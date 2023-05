Akkurat nå, mens du leser dette, henter den aller første kunden til Zyrus Engineering sin Strada LP 1200.

Det høres kanskje ikke sånn ut, men Zyrus Engineering holder til på Nannenstad – og er noe så spesielt som en norsk hyperbil-produsent.

Strada LP1200 er den første modellen deres. En bil så rå at den fikk fartsbot på verdens råeste racerbane (!). Bygget for å kjøre fra nesten hva som helst.

Én av kun tre personer som har kjørt bilen, kan skrive under på akkurat hvor vill den er: Fredric Sørlie:

Burde vært en Hollywood-film

– Det er et prosjekt som jeg tror folk ikke helt skjønner at er mulig å få til i Norge. Hele greia er egentlig et eventyr – det burde vært en Hollywood-film, sier han.

Sørlie har kjørt aktivt i en rekke ulike racing-grener, gocart og drifting. Han er en høyt respektert sjåfør i miljøet – og altså den som ble valgt som testpilot, da Zyrus utviklet sin hyperbil.

Med ham bak rattet, har bilen dundret inn til noen imponerende tider: Den legendariske Spa-banen i Belgia ble rundet på bare 2 minutter og 20 sekunder.

Den klokket inn hele runden på en av verdens lengste og villeste racerbaner – Nürburgring – på bare 6 minutter og 48 sekunder. Det er brennfort – særlig med tanke på at det var annen trafikk på banen samtidig.

Se klipp fra kjøringen i videoen øverst i artikkelen.

Les mer om Strada LP1200 her

18.000 timer på bane

Totalt er det registrert over 18.000 timer på bane, i forbindelse med utviklingen av bilen.

– Den kan ikke sammenlignes med noe annet. LP 1200 har enorme krefter, lav vekt og kun bakhjulsdrift. Dermed gjelder det både å porsjonere kreftene for å sikre grep – og passe på å ikke brenne opp dekkene med en gang, forteller Sørlie.

I vår ble bilen endelig TÜV-godkjent - og dermed klar for offentlig vei.

FERDIG: Her bilder av bilen som nå leveres til første kunder i Tyskland. Planen er å bygge åtte eksemplarer til.

Mye motgang

– Det er få som kan kjøre denne bilen mot grensene, og fortelle oss hvilke justeringer som må til. Men Fredric har klart det. Han er helt rå, sier gründer og mannen bak prosjektet: Radni Molhampour.

Han har jobbet med denne bilen i mange år. Det har vært nok av utfordringer underveis.

– Mange har sagt at dette rett og slett er umulig. Men vi har hatt troen – og endelig kan vi slå fast at vi har gitt skeptikerne feil. Den første bilen er ferdig – og nummer to er solgt allerede.

Totalt er planen i utgangspunktet å bygge ni biler. Så får responsen avgjøre om de kommer så langt.

KLAR: Radni Molhampour bak rattet i bilen han har jobbet med i fem år: Strada LP 1200.

Lamborghini som donorbil

– Hva er egentlig dette for en bil?

– I bunnen er det en Lamborghini Huracan med V10-motoren på 640 hestekrefter. Men vi har plukket den fra hverandre, bygget vår egen motor og laget vårt eget design. Den har opptil 1.200 hestekrefter. Og siden bilen veier 1.200 kilo – er det én hestekraft per kilo.

Totalt er over 600 spesialtilpassede deler på plass. Den mildt sagt iøynefallende stylingen er også Zyrus Engineerings eget verk. Og ikke en eneste flik av karbon er til pynt. Alt har en funksjon. Mye handler aerodynamikk og om å presse bilen mot underlaget.

Totalt har bilen 1.800-2.200 kilo marktrykk når du kjører i rundt 240 km/t. Da kan du kjøre fort i svingene – hvis du tør!

SPESIALLAGET: Interiøret har også særpreg.

Noen biler tar pusten fra deg – dette er en slik bil

Ulike kjøreprogram

I utgangspunktet ønsker ikke gjengen på Nannestad at bilen skal settes bort. Den skal brukes, slik at folk ser hva den kan gjøre.

– Men du må være tøff i trynet for å kjøre den, gliser Molhampour.

Ved oppstart står den i Strada – det mildeste programmet. Men selv da har du 700 hestekrefter til rådighet.

Vipper du bryteren over i Sport – får du 900 hestekrefter. Da begynner det å bli riktig så hårete.

Men det finnes ett nivå til. Corsa. Oversatt fra italiensk betyr det bane. Men skal du aktivere dette programmet, må du først taste inn en kode.

– Vi har lagt inn den sikkerhetsgrensen, for å være sikker på at sjåføren vet hva han gjør. Det kjøreprogrammet gir tilgang til 1.200 hestekrefter – og det passer ikke til vanlig vei.

I Corsa-modus er den heller ikke typegodkjent for offentlig vei – på grunn av støynivået ...

Koenigsegg vil sette verdensrekord på 500 km/t

NESTEN KLAR: Til venstre står prototypen som ble brukt under testing. Til høyre står den nesten ferdige bilen som skal leveres til kunde.

Forsinkelser

Når man skal lage en så spesiell bil, er det kanskje ikke overraskende at man møter noen utfordringer på veien. For eksempel punkterte bilen under testing på Nürburgring. Da ble det høy puls hos sjåfør Sørlie.

En vinge var så effektiv at den rett og slett lagde en sprekk i stålet som holdt den på plass.

Demperne var også en utfordring. De fantes ikke på markedet i utgangspunktet.

– Til slutt endte vi opp med å bestille fra delekatalogen til Öhlins i Sverige. Så tilpasset og bygget vi dempere selv, forteller Molhampour.

Kostbar

Fem år har det tatt å gå fra idé og visjon – til den ferdige bilen. Endelig er det duket for overlevering. Over åtte millioner kroner koster den. Uten avgifter.

Du trenger med andre ord ikke å holde pusten mens du venter på å se en slik på norske skilter. Men du kan se den både i videoen øverst i artikkelen – og i en egen video under:

Les mer Les mer Les mer Les mer Les mer Les mer Les mer Les mer Les mer Les mer Les mer Les mer Les mer Les mer Les mer Les mer Les mer Les mer Les mer

Video: Her får du se mer av innsiden: Slik vekker du råskinnet:

Bekreftet: Hyper-elbilen kommer til Norge