideruten.

– Dette ser sikkert utrolig kult ut fra utsiden, rekker jeg å tenke, før supermann-øyeblikket ødelegges av at driften blir i overkant bred.

De neste sekundene er kaotiske. Det er mye ratting. Roger er stille. Jeg også. Jeg forventer et ublidt møte med en brøytekant når som helst.

Men vi holder oss innenfor banen. Jeg titter bort på Roger. Han gliser.

– Hehe, det var nesten. Vi gir oss ikke.

LEKKERT: Interiøret er stilig og har høy opplevd kvalitet – selv på prototypene vi fikk teste.

Tøff start

Vi gir oss ikke.

Det tror jeg er mantraet i Polestar. De har kjempet i motgang en stund nå. Etter nyttår var det et nytt bunnivå – da den svenske banken SEB vurderte verdien av det ferske bilmerket til null. Zip. Zero.

Jeg tror ingen i Polestar vil nekte for at horisonten var preget av mørke skyer.

Men 12 banker har nå investert 1 milliard dollar for å sikre videre drift og utvikling. Det snur kanskje ikke opp-ned på situasjonen – men det gir helt klart fornyet håp.

Wallgren og Rydholm skal fortsatte få jobbe sammen, slik de har gjort i mer eller mindre 30 år.

Begge er forresten flinke til å kjøre – og til å lære bort, også. Roger og jeg får flere timer på isen i Jokkmokk.



JOAKIM-RING: Det er Roakim Rydholm hos Polestar, som selv har designet de ulike traseene på isen.

Nyttig – faktisk

Jeg kan skjønne at du synes dette høres ut som en uvesentlig test. Det er jo ikke på isbane eierne av denne bilen skal kjøre på.

Er det mest for å smiske med drifte-kåte biljournalister, at vi er blitt fraktet til de svenske viddene?

Jeg mener jeg kan stå inne for at svaret er nei. For selv om dette er skikkelig moro, er det også en god og unik måte å kjenne på bilens kjøreegenskaper.

Hvordan den reagerer på glatt føre, under press, når grensene presses – og brytes.

På isen får man testet – helt til de fysiske lovene overvinner de digitale hjelpemidlene – uten at det går alvorlig galt med hverken bil eller de som sitter inni.

BorgWarner og de ...

I presentasjonen sin snakker Rydholm om de tekniske spesifikasjonene: Torq vectoring med dobbelt cluch utviklet av BorgWarner og tunet av Polestar. Adaptive dempere med 500 Hz-effekt – og hvordan dette sammen skal erstatte differensialsperre og firehjulsstyring.

Akkurat dette systemet er kanskje det viktigste med Polestar 3. For når du slenger om deg med navn som Porsche og Lotus som konkurrenter, kan du ikke ta snarveier med chassis.

Polestar er 4,9 meter lang. Den veier rundt 2,6 tonn. Bakkeklaringen er 20,1 centimeter.

For noen vil det høres ut som en nærmest umulig oppgave å gjøre sportslig. Særlig om du ikke skal ha firehjulsstyring, slik stadig flere større biler får.

Polestar har altså valgt en annen løsning. Deres system sender kreftene dit de kan brukes mest mulig optimalt. Både for framdrift og styring.

Det kan være til forakslingen eller bakakslingen. Eller fra side til side. Systemet reagerer lynraskt på tilbakemeldinger fra gass, styring og hjulene.

ENGASJERT: Joakim Rydgren er en svært engasjert og trivelig fyr.

Skyld-deling

«Nemesis-svingen» min er lang, todelt og kommer rett etter en U-sving. Den er vrien. Resten av løypa har vi fått kontroll på. Men den siste svingen vil liksom ikke helt sitte.

Den krever akkurat passe fart, jeg må tørre å plante gassen bestemt i bunn akkurat på riktig tidspunkt: Når bilen er stilt opp i skikkelig vinkel og hjulene rett ut til venstre. Da vil driften på forhjulene hjelpe oss å holde bilen i vinkel gjennom svingen.

Høres ikke så vanskelig ut. Men det er ikke lett.

Og nå skal jeg gjøre det enhver som ikke klarer å få til noe, gjerne gjør. Skylde på utstyret. Jeg skal nemlig gi litt skyld på bilen. Ikke fordi en bedre sjåfør ikke ville klart det. Det fikk jeg med selvsyn se, takket være Joakim.

Men jeg tror det ville vært lettere, om bilen slapp tøylene helt. Akkurat her merker jeg nemlig at den kutter effekten, når jeg banker pedalen i gulvet. Og da klarer vi ikke å holde den lange driften lenge nok.

Betyr det at bilen ikke er så bra som Roger og Joakim vil ha det til?

VOLVO-SETER: Det ser i alle fall mistenkelig kjent ut. Sittekomforten er høy, som forventet.

Imponerende

Svaret er nei. For Polestar 3 er virkelig en godt balansert bil. Det er 50/50 vektfordeling og et svært lavt tyngdepunkt. Visste du at den faktisk har like lavt tyngdepunkt som coupeen Polestar 1?

I tillegg fungerer virkelig torq vectoring svært bra. Så bra at jeg ikke savner firehjulsstyringen. Bilen smyger seg gjennom svingene på imponerende vis (så kan det selvsagt være andre situasjoner der firehjulsstyring kommer godt med. For eksempel et trangt parkeringshus. Men det får vi teste senere).

I tillegg er luftfjæringen glimrende. Bakkeklaringen er i utgangspunktet 20,1 centimeter, men luftfjæringen lar deg heve den 40 millimeter hvis du trenger det. Og den senker seg automatisk 20 millimeter når du kjører fort på motorveien.

Kammerne kan fylles og tømmes etter behov. I den mest komfortable innstillingen er luftkammeret fullt, slik at du «svever» over ujevnheter i veien. I det mest sportslige er det ene kammeret tømt for luft, slik at du får en betydelig strammere kjøreopplevelse.

I tillegg er det aktive støtdempere som hjelper med å håndtere underlaget.

Én ting er at dette er komfortabel på ujevnt underlag. Men den imponerer enda mer når du presser den både ved rask kjøring i slake svinger – og de mer tekniske løypene med lavere fart mens desto krappere vinkler.

Jeg glemmer at jeg sitter i en SUV – og det er et kompliment.

Uferdig - men bra

Bilene vi får kjøre er prototyper. De er derfor ikke 100 prosent ferdige. Men jeg kan likevel si noe om interiøret. Det er lekkert og føles mer påkostet enn det vi har sett fra Polestar før.

Den stående skjermen bygger på mye av det vi kjenner fra Polestar 2. Den er ryddig, med store digitale knapper og en «app-meny», slik vi har sett mange andre få de siste årene.

Noen ganger er det litt treg respons på trykkingen, men det blir trolig bedre innen kundene får sine biler.

Det er forresten ikke lenge til. Samme dag som vi ankommer Sverige, starter nemlig produksjonen av Polestar 3 i Chengdu, Kina. Etterhvert vil den starte også i USA – nærmere bestemt i South Carolina.

Volvo-seter

Setene er hentet fra Volvo. Det er god komfort, men litt knotet justering. Det gjøres via en kube på siden av setet – som er litt mer tungvindt enn separate knapper for rygg/sete.

Plassen er kjempegod. Det er flatt gulv hele bredden av bilen, god plass til knærne og jeg får føttene under setet foran, selv når det er i laveste posisjon.

Takhøyden er også god. Men jeg skulle ideelt sett ønske at gulvet var litt lavere, slik at det hadde vært mer støtte på lårene.

Bagasjerommet er ikke mer enn 484 liter, men har en dyp kjeller, under gulvet. I tillegg er det bagasjerom foran (frunk) på 32 liter.

Ønsker du sju seter, må du imidlertid vente på Volvo EX90, som den deler plattform med.

STILIG: Polestar 3 er en elegant bil. Kun 166 centimeter høyde, gjør det til en av de lavere SUVene på markedet. Foto: Istvan Csiszar

Verstingmodell

Det er liten reell forskjell mellom de to utgavene vi kjører. Det er nesten overraskende at ikke Polestar har valgt å skille de to litt tydeligere.

Riktignok får du muligheten for gullfargede detaljer og 22» felger inkludert i Performance Pack.

Men slik det er nå, virker innstegsmodellen å være det mest fristende valget. Nesten like rask, og mer betydelig bedre oppgitt rekkevidde.

Det imponerende understellet er likt på begge modeller.

Skal du ha en versting, ville vi ventet på BST-utgaven. Den er riktignok ikke bekreftet, enda. Men de uoffisielle signalene vi får under oppholdet i Sverige, tilsier at en slik toppmodell venter i kulissene ...

TIPI: Eller blir det mer presist å kalle det en spikertelt? Dette er i alle fall samlingspunktet mellom øktene på isen.

Uforettet sak

Mot slutten av dagen gjør jeg og Roger et siste forsøk på å få til den siste svingen på bane 1. Nå eller aldri!

Vi er nære å klare det. Men jeg synes nesten jeg kan høre svingen humre fornøyd, når jeg må sette kursen hjem til Norge uten å ha mestret den 100 prosent.

Jeg har imidlertid fått det jeg skulle fra dette oppholdet: Et skikkelig førsteinntrykk av bilen. Og det inntrykket gir meg all grunn til å være optimistisk på vegne av Roger og Joakim. Vi må selvsagt kjøre den mye mer før vi konkluderer, men dette lover veldig godt ...

KOMMER MER: Det er ikke så lenge til det blir mulighet for å kjøre Polestar 3 på vanlig vei.

Polestar 3 Long Range Dual Motor Performance Pack Motor og ytelser: Motor: 2 x elmotor

Effekt: 489 hk / 517 hk - 840 Nm / 910 Nm

0-100 km/t: 5 sek. / 4,7 sek.

Toppfart: 210 km/t

Forbruk: 20,1 kWt per 100 km. Batteri/lading: Batteripakke: 111 kWt

Rekkevidde: 628 / 561 km (WLTP)

Hurtiglading: 250 kW

Ombordlader: 11 kW Mål, vekt og volum: Lengde x bredde x høyde: 490 x 161 x 212 cm

Bagasjerom: 484 / 1.411 liter + Frunk: 32 liter

Vekt: 2.584–2.670 kg

Tilhengervekt: 2.200 kg

Taklast: 75 kg Pris: Startpris: kroner

Pris testbil: kroner

Se vårt møte med Polestar 3: